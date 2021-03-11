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大宗商品及大宗商品期货交易

通过差价合约基于原材料实物资产及大宗商品期货的价格波动进行交易，例如黄金、白银、石油、小麦和糖。

最受欢迎的大宗商品

深入了解大宗商品交易，包括今日表现最强的大宗商品、交易最活跃的大宗商品，以及大宗商品与期货之间的关键区别。

波动性最大的大宗商品

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交易最活跃的大宗商品

了解交易最活跃的大宗商品的特征，以及它们的市场运作方式。
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上涨中的大宗商品

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2025-06-30
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好，杠杆自由

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2024-06-22
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一个好喜欢平台，操作方便

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不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

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大宗商品及大宗商品期货交易基础知识

想要进一步了解大宗商品？以下概览将帮助您更好地了解这一全球最古老的交易形式。

什么是大宗商品交易？

大宗商品交易是指买卖原材料或初级农产品。大宗商品分为硬商品和软商品：硬商品通常是通过开采获得的自然资源，例如黄金或石油；软商品则包括牲畜或农产品。

大宗商品交易早于其他所有交易形式出现，因为早期不断发展的文明社会会通过以物易物交换食物和日常物资。在现代，实物大宗商品市场在很大程度上依赖期货合约，这使生产者（如农民）能够提前向买方锁定价格。

不过，如今成熟的大宗商品交易所网络，也让投机型交易者能够通过现货交易或大宗商品期货，参与这些资产的短期价格波动。

在 Capital.com，您可以根据自己参与市场的方式，通过差价合约参与现货大宗商品价格以及与期货挂钩工具的交易。

为什么交易大宗商品？

交易大宗商品可以让您参与石油、天然气、金属等商品的价格波动，而无需实际进行实物交割，也无需担心储存问题。

大宗商品期货还提供了额外的灵活性，使交易者能够通过标准化合约，对未来价格波动进行投机。基于期货的定价在原油、天然气和小麦等市场中非常常见，因为这些市场的供需预期经常发生变化。

与实物期货合约不同，差价合约不要求您持有资产，也不要求在到期时进行交割——因此，您既可以针对现货价格做多或做空，也可以针对与期货挂钩的工具做多或做空，并可在您选择的任何时间平仓（但须受市场交易时段限制）。

许多投资者将大宗商品视为潜在的抗通胀工具，因为其价格与其他资产的相关性通常并不高。尤其是黄金，从历史上看一直被视为避险资产，因为它往往能在经济不确定时期保持价值。

交易大宗商品还可以让您使用杠杆来放大交易规模。这既可能放大收益，也可能加剧亏损，因为两者都是按整个仓位的全部价值计算的。

为什么通过 Capital.com 交易大宗商品？

我们提供不断扩展的基于大宗商品和期货工具的差价合约交易模式，让您无需直接买入资产，也能参与价格波动。

我们既提供热门大宗商品的现货报价，也提供与期货衍生市场挂钩的交易机会，从而让您在交易方式和交易时机上拥有更大灵活性。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。

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*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。

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