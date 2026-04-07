Viktor 是一位英国科技企业家，擅长 发现能够重塑市场的颠覆性科技型企业。 自 2001 年起，他 便通过其全球 投资机构 VP Capital 持续投资于颠覆性技术。

正是由于他 热衷于将顶尖技术与高度 积极进取的团队相结合，才促使他于 2016 年创立了 Capital.com。 自那时起，Capital.com 迅速崛起， 已成为全球发展速度最快的交易平台之一，并在英国、欧洲、澳大利亚及中东设有 办事处。