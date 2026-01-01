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关于 Capital.com

Capital.com 是全球发展最快的交易平台之一，事实上，在 2024 年德勤高科技高成长 50 强中，我们被评为中东地区发展最快的公司。我们的办事处遍布中东、英国、欧洲和澳大利亚，为全球客户提供服务。我们的每一项决策都以交易者为中心，通过直观的技术、深入的教育和专业的客服来支持他们的交易。

我们的使命是通过为交易者提供自信交易所需的工具和资源。帮助他们做出更好的决策。正是这一使命为我们赢得了行业权威机构颁发的多个奖项，其中包括“最佳综合交易平台” (Online Money Awards 2024) 和“2023 年最佳交易应用程序” (Good Money Guide) 等，并帮助我们获得 Trustpilot “优秀” 评级。

公司一览

全球奖项得主

加入因支持您的交易而备受认可的经纪商——2024 年最佳综合交易应用程序和 2023 年最佳差价合约提供商 (Online Money Awards)、2023 年最佳交易应用程序 (Good Money Guide)。

客户交易量达 1 万亿美元

我们不是在夸夸其谈，我们得到全球各地客户的信赖。我们受到如您一样客户的喜爱，截至 2024 年，他们与我们的交易额已超过惊人的 1 万亿美元。

您喜好的市场

在众多热门全球市场上交易差价合约，从比特币到狗狗币，原油到天然气，黄金到铜，以及众多知名股票货币对股票指数等等。

您享受的优势

无论您是经验丰富的交易者还是新手小白，我们都会为您提供自信交易所需要的工具。

快速提取您的资金

轻松便捷地提取您的资金到需要的目的地。快速提款——94% 的提款请求在 1 小时内处理 and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).

您想要的杠杆

选择您想要的杠杆：高达 200:1（大宗商品、外汇和指数产品）。如果您更希望享受股票和加密货币 0% 隔夜仓息，则选择杠杆 1:1。

不会让您失望的平台

选择屡获殊荣的平台和应用程序——“最佳综合交易平台” (Online Money Awards 2024) 和“2023 年最佳交易应用程序” (Good Money Guide)，围绕您的需求所设计。

世界一流的客户体验

快速、轻松地开立账户。从您加入的那一刻起，我们的专业团队将为您提供服务，您还可获得全套教育、新闻和分析内容。

我们的专长

作为一家屡获殊荣的经纪商，我们以提供技术驱动、直观的用户体验、高质量的客户支持和物有所值的服务而闻名。技术是我们一切工作的核心，我们提供的智能功能包括实时市场数据、先进的图表工具以及适合移动交易的响应式移动应用程序等。我们的目标是为散户交易者提供无缝交易全球金融工具的途径，使其能够访问涵盖一系列资产类别的超过 5,500 家市场。

我们始终在寻求新方法来帮助客户自信地交易并做出更明智的决策，并在不断变化的交易环境中提供最新的技术、独到的教育资源和有竞争力的价格。

857K+
全球交易者
110K+
月活跃客户
24/7
客户支持
100
技术指标

业界对我们的评价

我们直观的产品、专业的客户服务和持续的创新已屡次获得业内一些权威机构的认可。

2023 年，德勤高科技高成长 50 强将我们评为中东和塞浦路斯增长最快的 50 家科技公司之一。以下是我们近期获得的一些奖项：

award
BrokerChooser
最佳差价合约券商 (2026)
award
Good Money Guide
最佳交易账户：大众之选（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：佣金与费用（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：易用性（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：加密货币交易（2025 年）
award
ForexBrokers.com
最佳类别：TradingView 券商（2025 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：教育（2025 年）
award
《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - App（2025 年）
award
《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - 最佳差价合约提供商（2024 年）
award
《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - 精选平台（2024 年）
award
Online Money Awards
最佳综合交易平台（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：佣金与费用（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：易用性（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：教育（2024 年）
award
ForexBrokers.com
同类最佳：交易新手（2024 年）
award
德勤科技
塞浦路斯和中东地区发展最快的科技公司（2023 年）
award
Good Money Guide
最佳交易应用程序（2023 年）
award
Online Money Awards
最佳差价合约提供商（2023 年）
award
ForexBrokers.com
增长最快的经纪商（2023 年）
award
Investment Trends
总体客户满意度（2022 年）
award
Investment Trends
物有所值奖（2022 年）
award
ADVFN
最佳点差交易平台（2022 年）
award
《金融时报》投资者记事
新投资者最佳平台（2022 年）

我们的产品和服务

差价合约交易

做多或做空外汇、指数、股票、商品和加密货币

开始交易差价合约

交易平台

选择业内受欢迎的 TradingView 或 MT4，或在我们的网络平台上利用一系列广泛的工具和指标进行交易
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深入了解不同资产类别以及最新的基本面和技术面市场驱动因素，为您的决策提供依据
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遍布全球的办事处

我们在四大洲均设有办事处，为全球各地的交易者提供服务。

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