点差返佣每月最高可达 20%，自首笔交易起生效，并根据交易量进行分级计算。
外汇、指数、原油及黄金最高可提供 500:1 杠杆，而股票最高可提供 33:1 杠杆。
提供多渠道、多语言的全天候 (24/7) 客户支持服务。
受邀参与全球高端尊享活动。
面向专业客户的推荐计划，根据被推荐客户的有效交易活动，推荐人最高可获得 2,500 美元的现金奖励。 适用相关条款。
您的点差将按比例每月返还，自首笔交易起开始计算。
|持仓量
|$0-5m
|$5m-$10m
|>$10m
|返佣比率
|5%
|10%
|20%
请点击此处，查看我们的返佣计划条款与条件了解更多信息。
专业账户最高杠杆 500:1
保证金比例 0.2%
专业账户最高杠杆 500:1
保证金比例 0.2
专业账户最高杠杆 500:1
保证金比例 0.2
专业账户最高杠杆 500:1
保证金比例 0.2
专业账户最高杠杆 33:1
保证金比例 3.03%
专业账户最高杠杆 100:1
保证金比例 1%
面向专业客户的推荐计划——推荐人每成功推荐一位符合条件的客户，最高可获得 2,500 美元的现金返佣。
返佣将根据被推荐客户在 90 天内产生的有效交易点差进行计算。
适用相关条款。2
当被推荐客户满足以下条件时，推荐人可获得 200 美元返佣：
开设并完成专业账户验证
存入至少 200 美元（或等值货币）
完成至少三笔交易
随着被推荐客户持续产生有效的交易点差，推荐人还可获得额外返佣：
+300 美元 在累计达到 500 美元的有效交易点差后
+500 美元 在累计达到 1,000 美元的有效交易点差后
+1,500 美元 在累计达到 5,000 美元的有效交易点差后
返佣为 累计计算，每位被推荐客户最高 可为推荐人带来 2,500 美元返佣。
一位被推荐客户符合专业账户申请资格，并完成初始要求。
推荐人可获得 200 美元返佣。
在 90 天内，被推荐客户累计产生 1,000 美元的有效交易点差。
因此，推荐人将额外获得 800 美元返佣，使总返佣达到 1,000 美元。
专业账户提供比散户账户更高的杠杆水平。 这会让您参与更大规模的市场交易，但在市场走势不利时，也可能放大亏损。
专业客户被视为具备更丰富的交易知识与经验。 因此，我们在提供相关营销信息时默认您已熟悉市场及交易概念。
提交申请后，我们将评估您的资格，并通过电子邮件通知您是否符合专业账户的申请条件。
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