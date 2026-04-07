Capital.com 的专业账户

请参阅下文，了解专业账户功能、资格标准以及申请流程的完整信息。

确认

Capital.com 的专业客户可享受的功能

点差返佣

点差返佣每月最高可达 20%，自首笔交易起生效，并根据交易量进行分级计算。

更高杠杆1

外汇、指数、原油及黄金最高可提供 500:1 杠杆，而股票最高可提供 33:1 杠杆。

专属客户经理

提供多渠道、多语言的全天候 (24/7) 客户支持服务。

尊享专属活动邀请

受邀参与全球高端尊享活动。

专业客户推荐

面向专业客户的推荐计划，根据被推荐客户的有效交易活动，推荐人最高可获得 2,500 美元的现金奖励。 适用相关条款

现金返佣

您的点差将按比例每月返还，自首笔交易起开始计算。

持仓量 $0-5m $5m-$10m >$10m
返佣比率 5% 10% 20%

请点击此处，查看我们的返佣计划条款与条件了解更多信息。

更高的杠杆上限

可全面参与市场交易，同时享有更低的保证金要求。¹

主要外汇 (FX)

专业账户最高杠杆  500:1

保证金比例 0.2%

主要股指

专业账户最高杠杆  500:1

保证金比例 0.2

黃金

专业账户最高杠杆  500:1

保证金比例 0.2

石油

专业账户最高杠杆  500:1

保证金比例 0.2

主要股票

专业账户最高杠杆  33:1

保证金比例 3.03%

加密货币

专业账户最高杠杆  100:1

保证金比例 1%

推荐好友

面向专业客户的推荐计划——推荐人每成功推荐一位符合条件的客户，最高可获得 2,500 美元的现金返佣。

返佣将根据被推荐客户在 90 天内产生的有效交易点差进行计算。

适用相关条款。2

推荐奖励规则

当被推荐客户满足以下条件时，推荐人可获得 200 美元返佣：

  • 开设并完成专业账户验证

  • 存入至少 200 美元（或等值货币）

  • 完成至少三笔交易

额外返佣金额

随着被推荐客户持续产生有效的交易点差，推荐人还可获得额外返佣：

  • +300 美元 在累计达到 500 美元的有效交易点差后

  • +500 美元 在累计达到 1,000 美元的有效交易点差后

  • +1,500 美元 在累计达到 5,000 美元的有效交易点差后

返佣为 累计计算，每位被推荐客户最高 可为推荐人带来 2,500 美元返佣

示例

  1. 一位被推荐客户符合专业账户申请资格，并完成初始要求。

  2. 推荐人可获得 200 美元返佣。

  3. 在 90 天内，被推荐客户累计产生 1,000 美元的有效交易点差。

  4. 因此，推荐人将额外获得 800 美元返佣，使总返佣达到 1,000 美元。

申请专业账户前需了解的事项

专业客户身份与散户账户之间存在实质性差异。 在申请前，建议充分了解以下要点。

更高杠杆1

专业账户提供比散户账户更高的杠杆水平。 这会让您参与更大规模的市场交易，但在市场走势不利时，也可能放大亏损。

采用更专业的表达方式，并默认具备相应的交易经验

专业客户被视为具备更丰富的交易知识与经验。 因此，我们在提供相关营销信息时默认您已熟悉市场及交易概念。

已有账户？首次使用 Capital.com？申请流程

提交申请后，我们将评估您的资格，并通过电子邮件通知您是否符合专业账户的申请条件。

还没有 Capital.com 账户？

  1. 开设新的散户账户

  2. 登录新创建的账户，进入“账户 (Account)”页面，或在网页版右上角点击 “真实账户 (Live)”页面

  3. 点击“升级为专业客户 (Upgrade to Pro)”，并在线填写并提交所需信息

Image

已有账户?

  1. 登录 Capital.com 应用程序 (APP) 或网页版交易平台
  2. 打开 APP 菜单，进入账户，或在网页版交易平台右上角点击 “Live（真实账户）”。
  3. 选择 “升级为专业账户 (Pro)”，填写并提交在线申请表
Image

1杠杆交易会同时放大盈利与亏损，因此具有较高风险。

2您可以点击此处可进一步了解推荐计划的相关条款。