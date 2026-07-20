在过去七年中，我们在推动交易民主化方面取得了显著进展，但这仅仅是个开始。
敬请阅读我们的大事记，了解我们如何将愿景化为现实的每一步，以及如何从昔日雄心勃勃的初创公司逐步成长为如今崭露头角的全球引领者。
Capital.com由全球风险投资公司VP Capital创始人、连续创业家Viktor Prokopenya在塞浦路斯创立，从一开始便肩负着颠覆传统金融市场的使命。
4 月：获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 颁发的CIF牌照，作为受监管主体在塞浦路斯境内开展业务。
6月：历经几个月的内测，Capital.com网站正式上线，以简洁易懂、时尚美观的用户界面，为交易学习者呈现指导性教育资源和详细词汇表。
7月：从VP Capital手中募集到2500万的A轮融资， 并在同月成为欧洲首家推出移动端优先平台的经纪商，使客户能够随时随地体验便捷易用的移动端交易。
4 月：推出 Investmate 应用程序，帮助新手和业余交易者学习如何交易并改善风险管理，目标是向 100 万人普及金融基础知识。
5 月：SmartFeed（智能推送）功能正式上线，帮助客户跟踪过往交易行为，识别认知偏差，获取量身定制的金融课程和财经新闻，从而提升自身交易水平。
9 月：升级图表功能，让客户可以通过插入趋势线、斐波纳契回调线和“添加文本”等功能，实现个性化交易。
10 月：达到全球最权威的监管机构之一——英国金融行为监督局 (FCA) 的标准，并被纳入其监管范围。 在此过程中，平台受到英国金融申诉服务局的监督，确保客户问题能够以公平公正的方式解决。
2018年，我们的平台在业内屡获殊荣，获得了包括由 UK Forex Awards 颁发的“最佳外汇交易应用”程序奖、由 Shares Awards 评选的2018年“最佳线上交易服务”奖，以及由 European Awards 评选的“最具创新性经纪商奖和最具透明度经纪服务提供商”奖。
在 2019 年，平台上线了许多新功能，包括保证止损*、股票差价合约红利、支持多币种的多种账户，以及交易平台自定义亮色主题切换。
为投资组合新增了更多市场，包括期货差价合约 (CFD)、网络安全概念股、中国股票、ETF，以及60多种新的交叉盘货币对。
2019年，我们的平台荣获更多行业权威奖项，包括由Shares Awards颁发的“最佳线上交易平台”奖，以及由European's Global Business Awards评选的“最具创新性经纪商”奖和“最具透明度经纪服务提供商”奖。
*并非所有止损都能保证执行。
1月：与TradingView正式合作，客户可在其高级图表上直接交易，并享受宏观日历、新闻推送和技术分析工具的支持。
5月：在英国市场推出点差交易服务，使客户的交易盈利可免缴资本利得税和增值税。
2020年，我们新增了1000多个点差交易和差价合约市场，交易工具总数超过3000种。 此外，还引入了ETF、期货以及多个主题指数。
我们还推出了新功能，允许设置多个关注列表来追踪选定市场，同时，个性化模式使客户能够轻松管理多个投资组合。
2020年，我们的平台交易量较上年同比增长536%。
7月：向英国和欧洲客户推出免佣金股票交易账户 Capital.com Invest.
9 月：获得澳大利亚金融服务许可证，可在澳大利亚境内开拓市场和提供金融服务。
12 月：客户交易总量同比增长303%，达到5,650亿美元。
2021年，平台新增了 2000 多种交易金融工具，使总数达到6000种。
2021年，我们的平台交易量较上年同比增长302%。
5 月：Peter Hetherington 被任命为集团新任首席执行官，负责监督公司的新市场开拓业务。他在杠杆交易领域拥有25年的执业经验。
11 月：与路孚特 (Refinitiv) 签署战略协议，旨在推动散户投资者实现可持续投资，并通过路透社 (Reuters) 的实时新闻馈送功能为客户提供“一站式”的新闻服务。
12月在《Investors’ Chronicle》2022年投资大奖评选中，荣获“新手投资者”最佳合作平台奖。
2022年，平台交易量突破1万亿美元，较去年同比增长90%。
2 月：与英国知名交易公司 Monecor 签订协议，允许 OvalX 平台的客户将其账户转移至 Capital.com。
6月：新增了客户可根据自身喜好定制主界面功能的选项，并推出了多种动态部件，帮助客户节省时间，更快获取透明的定价信息。
11 月： Kypros Zoumidou 被任命为集团新任首席执行官，他在全球经纪商行业拥有超过20年的执业经验。
12月：John Austin 正式加入 Capital.com，担任首席战略官。他拥有超过20年的衍生品交易领域执业经验。
3月：在 ForexBrokers.com 主办的2024年度评选中，我们的平台在“加密货币交易”、“易用性”、“服务费用”、“教育”和“新手交易者”五个奖项类别中被评为同类最佳。 同月，公司启动了全球Workation（工作度假）计划，允许员工每年在任意地点远程工作长达30天。
4 月： 获得阿联酋证券和商品管理局 (Securities and Commodities Authority) 的批准，可在阿联酋境内提供证券交易服务。 为响应阿联酋政府主导的“下一代外国直接投资计划” (#NextGenFDI Initiative)，公司在阿联酋设立了新的地区总部。该计划旨在帮助全球尖端科技公司在阿联酋落地发展。Tarik Chebib 被任命为新的中东区首席执行官。
5月： 宣布 Capital.com 平台在2023年客户的总交易量超过1.2万亿美元，这是自2016年公司成立以来，客户交易量首次突破1万亿美元大关。 消息发布后不久，Rupert Osborne 被任命为英国区首席执行官。