从您进行第一笔差价合约交易开始，每月即可享受部分点差返还。 这是我们对您选择在 Capital.com 平台交易表示“感谢”的方式。
您是一名专业交易者？ 您将享受更高的返佣比例，同时面临更少的杠杆限制。
|持仓名义交易量
|0 – 5000 万美元
|> 5000 万 – 1.5 亿美元
|> 1.5 亿美元
|返佣比率
|5%
|10%
|20%
假设在一个月内，您平仓的外汇差价合约 (CFD) 名义交易量为 1.5 亿美元。
这意味着您符合最高返佣级别，将获得 20% 的点差返还。
账户币种： 美元 (USD)
名义交易量： 1.5 亿美元
点差： 20,000 美元*
返佣： 20,000 美元 × 0.20 = 4,000 美元
假设在一个月内，您平仓的指数差价合约名义交易量为 1.5 亿美元。
这意味着您符合最高返佣级别，将获得 20% 的点差返还。
账户币种： 英镑 (GBP)
名义交易量： 1.5 亿美元
点差： 20,000 美元 ÷ 1.25 = 16,000 英镑*
返佣： 16,000 英镑 × 0.20 = 3,200 英镑
*点差和汇率仅用于示例说明。
只需在任何收取点差的市场中进行一笔差价合约交易。 在下个月，您将获得一定比例的点差返还。
交易量越大，返还金额越高！
我们计划在次月的第 5 个工作日将当月返佣发放至您的 Capital.com 账户。
每次返佣到账时，您都会收到一封电子邮件通知。
我们会在每天的 00:00（UTC 时间）对已平仓头寸进行返佣计算。
如果您在当月最后一天的该时间点之后平仓，该笔交易将计入下个月的返佣。
交易量指的是您交易的市场总价值，而不仅仅是保证金金额。 您在所有账户中（例如 MT4 和差价合约账户）的交易，都会计入对应资产类别的点差返佣进度。
点差返佣 = 返佣比率 (%) × 已支付的点差金额。
返佣以美元计算，但会按照您的账户币种发放——如果您的账户币种不是美元，请注意汇率将影响最终返佣金额。
是的，黄金、白银、铂金和钯金均享有与外汇相同的返佣比率。
返佣以美元计算，但最终将以您的账户币种发放。
您所有账户的交易量都会计入合格交易量。返佣会根据您在各个账户中支付的点差，分别计算并发放至对应账户。