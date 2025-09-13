精选文章
沃伦·巴菲特对经济的担忧
巴菲特的大规模减持行动
18:38, 14 十一月 2025
黄金突破盘整区
经过超过一周的盘整震荡后，黄金周一终于向上突破，走出清晰的突破行情。本轮涨势突破了三角形整理形态的上轨，突破了上周与前一周的高点，并在当日收盘时站上全日高位。
18:27, 14 十一月 2025
价格提醒功能——现已全面上线网页端
现在，您可以直接在网页端上设置、管理并接收价格提醒。无论您是在桌面端还是移动端交易，提醒都会自动同步，让您随时准备好把握市场良机。
12:34, 5 十一月 2025
香港股市指数 (HK50) 未来展望：是时候投资中国了吗？
查看来自第三方分析师的最新香港股市指数 (HK50) 预测，包括价格走势、技术面分析和客户情绪等内容。
15:09, 10 十月 2025
黄金突破后走向何方？Capital.com 市场分析
本月稍早，黄金成功冲破关键阻力位，重新确立其上升趋势。
19:17, 24 九月 2025
历史高位！7.2万亿现金“出逃股市”，暗藏什么信号？
7.2万亿美元，这是目前在股市场外“观望”的现金总额，并且刚刚创下历史新高。这个数字，已经超过了英国和法国两个经济体的总和，而且还在迅速增长——仅在过去两年就增加了两万亿美元。对比来看，从1981年到2001年年，这笔现金增长同样规模，花了整整二十年。
21:04, 13 九月 2025
德鲁肯米勒清仓 Palantir：是获利了结，还是估值预警？
如果你在三年前投资了 1 万美元买入 Palantir，那么现在这笔投资的价值将超过 15 万美元。 这意味着惊人的十五倍的回报。
20:15, 13 九月 2025