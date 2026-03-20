Capital.com 公布 2025 年强劲增长，交易量达 3.42 万亿美元

英国伦敦，2026 年 2 月 24 日 —— Capital.com， 一家在受监管线上交易领域运营的全球金融科技集团，今日发布其 2025 年交易平台活动摘要，报告年度客户交易量达 3.42 万亿美元。

交易量同比增长 92.1%，从 2024 年的 1.78 万亿美元增至 2025 年的 3.42 万亿美元。执行交易笔数增长 87%，从 1.202 亿笔增至 2.248 亿笔。

上述成果反映了交易活动的加速增长，以及集团在结构化风险管理、平台稳健性及决策支持工具方面的持续投入，进一步巩固了集团打造「为更好决策而生」平台的愿景。

交易量受当前市场环境影响，不代表未来表现。

Capital.com 英国区首席执行官 Rupert Osborne 表示：

「2025 年是宏观经济持续不确定、跨资产重新定价的一年。在此环境下，我们的首要任务不仅是规模扩张，更是强化运营韧性，并在受监管的环境中深化结构化决策支持框架。进入市场的机会应伴随着促进纪律性参与、清晰风险界定与持续审查的工具。

随着交易活动的增加，我们持续将结构化风险纪律嵌入平台架构之中。Capital.com 的目标并非刺激交易频率；我们专注于构建有助于减少认知偏差、强化预定风险参数、并在波动条件下支持更审慎执行的基础设施。」

主要亮点

2025 年客户交易量达 3.42 万亿美元，同比增长 92.1%（2024 年：1.78 万亿美元） 执行交易 2.248 亿笔，较 2024 年的 1.202 亿笔增长 87.0% 中东地区约占总交易量的 50% 欧洲为第二大区域，交易量同比增长 73% 全球 22.59% 的持仓设有止损 平台覆盖市场数量扩展至逾 5,000 个（此前逾 4,500 个）

市场环境与活动驱动因素

年内交易活动的增长，伴随着主要经济体货币政策的分歧、大宗商品价格的波动，以及市场对宏观经济数据发布的高度敏感性。千禧一代与 X 世代占交易量最大份额，其次为 Z 世代与婴儿潮一代。

黄金在本期内按交易量及交易笔数均为全球最活跃交易品种，反映其在宏观经济不确定性及大宗商品价格波动期间的既定地位。

从行为特征来看，2025 年的黄金交易呈现出对短期价格波动的高度敏感性。73.8% 的黄金交易在一小时内平仓，95.9% 在 24 小时内平仓，显示出强烈的日内决策偏向。这一集中趋势与波动性升高时期通常观察到的日内交易模式相符。

市场参与度的提升，要求平台在交易高峰时段保持持续稳定。各受监管实体的系统性能与服务连续性得以维持，包括在跨资产波动加剧期间。

全球范围内，22.59% 的持仓设有止损，高于 2024 年的 22.01%。止损使用率作为预定风险参数与纪律性交易结构的衡量指标受到持续监测。

Z 世代与千禧一代的使用率最高。增长趋势表明，在这个以跨资产类别波动为特征的年份，结构化风险参数的采用更为普遍。

所有客户均在相同的受监管框架、风险披露标准及适合性要求下运营。

Osborne 补充道：「提高预定风险参数的使用率，是我们的结构性目标，而非营销指标。我们的重点是在执行前将风险配置嵌入决策过程，使结构化纪律成为平台使用方式的有机组成部分，尤其是在波动性升高的时期。」

决策支持工具与人工智能发展

2025 年全年，Capital.com 持续强化其结构化决策支持环境与平台韧性。主要进展包括：

扩展图表与分析工具，提升价格背景分析与多时间框架分析能力

增强交易日志功能，支持结构化交易后复盘与行为意识

持续完善风险架构，包括止损功能优化，以强化预定风险参数

升级基础设施与监控系统，确保在交易高峰期间执行稳定性

集团的产品路线图涵盖行为分析及人工智能辅助工具，旨在支持执行前的风险界定、实现实时风险敞口监测，并促进对交易模式的结构化审查。人工智能的嵌入并非作为预测信号，而是作为行为基础设施，旨在帮助缩小在波动市场环境中交易意图与实际执行之间的差距。

展望 2026 年

尽管 2025 年交易活动显著增长，Capital.com 并不将进步单纯定义为规模的扩大。

2026 年战略重点包括：

提高止损采用率

扩展人工智能驱动的行为保障措施

提升决策质量指标的透明度

在监管框架内持续稳健推进地域扩张

扩展股票、数字资产及长期投资产品的多资产能力

Capital.com 在多个司法管辖区持有多项监管牌照，并于 2025 年获得肯尼亚资本市场局的授权批准。

集团的长期重点仍是在受监管且受治理的结构内，打造一个旨在提升决策质量的全球化平台。