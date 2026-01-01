关于 Capital.com

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Capital.com 是全球发展最快的交易平台之一，事实上，在 2024 年德勤高科技高成长 50 强中，我们被评为中东地区发展最快的公司。我们的办事处遍布中东、英国、欧洲和澳大利亚，为全球客户提供服务。我们的每一项决策都以交易者为中心，通过直观的技术、深入的教育和专业的客服来支持他们的交易。
我们的使命是通过为交易者提供自信交易所需的工具和资源。帮助他们做出更好的决策。正是这一使命为我们赢得了行业权威机构颁发的多个奖项，其中包括“最佳综合交易平台” (Online Money Awards 2024) 和“2023 年最佳交易应用程序” (Good Money Guide) 等，并帮助我们获得 Trustpilot “优秀” 评级。
轻松便捷地提取您的资金到需要的目的地。快速提款——94% 的提款请求在 1 小时内处理 and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).
选择您想要的杠杆：高达 200:1（大宗商品、外汇和指数产品）。如果您更希望享受股票和加密货币 0% 隔夜仓息，则选择杠杆 1:1。
选择屡获殊荣的平台和应用程序——“最佳综合交易平台” (Online Money Awards 2024) 和“2023 年最佳交易应用程序” (Good Money Guide)，围绕您的需求所设计。
快速、轻松地开立账户。从您加入的那一刻起，我们的专业团队将为您提供服务，您还可获得全套教育、新闻和分析内容。
我们的专长
作为一家屡获殊荣的经纪商，我们以提供技术驱动、直观的用户体验、高质量的客户支持和物有所值的服务而闻名。技术是我们一切工作的核心，我们提供的智能功能包括实时市场数据、先进的图表工具以及适合移动交易的响应式移动应用程序等。我们的目标是为散户交易者提供无缝交易全球金融工具的途径，使其能够访问涵盖一系列资产类别的超过 5,500 家市场。
我们始终在寻求新方法来帮助客户自信地交易并做出更明智的决策，并在不断变化的交易环境中提供最新的技术、独到的教育资源和有竞争力的价格。
我们直观的产品、专业的客户服务和持续的创新已屡次获得业内一些权威机构的认可。
2023 年，德勤高科技高成长 50 强将我们评为中东和塞浦路斯增长最快的 50 家科技公司之一。以下是我们近期获得的一些奖项：