大宗商品及大宗商品期货交易基础知识 想要进一步了解大宗商品？以下概览将帮助您更好地了解这一全球最古老的交易形式。

什么是大宗商品交易？

大宗商品交易是指买卖原材料或初级农产品。大宗商品分为硬商品和软商品：硬商品通常是通过开采获得的自然资源，例如黄金或石油；软商品则包括牲畜或农产品。

大宗商品交易早于其他所有交易形式出现，因为早期不断发展的文明社会会通过以物易物交换食物和日常物资。在现代，实物大宗商品市场在很大程度上依赖期货合约，这使生产者（如农民）能够提前向买方锁定价格。

不过，如今成熟的大宗商品交易所网络，也让投机型交易者能够通过现货交易或大宗商品期货，参与这些资产的短期价格波动。

在 Capital.com，您可以根据自己参与市场的方式，通过差价合约参与现货大宗商品价格以及与期货挂钩工具的交易。

为什么交易大宗商品？

交易大宗商品可以让您参与石油、天然气、金属等商品的价格波动，而无需实际进行实物交割，也无需担心储存问题。

大宗商品期货还提供了额外的灵活性，使交易者能够通过标准化合约，对未来价格波动进行投机。基于期货的定价在原油、天然气和小麦等市场中非常常见，因为这些市场的供需预期经常发生变化。

与实物期货合约不同，差价合约不要求您持有资产，也不要求在到期时进行交割——因此，您既可以针对现货价格做多或做空，也可以针对与期货挂钩的工具做多或做空，并可在您选择的任何时间平仓（但须受市场交易时段限制）。

许多投资者将大宗商品视为潜在的抗通胀工具，因为其价格与其他资产的相关性通常并不高。尤其是黄金，从历史上看一直被视为避险资产，因为它往往能在经济不确定时期保持价值。

交易大宗商品还可以让您使用杠杆来放大交易规模。这既可能放大收益，也可能加剧亏损，因为两者都是按整个仓位的全部价值计算的。

为什么通过 Capital.com 交易大宗商品？

我们提供不断扩展的基于大宗商品和期货工具的差价合约交易模式，让您无需直接买入资产，也能参与价格波动。

我们既提供热门大宗商品的现货报价，也提供与期货衍生市场挂钩的交易机会，从而让您在交易方式和交易时机上拥有更大灵活性。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。

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*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。