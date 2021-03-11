什么是外汇及外汇远期交易？

“forex” 是 “foreign exchange” 的缩写。外汇交易是指买卖国际货币，目的是从不同货币之间的汇率波动中获利。

例如，您可以交易欧元兑美元 (EUR/USD)。买入 EUR/USD 货币对，意味着您实际上是在押注欧元相对于美元升值。大多数货币对的报价精确到小数点后第四位，因此一个点 (pip) 的变动对应的就是小数点后第四位的变化。

在 Capital.com，您可以通过差价合约同时交易即期外汇和外汇远期合约，从而对未来汇率走势进行投机。这类交易通常用于对冲汇率风险，或基于宏观经济预期进行交易。

为什么交易外汇？

按全球交易量计算，外汇市场是全球最大的市场。它每周 5 天、每天 24 小时开放，而且流动性极高，因此通常可以确保您在需要的时候进出市场。高流动性还意味着，点差通常会比一些流动性较低的资产类别更小。

虽然外汇市场的波动可能较小——在正常交易条件下，日均波动通常不到 1%——但由于报价精确到小数点后第四位，这仍然为交易创造了非常有利的环境。交易服务商提供的杠杆还可将散户交易者的交易规模最高放大至 30:1。 这意味着，标的市场中较小的波动，也可能带来较大的盈利或亏损，因此杠杆交易具有较高风险。

由于外汇远期交易的是未来预期汇率，而不是即期价格，因此它也能为您提供更长期的持仓或对冲机会。

为什么通过 Capital.com 交易外汇？

我们提供即期外汇和外汇远期的差价合约交易，让您无需实际买入或兑换货币，也能参与货币对的价格波动。您可以通过我们交易超过 120 种货币对，既可做空，也可做多。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。借助我们的一系列风险管理工具，帮助您应对不利的市场波动，其中包括追踪止损，可在锁定有利行情的同时帮助控制亏损。*

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*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。