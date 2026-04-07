凭借数十年的金融和交易专业知识，我们的领导层使我们成为欧洲增长最快的经纪商之一，创造了创新解决方案，使交易者能够做出更好的决策。
Viktor 是一位英国科技企业家，擅长 发现能够重塑市场的颠覆性科技型企业。 自 2001 年起，他 便通过其全球 投资机构 VP Capital 持续投资于颠覆性技术。
正是由于他 热衷于将顶尖技术与高度 积极进取的团队相结合，才促使他于 2016 年创立了 Capital.com。 自那时起，Capital.com 迅速崛起， 已成为全球发展速度最快的交易平台之一，并在英国、欧洲、澳大利亚及中东设有 办事处。
Rupert 于2022年6月加入 Capital.com，在此之前，他在英国和美国的交易和销售领域积累了超过 15 年的经验。 他曾在 IG 的交易处理平台工作多年，后来晋升为外汇和加密货币产品交易部门的副主管。 2017年，Rupert 被任命为 IG US 的首席执行官，负责创立 IG US 并获得监管机构的运营批准，之后成功将 IG US 发展为美国外汇市场中的有力竞争者。
作为 Capital.com 英国区首席执行官，Rupert 全面负责英国业务，并确保其与集团的全球战略保持一致。
Christoforos 于 2016 年 11 月加入 Capital.com，之前在保险和金融行业积累了十年的经验。 他的职业生涯始于保险精算师，负责为再保险经纪公司计算和分析风险。随后，他在经纪行业工作了三年，从初级交易员晋升为风险经理。 加入 Capital.com 时，他最初担任风险主管，随后晋升为首席风险官，并最终成为运营主管。
他拥有利兹大学数学学士学位，以及伦敦大学城市学院（现为 City St George’s（伦敦大学城市圣乔治））的精算科学硕士学位。
Tarik Chebib 负责将 Capital.com 的业务拓展到该地区快速发展的新兴市场。 Tarik 拥有超过十年的经纪行业经验，他于2021年7月加入Capital.com，最初担任首席营收官，并在一年后晋升为区域首席执行官。 现居迪拜，Tarik 目前负责领导我们在阿联酋新成立并获得持牌的子公司。 在职业生涯中，Tarik 曾担任多个高级管理职位，包括IG的销售主管和 Pepperstone 的中东负责人。
他拥有卡斯商学院的管理学硕士学位以及伦敦布鲁内尔大学的商业学士学位。
Thomas McCrickard 是 Capital Com Australia 的首席执行官，负责领导公司在该地区的整体战略制定、监管监督与合规管理，以及区域运营工作。
凭借超过十年的全球金融市场从业经验，Thomas 曾在伦敦和墨尔本担任高级职务，工作领域涵盖衍生品交易、风险管理以及战略规划。自 2023 年 12 月起，Thomas 一直担任 Capital Com Australia 的董事，在公司发展的重要阶段履行董事职责，引导公司稳步推进发展与增长。Thomas 毕业于伦敦政治经济学院，获得工商数学与统计学理学学士 (BSc) 学位。
Ariel 于 2021 年 3 月加入 Capital.com。 他最早在 18 年前的安永会计师事务所开始职业生涯，担任纳斯达克上市高科技公司的高级审计师。 随后，他曾在初创公司以及跨国成熟企业（如后被通用电气收购的法国阿尔斯通能源 (Alstom Energy) 集团）担任高级财务主管。 最近，他在社交交易平台 eToro 工作三年，出任欧洲区财务主管。
Ariel 是一名注册会计师，拥有会计学、管理学与经济学学士学位，以及金融管理方向的工商管理硕士学位。
Sheena 于 2023 年 9 月加入 Capital.com，具备在欧洲和中东地区合规管理各环节的丰富团队管理经验。 在加入 Capital.com 之前，Sheena 曾任 ADSS 的首席合规官。 她在 CMC Markets 度过了职业生涯的前十余年，从合规助理逐步晋升为英国与欧洲区合规主管。
她拥有伦敦玛丽女王大学法学学士学位，以及伦敦大学学院国际公共政策硕士学位。
Sasha 是 Capital.com 的首席产品官，负责领导全球平台与用户体验的开发。他在产品管理、金融科技和以客户为中心的创新方面有深厚背景，致力于打造直观、可扩展并满足用户真实需求的产品。Sasha 在领导跨多个市场的跨职能团队方面经验丰富，他专注于运用数据驱动、设计思维以及高绩效文化来推动产品的持续增长。在加入 Capital.com 之前，他曾担任 Revolut 财富与交易及信贷业务的产品主管。
作为 Capital.com 的首席信息与安全官，Pavel 负责公司在信息安全、IT、基础设施、平台运营及合规监管方面的全球战略。 自 2018 年加入以来，Pavel 在强化 Capital.com 的安全体系、搭建稳健且可扩展的技术基础方面发挥了关键作用，为公司在受监管的金融科技环境中实现快速增长提供了有力支撑。 凭借在网络安全、IT 管理和风险治理领域的深厚专业知识，他确保公司具备网络韧性与合规能力，使 Capital.com 始终走在安全与敏捷金融科技的前沿。
Eugene Lemesh 负责制定并推动 Capital.com 的全球人力战略，重点关注人才培养、组织发展，以及营造高绩效、包容性的企业文化。 他在人力资源领导方面经验丰富，尤其在高速扩张、充满活力的环境中，全面覆盖 从招聘、员工参与到学习发展、DEI（多元化、公平性与包容性）及领导力培养的各个环节。 Eugene 以设计“以人为本”的战略而闻名，这些战略既与业务目标保持一致，又支持创新，并帮助员工在职业生涯的各个阶段实现持续发展。
自 2016 年加入以来，Nikolai 一直在推动 Capital.com 的持续成长，助力公司从初创阶段发展成为全球化企业。 凭借在高增长金融科技领域的人才培养和业务拓展方面的优势，他成功统筹管理了法律、运营、增长和市场营销等多个核心职能领域。
他拥有十余年的业务增长和投资经验，并拥有法学博士学位。
在加入 Capital.com 之前，Valentina 曾在多家 IT、媒体、房地产和金融服务公司担任首席法律顾问，以及行政总监或董事总经理。
在此之前，她还曾在一家顶尖本地律所担任律师。 Valentina 拥有白俄罗斯国立大学商业活动的法律规范学士学位，并完成 IPM 商学院的专业管理课程。 目前，她正在伦敦国王学院攻读国际金融与商法硕士学位 (LLM)。
Elpida 于 2024 年加入 Capital.com，拥有十余年涵盖客户运营、开户、支付及后台转型的国际经验。 作为运营主管，她负责领导关键职能，以提升客户体验并优化业务表现。 此前，她曾在多家金融科技公司担任高级领导职务，包括客户运营高级副总裁和托管负责人，期间管理全球团队、推动自动化并显著提升服务交付质量。
Vitalii Kedyk 是一位资深的数字资产专家，在加密货币和 Web3 领域推动创新已有近十年的丰富经验。 自 2017 年起，他先后在多家受监管的加密货币交易所任职，并作为 CryptoUK 的创始代表之一，参与了英国加密监管体系的早期建设。
在加入 Capital.com 之前，Vitalii 曾担任 Currency.com 战略主管，主导多项战略举措，并成功推进了一项于 2025 年初完成的并购。 在 Capital.com，他专注于拓展平台的加密业务，并且凭借对加密市场、数字金融及监管框架的深厚理解，持续推动业务发展。