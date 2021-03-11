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探索我们的交易平台

从我们直观的网页平台和响应迅速的 APP，到 MT4TradingView，请选择合适的交易平台，提升您的交易体验。

我们的网页平台

在一个简单易用的平台上进行交易，享受各种强大的功能，包括最新的 TradingView 图表和 Newsquawk 提供的最新市场见解等。

清晰直观的界面

随时根据需要获取所有必备工具。您可以轻松地从图表界面过渡到关注列表、实时聊天等功能——所有的这些功能都具备简单易用的特性。

创新型分析工具

从布林带® (Bollinger Bands®) 到MACD，借助100种以上的直观技术分析指标和六种图表类型的绘图工具，您可以进行更加精准的分析。

毫不设限的关注列表

将您心仪的市场添加到关注列表中，登录平台后即可一目了然地查看这些市场的表现。
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我们的交易 APP

无论您身在何处，您都可以随时体验我们的响应迅速的 APP

无缝导航

轻松访问我们的平台功能，只需轻轻一点，即可在交易订单、资产价格和关注列表之间自如切换。

价格提醒

抓住每一个交易机会，当资产价格达到您的目标价位时，您将立即收到通知。

智能推送

无论您身在何处，都不会错过任何影响您关注的交易市场的重要信息。
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TradingView 平台

将您的账户关联至 TradingView，享受无与伦比的交易体验。

独家提供、享誉世界的图表功能

借助高互动性、响应迅速且适合移动设备的图表，以及超过50种智能绘图工具，优化您的交易体验。

金融分析

通过基本面指标和比率、财务报表、估值分析以及公司历史数据，为您的建仓策略提供有力参考。

加入积极活跃的网络“大家庭”

加入互动社区，与志同道合的交易者通过直播和实时聊天分享交易策略。
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MT4 平台

在 MetaTrader 4 上进行交易。MetaTrader 4 内置强大的技术分析功能，帮助您更好地进行市场分析和决策。

获取深入的市场数据

通过实时报价、历史价格走势图表和数据推送功能，提升您的分析能力。

开启自动化交易

探索用于回测的智能交易顾问和高级算法，实时监控市场动态。

从一系列丰富的工具中挑选最适合您的工具

利用更多的智能交易工具，包括30种常用技术指标和24种分析对象方法，提升您的技术分析水平。
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业界对我们的评价

我们的产品、客户服务和创新能力多次获得业内权威机构的认可。以下是我们最近获得的一些奖项。
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BrokerChooser
最佳差价合约券商 (2026)
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Good Money Guide
最佳交易账户：大众之选（2025 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：佣金与费用（2025 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：易用性（2025 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：加密货币交易（2025 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：教育（2025 年）
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ForexBrokers.com
最佳类别：TradingView 券商（2025 年）
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《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - App (2024)
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《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - 差价合约服务提供商 (2024)
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《投资者纪事报》与《金融时报》
五星级大奖得主 - 精选平台 (2024)
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Online Money Awards
最佳综合交易平台（2024 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：佣金与费用（2024 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：易用性（2024 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：教育（2024 年）
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ForexBrokers.com
同类最佳：交易新手（2024 年）
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Good Money Guide
2023最佳交易应用程式
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Online Money Awards
2023年最佳差价合约提供商
award
ForexBrokers.com
2023 年增长最快经纪商
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Investment Trends
2022 年总体客户满意度
award
Investment Trends
2022 年性价比之选
award
ADVFN
2022 年最佳点差交易平台
award
《金融时报》投资者记事
新投资者最佳平台（2022 年）

我们随时帮助您

我们的团队很乐意随时解答您的任何疑问。

7×24 小时全天候支持

随时与我们友好、专业的员工取得联系。

开立账户

用户反馈与评分

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
4.7
4.6

常见问题解答

什么是交易平台？

交易平台是一个在线界面，您可以通过该平台进行金融衍生品的交易，如 差价合约 (CFD)。通过对加密货币股票外汇指数商品等资产类别的工具进行做多或做空，您可以对成千上万个基础市场的价格走势进行投机。

我们的平台拥有诸多功能，包括最新的财经新闻、丰富的技术分析工具和无限制的关注列表，帮助您根据历史价格变动做出决策，并尽可能地优化您对持有头寸的管控力度。

什么是交易 APP？

交易 APP 是一个移动工具，您可以通过它在智能手机或平板电脑上进行各种金融资产（包括股票、外汇和商品等）的交易。

在 Capital.com，我们的 APP 不仅简单易用，还能提供实时市场数据、直观的图表工具、简便的下单功能以及投资组合管理等功能。只要连接了互联网，无论是使用 iOS 还是 Android 设备，您都可以随时随地、灵活便捷地进行交易。同时，您还可以通过我们的智能推送功能获取关键的基本面新闻，为您的市场决策提供有力支持。

什么是 MT4？

MT4，全称为 MetaTrader 4，是一款广受欢迎的交易平台，既适合经验丰富的交易老手，也适合初出茅庐的交易新手。它提供了一个简单易用的界面，支持多种金融工具（包括外汇、指数和股票等）的交易。

MT4 还提供高级的图表工具、多种类型的技术指标、自动化交易功能和实时市场数据。您可以轻松地将 Capital.com 账户与 MT4 关联，从而享受这些功能，提升您的交易体验。

什么是 TradingView？

TradingView 是一个非常受欢迎的图表和分析平台，同时也具备社交功能。其界面简洁，交易者可以使用高级图表工具、技术指标和绘图工具，分析和可视化各种资产类别的市场数据。不仅如此，TradingView 的社交功能使您能够在全球社区中分享交易想法、策略和分析结果，为您的交易活动增添协作性。

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