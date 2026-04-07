追加保证金通知的示例

场景

假设您的账户余额为 3500 美元，您想要以 1:2 的保证金比率做多 A 公司。

A 公司每股股票的交易价格为 100 美元，您希望买入 50 份差价合约。

这相当于价值 5000 美元的股票，由于保证金比率为 1:2，您需要投入 50%，即 2500 美元。

剩余资金由您的经纪商借给您。

您账户中还剩余 1000 美元可用资金。

追加保证金通知是如何运作的？

A 公司股价下跌至 50 美元，导致您的持仓总价值降至 2500 美元（50 股 × 50 美元）。此下跌将直接影响您账户的净值，计算方式如下：

净值 = 初始余额 + 未实现盈亏 = $3,500 + (−$2,500) = $1,000

随着您的差价合约头寸价值下降，要求保证金（维持头寸所需的资金）也会基于当前价格进行调整。 在这种情况下，就变成了 1250 美元。为了确定是否应触发追加保证金通知，我们会计算您的资产净值与保证金比率如下：

净值与保证金比率 = （净值 / 要求保证金） x 100

净值与保证金比率 = ($1,000 / $1,250) × 100 = 80%

这意味着您将收到第一次追加保证金通知，因为您的净值与保证金比率低于要求保证金 1250 美元的 100%。

现在，假设 A 公司的股价进一步下跌至 45 美元，您的头寸总价值降至 2250 美元（50 份合约 × 45 美元）。

当前净值计算如下：

净值 = 初始余额 + 未实现盈亏 = $3,500 + (−$2,750) = $750

保证金要求根据新的头寸价值调整为 1125 美元。

您的净值与保证金比率计算如下：

净值与保证金比率 = ($750/$1,125) × 100 = 66.67%

由于比率低于我们第二次追加保证金通知的门槛 75%，您将收到追加保证金通知。

如果您的头寸价值跌破 1950 美元，净值将跌至要求保证金的 50% 以下（低于 450 美元的净值水平）。

此时，该衍生品的价格为 39 美元。保证金将减少至 975 美元，未实现损失将增加至 -3050 美元，而您的剩余净值为 450 美元。

净值与保证金比率计算如下：

净值与保证金比率 = (450$/975$) × 100 = 46.15%

由于您的净值已跌至所需保证金以下，我们的保证金强制平仓流程将启动，并且您的头寸开始陆续被自动平仓。

上述示例未考虑外汇汇率的波动。示例假定交易资产以与用户账户相同的货币计价。如果资产以不同的货币计价，外汇汇率变动可能会影响保证金要求、未实现盈亏和整体净值水平。