在过去七年中，我们在推动交易民主化方面取得了显著进展，但这仅仅是个开始。

敬请阅读我们的大事记，了解我们如何将愿景化为现实的每一步，以及如何从昔日雄心勃勃的初创公司逐步成长为如今崭露头角的全球引领者。