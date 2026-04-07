首页交易追加保证金通知

我们如何应对追加保证金通知

当您账户中的净值金额低于维持交易所需的保证金时，就会发生追加保证金的情况。

什么是爆仓预警？

追加保证金通知作为一种警告，提醒您市场价格已对您的差价合约交易不利，且您的交易账户已接近无法维持足够保证金水平的临界点。

追加保证金通知的流程

我们会遵循以下流程，发送三种类型的追加保证金通知。

低于100%

如果净值跌至要求保证金的 100% 以下，您将收到追加保证金通知。1您将无法再开立新的交易或下单。

75% 水平

如果净值跌至要求保证金的 75% 以下，您将收到第二次追加保证金通知。1您仍然无法开立新的交易或下单。

50%或更低

如果净值跌至要求保证金的 50% 或更低，保证金自动强制平仓程序将启动。

追加保证金通知的示例

场景

  • 假设您的账户余额为 3500 美元，您想要以 1:2 的保证金比率做多 A 公司。
  • A 公司每股股票的交易价格为 100 美元，您希望买入 50 份差价合约
  • 这相当于价值 5000 美元的股票，由于保证金比率为 1:2，您需要投入 50%，即 2500 美元。
  • 剩余资金由您的经纪商借给您。
  • 您账户中还剩余 1000 美元可用资金。

追加保证金通知是如何运作的？

A 公司股价下跌至 50 美元，导致您的持仓总价值降至 2500 美元（50 股 × 50 美元）。此下跌将直接影响您账户的净值，计算方式如下：

净值 = 初始余额 + 未实现盈亏 = $3,500 + (−$2,500) = $1,000

随着您的差价合约头寸价值下降，要求保证金（维持头寸所需的资金）也会基于当前价格进行调整。 在这种情况下，就变成了 1250 美元。为了确定是否应触发追加保证金通知，我们会计算您的资产净值与保证金比率如下：

净值与保证金比率 = （净值 / 要求保证金） x 100
净值与保证金比率 = ($1,000 / $1,250) × 100 = 80%

这意味着您将收到第一次追加保证金通知，因为您的净值与保证金比率低于要求保证金 1250 美元的 100%。

现在，假设 A 公司的股价进一步下跌至 45 美元，您的头寸总价值降至 2250 美元（50 份合约 × 45 美元）。

当前净值计算如下：

净值 = 初始余额 + 未实现盈亏 = $3,500 + (−$2,750) = $750

保证金要求根据新的头寸价值调整为 1125 美元

您的净值与保证金比率计算如下：

净值与保证金比率 = ($750/$1,125) × 100 = 66.67%

由于比率低于我们第二次追加保证金通知的门槛 75%，您将收到追加保证金通知

如果您的头寸价值跌破 1950 美元，净值将跌至要求保证金的 50% 以下（低于 450 美元的净值水平）。

此时，该衍生品的价格为 39 美元。保证金将减少至 975 美元，未实现损失将增加至 -3050 美元，而您的剩余净值为 450 美元。

净值与保证金比率计算如下：

净值与保证金比率 = (450$/975$) × 100 = 46.15%

由于您的净值已跌至所需保证金以下，我们的保证金强制平仓流程将启动，并且您的头寸开始陆续被自动平仓。

上述示例未考虑外汇汇率的波动。示例假定交易资产以与用户账户相同的货币计价。如果资产以不同的货币计价，外汇汇率变动可能会影响保证金要求、未实现盈亏和整体净值水平。

保证金强制平仓的流程

当您的亏损头寸发展到您的净值只能填补 50% 的亏损时，我们的保证金平仓流程会自动启动，以保护您免受螺旋式增长的亏损风险。请注意，保证金自动强制平仓流程为监管要求，无法取消。

自动强制平仓按以下顺序执行，直到您的净值水平超过保证金要求的 50%。*

  1. 所有挂单将被关闭
  2. 所有在开盘市场上有负的未实现盈亏（UPL）的仓位已关闭*
  3. 公开市场上所有剩余头寸将被关闭*
  4. 所有剩余头寸在相关市场开盘后立即平仓

*请注意，并非所有市场都同时开放，因此盈利的交易可能会先于亏损交易关闭。

如何避免收到追加保证金通知

交易时，您可以采取一些措施来降低接收追加保证金通知的可能性。

避免过度使用杠杆

确保您的账户中有足够的资金，以便在市场走势对您不利时起到缓冲作用

分散投资

交易多种不同类型的资产以分散风险

密切追踪

手动或使用我们的平台上提供的工具（如价格警报和关注列表），密切关注市场价格。

管理风险

使用止损2和止盈工具控制您的头寸风险

如何避免保证金强制平仓

一旦您收到追加保证金通知，您可以采取以下措施将您的保证金提高到我们要求的 100%。

添加资金到您的账户

取消挂单

关闭部分或所有未平仓头寸

 

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1关于追加保证金通知的沟通。请注意，虽然我们会尽力在追加保证金发生时与您联系，但您有责任确保自己的账户中始终有足够的资金来满足保证金要求。我们将尝试通过电话、电子邮件或短信与您联系。市场波动非常快速，这意味着我们可能无法在您的头寸被平仓之前与您联系。例如，如果您的净值在不到 5 秒钟内的时间从 100% 以上的保证金降至 50% 以下，我们则无法联系您，您的头寸将面临被强制平仓的风险。

2请注意，基本止损订单无法保证执行，可能会出现滑点。您可以选择使用保证止损工具，以对您的亏损设置绝对限制保护，但一旦触发，将产生收费。具体收费标准请参考费用页面。

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