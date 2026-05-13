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在 TradingView 平台上进行明智交易

将您的Capital.com账户与TradingView关联，即可享受独家图表工具，体验前所未有的交易乐趣。

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简便易用的界面

TradingView 的界面直观易懂，无论是新手还是经验丰富的交易者，都能帮助您提升交易水平。

享受最佳交易体验

TradingView 与 PC、手机和平板设备兼容，用户可以随时随地筛选差价合约，并与其他交易者通力合作。

如何关联TradingView？

  • 第 1 步注册并创建一个Capital.com账户。
  • 第 2 步TradingView 上找到我们的经纪商资料，然后点击“交易”。
  • 第 3 步登录Capital.com并完成关联。
  • 第 4 步这样，您就可以轻松查看图表并开始交易了。

 

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为何选择在TradingView上进行交易？

独家图表

TradingView 提供超过110种智能绘图工具，配备高度互动、响应迅速的图表，打破时间和空间的限制，帮助您确保交易策略的一致性。

交易全能

在高级筛选器和实时新闻推送旁即可找到各种指标。无需切换平台，即可轻松实现高效交易。

交流&学习

加入交易者和投资者组成的社区，洞察最新市场走势，聆听他人见解。

TradingView 精选功能

高级图表

提供超过12种自定义图表（包括Renko、Kagi和点数图），帮助您轻松识别潜在交易机会，并可在单个标签页内同时查看最多8张图表。

交易提醒

获得12种与价格、指标和策略相关的实时提醒，帮助您与市场保持同步。

技术面分析

通过利用100多种预设指标、无限社区自建指标、智能绘图工具、成交量剖面指标和K线图形态识别等，您将成为眼光独到的交易者。

金融分析

超过100个基本面领域和比率、财务报表、估值分析以及公司历史数据，触手可及。

Pine Script编程语言

资深交易者可以利用平台强大的Pine ScriptTM编程语言，创建专属于自己的指标。

访问日益扩展的社交网络

来自全球各地志趣相投的交易者组成的活跃社区，立即加入，与他们实时互动交流。收看交易直播，提升交易知识，您也可以选择开播，分享自己的经验与见解。

为什么选择 Capital.com 进行交易？

清晰透明、极具竞争力的费用

始终保持零佣金。点差、隔夜融资与保证止损的收费均透明公开。点击下方链接了解更多信息。
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自由设定杠杆比例

对新加坡25、黄金、石油、比特币及数千种其他资产进行差价合约 (CFD) 交易，并根据需求灵活设置杠杆。
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直观易用的交易平台

在简洁直观的平台和APP上，畅享超过5,500种差价合约 (CFD) 交易。突出重要信息，过滤干扰，让交易更高效。
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全天候专业支持

在使用我们的服务时有账户或交易相关的问题？如有任何疑问，可通过电话、电子邮件、WhatsApp 或在线聊天的方式联系我们友好的客服团队，我们将竭诚为您提供多语言全天候客服。
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常见问题解答

可以在哪些设备上使用TradingView？

您可以在 PC、手机和平板设备上使用TradingView。

如何使用TradingView进行交易？

将Capital.com账户与TradingView关联，利用高级图表工具进行差价合约交易。差价合约交易是指交易双方根据资产的开盘价与收盘价之间的差价进行结算和交换。交易差价合约时，您只需支付交易价值的一小部分资金即可建立多头或空头头寸，这种方式即为杠杆交易。

通过杠杆交易，您可以开立比实际持有资金更大的头寸，从而获得更多参与全球金融市场交易的机会。然而，机会往往伴随着风险，因为杠杆交易既可能带来更高的收益，也可能导致更大的亏损。因此，在交易差价合约时，使用风险管理工具至关重要。

可以在 TradingView 上参与哪些市场的交易？

将Capital.com账户与TradingView关联并进行交易，您可以做多或做空超过3000个市场的差价合约，包括股票、加密货币、指数、外汇和大宗商品。

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