关于 Capital.com

Capital.com 是全球发展最快的交易平台之一，事实上，在 2024 年德勤高科技高成长 50 强中，我们被评为中东地区发展最快的公司。我们的办事处遍布中东、英国、欧洲和澳大利亚，为全球客户提供服务。我们的每一项决策都以交易者为中心，通过直观的技术、深入的教育和专业的客服来支持他们的交易。

我们的使命是通过为交易者提供自信交易所需的工具和资源。帮助他们做出更好的决策。正是这一使命为我们赢得了行业权威机构颁发的多个奖项，其中包括“最佳综合交易平台” (Online Money Awards 2024) 和“2023 年最佳交易应用程序” (Good Money Guide) 等，并帮助我们获得 Trustpilot “优秀” 评级。