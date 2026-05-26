大型企业：如果您的企业具备自主客户服务能力，仅需我们提供定价、执行和前端支持，这将是理想的选择。

中小型企业：如果您希望我们全权负责大部分客户交互事宜，这一方案非常适合您。

主账户，或匿名子账户（为每位客户设置独立账户）。

我们与终端客户无直接关系，仅对您进行 KYC/AML 检查。

Capital.com 与终端客户直接建立关系，并负责所有 KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）审核事宜。

我们根据信用管理流程或预先设定的保证金平仓规则，统一管理主账户。

您需自备资金，用于为主账户或子账户提供保证金支持。

您拥有客户资金管理权限，负责处理入金并持有客户资金。

如果您已有前端系统，也可以通过我们的 API 接口进行集成。此外，我们也提供定制化平台，完全按照您的品牌要求设计，包括 logo、颜色和界面样式。

您可以通过我们的 API 接口进行对接，或者我们可以为您提供一个完全符合您品牌的定制平台，包含您的 logo、颜色和界面设计。

您的品牌。我们可以提供定价、执行和前端界面。

交易将记录到主账户，或直接分配至匿名子账户。

客户交易可以选择聚合，或通过镜像对冲 (STP) 到 Capital.com。

客户的交易会被执行，并自动同步到其 Capital.com 账户。

客户服务支持

您可以选择自行为客户提供服务，或将这一任务交给我们处理。 如果您选择由我们提供支持服务，我们可以直接为客户提供“一站式”的通用和 IT 支持，甚至设置专属的电子邮箱地址和联系电话。