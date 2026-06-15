关于跌幅最大货币的指南

如何进行外汇交易？

如果您曾在旅行时兑换过货币， 从某种意义上来说，您已经参与过外汇交易了！

不过，如果您想通过外汇交易获利，也就是利用汇率波动赚取收益，有几种常见的方式可供选择。

首先，您应该意识到，外汇市场价格波动迅速且难以预测，这既可能带来意想不到的收益，也可能导致意外的亏损。 此外，用于外汇交易的金融工具通常较为复杂，需要扎实的专业知识。 因此，在正式交易之前，请务必做好研究工作，充分了解相关风险。

大多数散户交易者会选择以下工具来进行外汇交易：差价合约 (CFD)、交易所交易基金 (ETF)、期货合约或者期权。 此类交易者通常会深入了解这些工具的特点和使用方法，比较不同的交易平台，并选择最符合自己需求的平台开设账户。

想更清楚地了解这些工具的工作原理？您可以参考我们的外汇交易指南，获取实用信息和操作建议。

什么是外汇中的基础货币和计价货币？

在外汇交易中，货币对中第一个列出的货币称为基础货币。 例如，在 EUR/USD 货币对中，EUR（欧元）是基础货币。

第二个列出的货币称为计价货币。 在这个例子中，USD（美元）就是计价货币。

汇率表示购买一单位基础货币需要多少计价货币。

例如，若 EUR/USD 的汇率为 1.20，则表示 1 欧元等于 1.20 美元。

外汇的类型有哪些？

外汇货币对主要分为三类：主要货币对、次要货币对和外来货币对。不同类型的货币对适合不同经验水平和风险偏好的交易者。

主要货币对包含美元 (USD)，具有交易量大、流动性高的特点，是外汇市场上最受欢迎的货币对。这类货币对价格波动较小，交易环境较为稳定，因此更适合大多数交易者。常见的主要货币对包括： EUR/USD、USD/CAD、GBP/USD。

次要货币对（或称 Crosses）不涉及美元，但交易量仍然较为活跃。 这类货币对通常反映区域经济的动态，适合关注特定经济体或趋势的交易者。例如：NOK/SEK、EUR/GBP。

外来货币对通常由一种主要货币和一种新兴市场货币组成，如 USD/SGD 或 EUR/TRY。 由于流动性较低且波动性较大，这类货币对适合经验丰富的交易者。

为什么选择 Capital.com 进行外汇交易？

选择 Capital.com，您可以交易超过 120 种主要、次要和外来货币对。 我们提供快速、直观的图表，帮助您轻松分析外汇价格走势，同时配备多种风险管理工具，助您应对市场波动。您还可以设置价格提醒，实时掌握市场动态。

通过我们的平台，您可以使用差价合约 (CFD) 开展外汇交易。借助杠杆交易，您可以用较少的初始资金（保证金）控制更大的交易头寸，从而提高资金利用率。

然而，杠杆交易既能放大收益，也可能加剧亏损。因此，在交易前请务必充分了解我们的产品，并确保您已认识相关风险。