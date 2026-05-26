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合作伙伴计划：与我们携手共赢

通过定制化的合作伙伴协议，您可以提升客户满意度，优化业务流程，实现收入最大化。

我们的合作伙伴模式

依托我们的专业知识、先进技术和支持团队，打造量身定制的合作伙伴解决方案。

联盟计划

通过您的渠道推广我们的平台和服务，轻松赚取丰厚收益

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介绍经纪商

向您的客户推荐我们屡获殊荣的技术*，并通过具有竞争力的分成协议赚取收益。

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白标合作伙伴关系

利用我们的解决方案，释放资源，拓展业务，提升收入，同时稳固您的客户群体，真正实现多方共赢。

 

邮箱地址：partners@capital.com

战略合作伙伴关系与 API 接口

您可以将我们的 API 集成到您的前端系统中，或直接使用我们屡获殊荣的优质平台*——无论您的业务需求是什么，我们都能为您提供最优解决方案。

 

邮箱地址：partners@capital.com

与我们合作，您能获得什么？

根据我们达成的合作伙伴模式，我们将为您提供以下服务和支持。

前端、执行和流动性

借助我们屡获殊荣的先进技术和 API、*强大的执行系统和深度流动性，助力您的业务高效运转，提升市场竞争力。

资金管理

让我们为您处理客户资金事务，免去您的后顾之忧：我们将通过一体化的信用管理流程，全面管理入金和保证金。

客户服务支持

无需担心账单、交易确认等重要沟通事宜，我们将为您提供全面的客户服务支持，确保每一项沟通顺畅无忧。一应事务，我们全程代劳。

专属客户经理

配备专属客户经理，时刻待命，在您需要时提供专业支持，推动合作高效开展。

定制化营销材料

我们将为您量身打造营销材料，帮助您拓展新客户，提升品牌影响力，实现业务增长。

每周市场更新

每周为您提供个性化的市场分析报告，让您的客户获得更多深度市场见解，为业务决策提供支持。

为什么您的客户会喜欢我们

为您的客户群体提供我们备受认可的客户服务解决方案。这一经过实践验证的一流服务已吸引全球 857,000 交易者，且屡次获得行业大奖。*

实时市场数据

提供精准到每一跳 (tick) 的实时价格，以及全面的历史数据，帮助您的客户准确掌握市场动态。

高级图表功能

我们的图表由业内顶级的供应商 TradingView 提供，支持六种图表类型和超过 100 种技术指标，满足各种技术分析需求。

业内一流的教育资源

为您的客户提供丰富的学习资源，包括免费指南、视频和课程，以及平台内的每日最新市场资讯，帮助他们拓展交易知识。

直观易用的平台和 APP

我们的交易平台和移动应用 (APP) 操作便捷且屡获殊荣*，您可以选择直接使用我们的品牌，或基于相关资源定制您的品牌形象，灵活契合您的业务需求。

海量的市场选择

为您的客户提供全球金融市场的广泛投资选择，覆盖超过 3,000 个市场和多种资产类别，带来更多交易机遇。

全天候专业客户支持

我们的专业团队随时待命，提供全天候 (24/7) 英语客服，并在工作时间内提供 10 余种语言的支持服务。客户可以通过电话、电子邮件、在线聊天和 WhatsApp 与我们联系，获取及时帮助。

哪种模式最适合您？

了解我们的两种合作伙伴模式，帮您找到最契合自身业务需求的解决方案。
 

公开的联名白标

非公开的综合账户

适用对象

中小型企业：如果您希望我们全权负责大部分客户交互事宜，这一方案非常适合您。

大型企业：如果您的企业具备自主客户服务能力，仅需我们提供定价、执行和前端支持，这将是理想的选择。

申请类型

介绍经纪商 (IB) 协议。

白标综合账户协议 ——

主账户，或匿名子账户（为每位客户设置独立账户）。

KYC/AML

Capital.com 与终端客户直接建立关系，并负责所有 KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）审核事宜。

我们与终端客户无直接关系，仅对您进行 KYC/AML 检查。

支付流程

终端客户将所有款项直接支付至 Capital.com。

终端客户将所有款项直接支付给您。

客户资金管理

您无需处理入金存款事务。我们将根据客户资金管理流程，全方位管理客户账户。

您拥有客户资金管理权限，负责处理入金并持有客户资金。

 

您需自备资金，用于为主账户或子账户提供保证金支持。

 

我们根据信用管理流程或预先设定的保证金平仓规则，统一管理主账户。

集成方式

您可以通过我们的 API 接口进行对接，或者我们可以为您提供一个完全符合您品牌的定制平台，包含您的 logo、颜色和界面设计。

如果您已有前端系统，也可以通过我们的 API 接口进行集成。此外，我们也提供定制化平台，完全按照您的品牌要求设计，包括 logo、颜色和界面样式。

平台

联名品牌。我们可以提供定价、执行和前端界面。

您的品牌。我们可以提供定价、执行和前端界面。

交易记录方式

客户的交易会被执行，并自动同步到其 Capital.com 账户。

 

交易将直接记入客户账户。

客户交易可以选择聚合，或通过镜像对冲 (STP) 到 Capital.com。

 

交易将记录到主账户，或直接分配至匿名子账户。

客户服务支持

您可以选择自行为客户提供服务，或将这一任务交给我们处理。

 

如果您选择由我们提供支持服务，我们可以直接为客户提供“一站式”的通用和 IT 支持，甚至设置专属的电子邮箱地址和联系电话。

如果由您负责客户服务，您将全面管理客户的注册和服务流程，包括所有交易确认、账户对账单及重要沟通内容。这些均由您直接处理。

 

我们可以提供数据支持，帮助您进行交易后监控和生成报告。

 

我们为您提供通用支持、IT 支持和交易支持，但不直接面向您的客户提供服务。

*2023 年最佳交易 APP（Good Money Guide 评选）。

**2023 年最佳差价合约 (CFD) 提供商（Online Money Awards 评选）。

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