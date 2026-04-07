当您账户中的净值金额低于维持交易所需的保证金时，就会发生追加保证金的情况。
追加保证金通知作为一种警告，提醒您市场价格已对您的差价合约交易不利，且您的交易账户已接近无法维持足够保证金水平的临界点。
如果净值跌至要求保证金的 100% 以下，您将收到追加保证金通知。1您将无法再开立新的交易或下单。
如果净值跌至要求保证金的 75% 以下，您将收到第二次追加保证金通知。1您仍然无法开立新的交易或下单。
如果净值跌至要求保证金的 50% 或更低，保证金自动强制平仓程序将启动。
A 公司股价下跌至 50 美元，导致您的持仓总价值降至 2500 美元（50 股 × 50 美元）。此下跌将直接影响您账户的净值，计算方式如下：
随着您的差价合约头寸价值下降，要求保证金（维持头寸所需的资金）也会基于当前价格进行调整。 在这种情况下，就变成了 1250 美元。为了确定是否应触发追加保证金通知，我们会计算您的资产净值与保证金比率如下：
这意味着您将收到第一次追加保证金通知，因为您的净值与保证金比率低于要求保证金 1250 美元的 100%。
现在，假设 A 公司的股价进一步下跌至 45 美元，您的头寸总价值降至 2250 美元（50 份合约 × 45 美元）。
当前净值计算如下：
保证金要求根据新的头寸价值调整为 1125 美元。
您的净值与保证金比率计算如下：
由于比率低于我们第二次追加保证金通知的门槛 75%，您将收到追加保证金通知。
如果您的头寸价值跌破 1950 美元，净值将跌至要求保证金的 50% 以下（低于 450 美元的净值水平）。
此时，该衍生品的价格为 39 美元。保证金将减少至 975 美元，未实现损失将增加至 -3050 美元，而您的剩余净值为 450 美元。
净值与保证金比率计算如下：
由于您的净值已跌至所需保证金以下，我们的保证金强制平仓流程将启动，并且您的头寸开始陆续被自动平仓。
上述示例未考虑外汇汇率的波动。示例假定交易资产以与用户账户相同的货币计价。如果资产以不同的货币计价，外汇汇率变动可能会影响保证金要求、未实现盈亏和整体净值水平。
当您的亏损头寸发展到您的净值只能填补 50% 的亏损时，我们的保证金平仓流程会自动启动，以保护您免受螺旋式增长的亏损风险。请注意，保证金自动强制平仓流程为监管要求，无法取消。
自动强制平仓按以下顺序执行，直到您的净值水平超过保证金要求的 50%。*
*请注意，并非所有市场都同时开放，因此盈利的交易可能会先于亏损交易关闭。
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1关于追加保证金通知的沟通。请注意，虽然我们会尽力在追加保证金发生时与您联系，但您有责任确保自己的账户中始终有足够的资金来满足保证金要求。我们将尝试通过电话、电子邮件或短信与您联系。市场波动非常快速，这意味着我们可能无法在您的头寸被平仓之前与您联系。例如，如果您的净值在不到 5 秒钟内的时间从 100% 以上的保证金降至 50% 以下，我们则无法联系您，您的头寸将面临被强制平仓的风险。
2请注意，基本止损订单无法保证执行，可能会出现滑点。您可以选择使用保证止损工具，以对您的亏损设置绝对限制保护，但一旦触发，将产生收费。具体收费标准请参考费用页面。