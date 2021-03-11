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债券交易

通过差价合约对美国国债、英国国债等主要债券以及债券期货进行做多或做空操作。在 Capital.com 网页平台或应用中，一站式探索包括债券、指数、股票、大宗商品、外汇等在内的全品类市场。

什么是债券及债券期货交易？

债券交易是指围绕政府或企业发行的债务证券价格波动进行交易。 这些工具本质上是投资者向发行方提供的贷款，而发行方承诺在一定期限内连本带息偿还。

与直接买入债券不同，您可以通过差价合约交易政府债券，从而在无需持有标的资产的情况下参与价格波动。 例如，您可以通过差价合约交易美国国债、英国国债或德国国债。

债券价格会受到利率决策、通胀数据、信用评级以及整体经济情绪等多重因素的影响而产生波动。

为什么交易债券？

债券市场可以为您的交易策略提供除股票指数之外的多元化选择。 作为传统上波动相对较低的市场，政府债券通常被交易者用于管理风险或对冲其他持仓。

债券价格通常与利率呈反向变动关系——当利率上升时，债券价格往往下跌；当利率下降时，债券价格则通常上涨。 这种反向关系为围绕央行政策预期和经济周期进行交易提供了潜在机会。 不过，在市场承压或波动加剧的时期，这种关系也可能出现不稳定甚至失效的情况。 过往表现并不能作为未来结果的可靠指标。

通过差价合约交易债券，还可以让您进行做多或做空操作。这意味着，您既可以在债券价格上涨时进行布局，也可以在价格下跌时把握机会，而无需买入整只债券或等待到期。

为什么通过 Capital.com 交易债券？

我们提供主权债券的差价合约交易，包括美国国债、英国国债、德国国债以及欧元区债务等热门产品。

通过 Capital.com，您可以进入高流动性的债券市场，并能够对利率决策、通胀数据以及地缘政治变化作出及时反应。 以 0% 佣金（适用其他费用）进行做多或做空交易，并享受透明的点差。

使用我们先进的图表工具和价格提醒功能监测市场变化，同时结合平台内置的一系列风险管理工具，帮助您更从容地管理仓位并保护持仓。*

*止损单并不保证一定执行。 保证止损在触发时将收取费用。

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2025-06-30
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好，杠杆自由

2025-02-15
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不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
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一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
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不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
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简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
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点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
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非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
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