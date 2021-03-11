什么是利率交易？

利率交易是指围绕央行未来利率变动进行交易，涉及的工具包括美国联邦基金利率、英国央行基准利率以及欧洲央行存款机制利率等。

您可以通过差价合约在多种利率相关市场进行交易，包括短期利率期货、国债期货以及债券永续期货等。 这些工具通常会随着市场对货币政策、通胀以及宏观经济数据预期的变化而产生波动。

为什么交易利率？

利率在全球经济中发挥着关键作用，从借贷成本到资产估值都会受到其影响。当央行加息或降息时，往往会对外汇、股票、大宗商品，尤其是债券市场产生重要影响。

通过交易利率期货或债券期货，您可以基于对利率变化的预期进行布局——无论是预期政策收紧、宽松，还是把握重要公告前后的市场波动机会。

例如：

如果交易者预计美联储将加息，美国国债期货价格通常会提前出现下跌。

如果欧洲央行释放鸽派信号，随着市场下调利率预期，Euribor 期货价格通常会上涨。

通过差价合约交易，您无需持有标的资产，即可针对这些价格变动进行做多或做空操作。 您还可以通过杠杆灵活调整交易规模——但请注意，杠杆在放大潜在收益的同时，也会加剧风险。

为什么通过 Capital.com 交易利率市场？

通过 Capital.com，您可以在广泛的利率相关市场进行差价合约交易。

无论您是围绕央行会议进行交易、应对通胀数据带来的波动，还是希望对冲利率风险，我们的平台都为您提供完善的工具支持。

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