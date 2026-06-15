热门上涨大宗商品指南

什么是商品？

大宗商品通常是指可在该交易所进行大规模买卖的原材料或主要农产品。 它们的价格主要由供需关系决定。投资者既可以通过金融衍生品（如差价合约 (CFD)）进行交易，也可以直接持有实物资产进行投资。 大宗商品通常分为四大类：软商品、硬商品、畜牧产品和能源商品。

大宗商品有哪些类型？

大宗商品可归为以下四类：软商品、硬商品、畜牧产品和能源商品。

您该如何投资大宗商品？

是的，您可以通过多种方式投资大宗商品。 您可以通过期货和期权合约进行投资，也可以选择其他方式，例如大宗商品共同基金，甚至直接购买如黄金等实物资产，以期其升值。 投资大宗商品不同于交易大宗商品，后者更侧重于通过如差价合约 (CFD) 等工具对价格进行投机。 这意味着您无需实际拥有该资产，也可以根据价格的涨跌进行买卖操作。 差价合约通常以保证金交易，这意味着交易者只需投入少量保证金即可开立较大的头寸。 这种方式可放大潜在收益，同时也伴随着更高的亏损风险。

全球三大主要大宗商品交易市场有哪些？

全球三大主要的大宗商品交易市场包括：CME 集团（由芝加哥商业交易所 (CME) 与芝加哥期货交易所 (CBOT) 合并而成），洲际交易所 (Intercontinental Exchange, ICE) 以及伦敦金属交易所 (London Metal Exchange, LME)。