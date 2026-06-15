最常交易的货币指南

什么是外汇交易？

Forex（外汇）是 foreign exchange 的缩写。 外汇交易是指买卖国际货币的过程，目的是从国际货币之间的汇率波动中获利。 您可以通过金融衍生产品，例如加杠杆的差价合约 (CFD) 参与外汇交易。 但请注意，杠杆交易伴随较高的风险。

什么是外汇市场？

外汇市场是一个去中心化的全球货币交易市场， 同时也是世界上规模最大、流动性最强的金融市场。截至2024年，外汇市场的每日交易量约为7万亿美元。 在外汇市场中，货币以货币对的形式交易，最常见的包括 EUR/USD、USD/JPY 和 GBP/USD。 外汇市场的参与者多种多样，从中央银行、对冲基金等机构投资者，到个人散户交易者，均活跃其中。由于其去中心化的特点，外汇市场每周运行五天，每天24小时开放，为全球交易者提供了灵活的交易机会。

外汇交易的参与者有哪些？

外汇市场的主要参与者包括五大机构： 花旗集团 (Citigroup)、 德意志银行 (Deutsche Bank)、 巴克莱银行 (Barclays)、 摩根大通 (JP Morgan) 和 瑞银 (UBS)。 这些机构在市场中占据主导地位，不仅提供主要的流动性，还引领着市场趋势。 此外，全球还有大量散户交易者活跃在外汇市场中。尽管散户交易者的规模相对较小，但他们同样为市场注入了活力，丰富了市场的多样性。

外汇交易的优缺点是什么？

外汇交易市场具有很高的流动性，交易者可以借助杠杆和市场波动获得潜在的高额收益。 但与此同时，这种波动性也可能导致较大的亏损，而杠杆的使用亦会放大收益和风险。 因此，无论是新手还是经验丰厚的交易老手，都需要谨慎操作，充分认识到其中的高风险性。

我可以用 100 美元参与外汇交易吗？

可以，100 美元足以开始外汇交易。 在 Capital.com 平台上，最低存款金额仅为 20 美元。这为交易新手提供了更加灵活、低门槛的入门选择。