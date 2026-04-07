什么是差价合约 (CFD)？

差价合约 (CFD) 是金融领域中的一种金融衍生品。本指南以简单易懂的方式，全面讲解差价合约交易的关键知识。

那么，在交易中，差价合约究竟意味着什么？借助差价合约，您可以参与多种金融市场的投机交易，包括加密货币、股票、指数、大宗商品以及外汇货币对市场。通过差价合约，您无需实际购买资产，而是针对其价格的涨跌进行投机交易，且通常以短期为主。

差价合约是一种由经纪商与交易者签订的合同，双方约定交换基础资产在合同开始至结束时（通常在一天之内）的价值差额。

差价合约 (CFD) 有以下特点：

是一种衍生品——交易者并不持有基础资产

是您与经纪商之间的协议

基于资产价格的变动

在短期内完成交易

什么是差价合约 (CFD)？

通过差价合约 (CFD)，您只需支付交易总价值的一部分，即可参与交易。这种方式被称为保证金交易或杠杆交易。借助杠杆，交易者能够突破初始资本的限制，开立更大的交易头寸。因此，差价合约交易为全球金融市场的交易者提供了扩大持仓金额的机会。

差价合约交易的一大优势在于，您可以对资产价格的任一方向（包括涨或跌）进行投机。您可以根据对资产价格上涨或下跌的预期选择买入或卖出合约，从而建立多头或空头交易。

请注意，杠杆交易既能放大利润，也会加剧亏损风险。

差价合约交易是如何运作的？

当您开立差价合约 (CFD) 头寸时，需要确定买入或卖出的合约数量（即交易规模）。当市场行情向对您有利的方向移动一点时，您的利润将相应增加。然而，如果市场行情朝不利于您的方向移动，您可能会面临亏损风险。

买入

如果您预期某项资产价格会上涨，可以选择开立多头头寸（买入）。当资产价格如预期上涨时，您将获得相应利润。然而，如果资产价格下跌，您可能会面临亏损风险。

卖出

如果您预期某项资产价格会下跌，可以选择开立空头头寸（卖出）。当资产价格如预期下跌时，您将获得相应利润。然而，同样地，如果资产价格上涨，您可能会面临亏损风险。

什么是差价合约账户？

借助差价合约 (CFD) 账户，您可以使用杠杆基于各种基础资产的价格差进行交易。使用杠杆意味着您只需支付交易所需金额的一小部分。这部分称为保证金。

同时，账户净值（包括账户余额和未实现的盈亏）必须满足维持保证金的要求。维持保证金会根据您交易的资产价格的变动而上下浮动。您的账户净值必须始终覆盖维持保证金，以保证仓位不被平仓，尤其是在出现亏损的情况下。否则，您将面临被追缴保证金的风险。

您通常可以使用模拟账户学习如何交易，但在进行实盘交易前，您需要存入资金以开设差价合约交易账户。

一些监管机构要求新客户进行“适当性”或“合适性”测试。在这种情况下，您通常需要回答一些问题，以证明自己理解保证金交易所涉及的风险。在参与交易之前，最好充分了解杠杆和保证金的运作原理。

差价合约交易中的杠杆是什么？

一旦您进行差价合约 (CFD) 交易，就会持有杠杆头寸。这意味着您只需支付交易价值的一部分，剩余部分由您的经纪商提供作为借款。您需要支付的比例可能会根据不同情况而有所变化。请记住，使用杠杆会放大盈亏。

杠杆交易也称为保证金交易。10%的保证金机制意味着您只需存入交易价值的10%即可开立相应的头寸。剩余部分则通过杠杆融资提供。

例如，如果您想购买价值 1,000 美元的布伦特原油 (Brent crude oil)，而您的经纪商提供 10:1 的杠杆，那么您只需支付 100 美元作为初始资金即可开仓交易。

点差和佣金

差价合约交易始终涉及两个基于基础资产价值的价格：买入价（要价）和卖出价（出价）。

买入价总是高于当前基础资产的价值，而卖出价则总是低于其价值。两种价格之间的差额称为差价合约的点差。在 Capital.com，这就是我们的主要盈利方式。然而，我们不会收取开仓或平仓的佣金。

买入价（要价）是您开立多头头寸时的价格。

当您以当前出价卖出时，您就平掉了头寸。

卖出价（出价）是您开立空头头寸时的价格。

当您以当前要价买入时，您就平掉了头寸。

例如，如果您预期黄金价格会上涨，您可能会开立黄金差价合约的头寸。假设报价为 1,200 美元/1,205 美元（这是买卖点差）。您买入 100 份黄金差价合约（开立多头头寸）。所开立头寸的规模（合约价值）如下所示。

现在，假设黄金价格如预期上涨。这笔交易的利润如下所示。请注意，所有交易都存在亏损风险。

由于差价合约是杠杆产品，与购买传统股票相比，您只需投入较少的初始资金即可开立更大头寸。例如：

购买苹果 (Apple) 股票 差价合约交易 股票交易 卖出/买入价格 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 交易 以 135.10 买入 以 135.10 买入 交易规模 100 股 100 股 开仓所需资金 135.10 美元（买入价） x 100 股 x 20% 保证金（所需保证金）= 2,702 美元 13,510 美元（100 股 x 135.10 美元） 平仓价格 以 150 卖出 以 150 卖出 利润 1,490 美元 ((150 - 135.10) x 100 股 = 1,490 美元) 1,490 美元 (15,000 – 13,510 = 1,490 美元)

什么是最佳投资？

差价合约交易入场门槛低，有助于推动市场交易的民主化。在 Capital.com，尽管不少交易者一次性开立价值上百万美元的头寸，但参与在线交易的最低入金仅为 20 美元。

您可以免费开设账户，并在模拟模式中进行练习。Capital.com 提供灵活且可扩展的解决方案，无论交易者经验丰富与否，亦或愿意投入多少闲置资金，Capital.com 都是理想之选。

差价合约交易可以视为进入金融市场的高性价比方式。一些经纪商会对各种金融资产的差价合约交易收取交易佣金，但 Capital.com 对开仓、平仓、存款或提款均不收取佣金。不过，银行或支付服务提供商可能会对存款或提款收取一定费用。

我们对差价合约交易收取的主要费用是点差，即交易时买入价与卖出价之间的差额。如果交易涉及持仓过夜，则会额外收取一笔隔夜仓息费用。

使用差价合约可以交易哪些资产？

您可以交易基于加密货币、股票、指数、交易所交易基金、大宗商品和货币等资产的差价合约。Capital.com 提供数千种基于以上资产类别的差价合约资产，您只需在同一个平台上点击几下鼠标，就可以轻松参与全球最受欢迎市场的交易。

盈亏

当您发现交易机会并准备好后，便可以开立头寸。开立头寸后，差价合约的盈亏将随着基础资产价格的变动实时变化。

您可以在平台上追踪已开立头寸的表现，并根据情况随时平仓。

盈亏的计算方法是：持有合约的数量乘以价格差。盈亏比率通常缩写为“P&L”，可以用以下公式计算：

P&L = 差价合约数量 x（平仓价格 – 开仓价格）

每个头寸的盈亏 (P&L) 都可以单独计算，但如果您同时持有多个未平仓头寸，它们的盈亏将汇总，形成总盈亏 (P&L) 或未实现盈亏 (UPL)。

差价合约的合约期限有多久？

大多数差价合约交易没有固定到期日，这意味着合约的期限是无限长的。通常，平仓是通过下达与原交易数量相同的反向订单来完成的。例如，买入 100 份差价合约 (CFD) 后，可通过卖出 100 份差价合约来平仓。不过，如果启用了对冲模式，则可以同时持有相反方向的头寸。

但是，如果您选择隔夜持仓，那么您的头寸将产生隔夜仓息费用。

差价合约风险管理的高级策略

差价合约 (CFD) 是一种复杂的金融工具。差价合约交易涉及较高的风险。交易价值涨跌无常。如果市场走势与您的预期相反，您可能会遭遇亏损。因此，在实际交易中，差价合约风险管理策略是您必须重点考虑并实施的关键之一。

账户设置完毕并制定了交易计划后，至关重要的一步是确定您愿意承担的风险程度，以便制定适当的差价合约风险管理策略。如果您是风险规避型投资者，您可能会寻求风险回报比 (R-R) 较低的交易机会。

例如，如果您寻求缓慢而稳定的增长，那么高波动性的资产类别在您的投资组合中应占较小比例。分散投资有助于平衡不同资产类别之间的风险，但同样重要的是谨慎管理持仓数量，以免对保证金水平产生负面影响。始终确保您的投资组合与您的风险承受能力和交易策略相匹配。

止损与止盈

您可以考虑设置限价单，以便在达到预设盈利价位时自动平仓。止盈单有助于及时锁定利润，避免因持仓过久导致价格回落而错失盈利。理性交易，避免感情用事。

与之类似，您可以设置止损单来控制差价合约的风险，限制可能的亏损。止损单会在价格跌至交易者预先设定的价位时触发，并按下一个可执行的报价成交。但是请注意，在市场波动剧烈、流动性不足或订单规模较大的情况下，可能会出现滑点。保证止损单可以针对滑点情况提供保障，但通常会收取一定费用。

对大多数交易者来说，止损单和限价单是重要的风险管理工具，能够帮助控制亏损并锁定盈利。您还可以考虑设置保证止损单，它在波动性较高的市场中提供更高的保障，但使用时需要支付一定费用。

追加保证金通知、强制平仓与负余额保护

为了保持仓位不被平仓，交易者必须满足维持保证金要求，即账户总净值应达到或超过所需的维持保证金水平。

保证金账户中维持的价值可以作为信贷抵押。如果账户净值低于维持保证金，Capital.com 将通过“保证金追缴”通知提醒您。此时，您需要存入资金或平掉部分头寸，以降低敞口风险并满足维持保证金要求。

如果您不采取行动且账户达到平仓水平，系统将自动逐步平掉您的头寸。这个过程称为保证金强行平仓。

Capital.com 为差价合约账户提供负余额保护 (NBP)。借助负余额保护 (NBP) 机制，您的账户余额绝对不会低于零，从而确保您不会欠经纪商任何款项。如果在保证金强行平仓后，您的账户余额降至负数，负余额保护机制将会将您的账户余额恢复为零，确保不会出现欠款情况。

考虑在每笔交易中采用风险管理方法。当您打算交易的差价合约涉及历史波动较大的资产时，请务必谨慎行事，确保采取适当的风险管理措施。考虑您是否了解差价合约的运作方式，以及是否能够承担差价合约交易所带来的风险。

套期保值

在交易中，对冲是关键的风险管理策略，通常由经验丰富的交易者使用。然而，值得注意的是，对冲并不一定能防止订单在某一时点因保证金不足而被强制平仓。

对冲是用于减少亏损的风险管理方法。对冲的目的是在市场不确定时保护自己的利润或资本。背后的理念是，如果一项投资对您不利，您的对冲头寸将能够为您带来相应的利益，弥补损失。

差价合约对冲策略为保护现有投资组合提供了机会，因为您可以基于价格下跌的预期进行卖空操作，从而对冲潜在风险。

举例而言，假设您持有蓝筹股投资组合。您打算将这些股票持有一段时间。您认为市场即将经历短期下跌，担心这将影响您的投资组合价值。

通过差价合约 (CFD) 交易，您可以做空市场（即执行卖空操作），从而对冲市场下跌的风险。如果市场下跌，投资组合的亏损可能会被卖空对冲策略带来的收益所抵消。如果市场上涨，尽管对冲头寸可能出现亏损，但您的主要持仓将能够带来盈利。

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