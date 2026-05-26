首页合作伙伴计划
依托我们的专业知识、先进技术和支持团队，打造量身定制的合作伙伴解决方案。
您可以将我们的 API 集成到您的前端系统中，或直接使用我们屡获殊荣的优质平台*——无论您的业务需求是什么，我们都能为您提供最优解决方案。
邮箱地址：partners@capital.com
借助我们屡获殊荣的先进技术和 API、*强大的执行系统和深度流动性，助力您的业务高效运转，提升市场竞争力。
让我们为您处理客户资金事务，免去您的后顾之忧：我们将通过一体化的信用管理流程，全面管理入金和保证金。
无需担心账单、交易确认等重要沟通事宜，我们将为您提供全面的客户服务支持，确保每一项沟通顺畅无忧。一应事务，我们全程代劳。
配备专属客户经理，时刻待命，在您需要时提供专业支持，推动合作高效开展。
我们将为您量身打造营销材料，帮助您拓展新客户，提升品牌影响力，实现业务增长。
每周为您提供个性化的市场分析报告，让您的客户获得更多深度市场见解，为业务决策提供支持。
为您的客户群体提供我们备受认可的客户服务解决方案。这一经过实践验证的一流服务已吸引全球 857,000 交易者，且屡次获得行业大奖。*
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公开的联名白标
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非公开的综合账户
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适用对象
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中小型企业：如果您希望我们全权负责大部分客户交互事宜，这一方案非常适合您。
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大型企业：如果您的企业具备自主客户服务能力，仅需我们提供定价、执行和前端支持，这将是理想的选择。
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申请类型
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介绍经纪商 (IB) 协议。
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白标综合账户协议 ——
主账户，或匿名子账户（为每位客户设置独立账户）。
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KYC/AML
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Capital.com 与终端客户直接建立关系，并负责所有 KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）审核事宜。
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我们与终端客户无直接关系，仅对您进行 KYC/AML 检查。
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支付流程
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终端客户将所有款项直接支付至 Capital.com。
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终端客户将所有款项直接支付给您。
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客户资金管理
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您无需处理入金存款事务。我们将根据客户资金管理流程，全方位管理客户账户。
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您拥有客户资金管理权限，负责处理入金并持有客户资金。
您需自备资金，用于为主账户或子账户提供保证金支持。
我们根据信用管理流程或预先设定的保证金平仓规则，统一管理主账户。
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集成方式
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您可以通过我们的 API 接口进行对接，或者我们可以为您提供一个完全符合您品牌的定制平台，包含您的 logo、颜色和界面设计。
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如果您已有前端系统，也可以通过我们的 API 接口进行集成。此外，我们也提供定制化平台，完全按照您的品牌要求设计，包括 logo、颜色和界面样式。
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平台
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联名品牌。我们可以提供定价、执行和前端界面。
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您的品牌。我们可以提供定价、执行和前端界面。
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交易记录方式
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客户的交易会被执行，并自动同步到其 Capital.com 账户。
交易将直接记入客户账户。
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客户交易可以选择聚合，或通过镜像对冲 (STP) 到 Capital.com。
交易将记录到主账户，或直接分配至匿名子账户。
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客户服务支持
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您可以选择自行为客户提供服务，或将这一任务交给我们处理。
如果您选择由我们提供支持服务，我们可以直接为客户提供“一站式”的通用和 IT 支持，甚至设置专属的电子邮箱地址和联系电话。
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如果由您负责客户服务，您将全面管理客户的注册和服务流程，包括所有交易确认、账户对账单及重要沟通内容。这些均由您直接处理。
我们可以提供数据支持，帮助您进行交易后监控和生成报告。
我们为您提供通用支持、IT 支持和交易支持，但不直接面向您的客户提供服务。
*2023 年最佳交易 APP（Good Money Guide 评选）。
**2023 年最佳差价合约 (CFD) 提供商（Online Money Awards 评选）。