收费标准

用更丰富的交易知识和资讯武装自己。在此了解我们的每项收费。

本页面概述了 Capital.com 的主要交易费用与收费项目。如需查看不同资产类别的完整费用明细，请参阅我们的费用披露文件

账户

开立账户

免费

关闭账户

如果您决定结束与我们的交易旅程，我们不会为此向您收费。

免费

移动模拟账户

在模拟交易环境中使用虚拟资金练习您的策略。

免费

存款和提款

存款手续费

您无需为给账户存款支付任何手续费。

免费

最低充值限额

您存入账户以开始交易的最低金额。

10 USD/EUR/GBP 适用于银行卡和 Apple Pay。*

*適用於所有付款方式，電匯除外，電匯最低金額為 50 歐元（或您交易賬戶幣種的等值貨幣）

提款手续费

我们不会收取您从 Capital.com 帐户提取资金的任何手续费。

免费

最低提款额

您可以提取到银行卡或银行账户的最低金额。

20 USD/GBP/EUR 银行卡提款*

*可提取的最低金额将根据您的付款方式而有所不同（请查看 这里了解详情）。如果您的账户余额低于最低提款金额，则只能提取全部余额。

交易

点差

我们执行交易的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。了解更多

点差是动态的，并根据相关市场环境而变化。点击这里查看具体交易品种的点差。

从您进行第一笔交易开始，您每个月都可以以返佣形式获得部分返还点差。

交易佣金

我们不收取交易佣金。

免费

隔夜仓息*

当您隔夜持仓时适用的利息调整。

*您的股票和加密货币 1:1 杠杆（即无杠杆）差价合约持仓无需支付隔夜持仓费用，但在少数市场可能存在例外情况。

 了解更多

取决于您是做多还是做空，您可能会支付或收取隔夜费用。点击这里了解每个交易品种的具体费用。

货币转换

当您在以不同于您账户货币计价的市场上进行交易时，您需要支付货币转换费。

在不同币种的子账户之间转移资金时，您同样需要支付相同的外汇加价。

即期汇率的 0.7%*

*（专业客户为0.5%），在您账户上发生外币现金交易时作为兑换率的一部分收取。例如，当您：
- 实现盈利或亏损
- 持有隔夜仓位（我们对隔夜资金调整收取兑换费，而不是您的整个仓位）
- 支付保证止损保险费
-  支付或收到股息

保证止损

保证止损 (GSL) 会在您指定的确切价格水平上平仓，没有跳空或滑点的风险。 您的损失不会超过预估水平，但如果您的保障止损 （GSL）被触发，将需支付小量费用。了解更多

保证止损（GSL）费用会根据您交易的市场、持仓开盘价和数量而有所不同。开始交易前，您可以在交易单中查看相关费用。点击这里了解 GSL 费用的计算方式。

查看具体交易品种的点差和隔夜仓息

所有大宗商品加密货币外汇指数股票
名称卖出买入点差长仓隔夜仓息调整短仓隔夜仓息调整保证止损溢价
GoldGold Spot
-0.01577%
0.00755%
0.03
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
0.23091%
-0.25283%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02146%
-0.00077%
0.02
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
0.20708%
-0.22900%
0.03
所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。

什么是点差？

点差是差价合约 (CFD) 市场中买入价 (Buy) 与卖出价 (Sell) 之间的差额。

买入价始终高于卖出价。因此，为使您的交易实现盈利，市场价格必须朝您选择的方向波动，且波动幅度需超过点差。

点差会根据交易时段和市场状况的不同而发生变化，因此请始终在交易平台上查看最新信息。

差價合約範例

  • 您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。
  • 因此，該市場的點差為 1 點。
  • 若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。

我可以获得部分点差返还吗？

可以。从您进行第一笔交易开始，您每个月都可以获得一定比例的点差返还作为返佣。您交易得越多，返还金额也就越高。 进一步了解 返佣的运作方式。

什么是隔夜仓息？

每次您隔夜持有加杠杆的未平仓交易时，您的头寸都将产生隔夜仓息费用。隔夜仓息的计算方式，以及您是支付还是收到费用，取决于多种因素。请查看以下计算详情。

如果您在大多数市场进行 1:1 杠杆（即无杠杆）的差价合约交易，通常无需支付或产生隔夜持仓费用。不过，也有一些例外情况：

  • 天然气
  • 美国可可
  • 波动率指数 (VIX)
  • 例如包含土耳其里拉 (TRY) 的外汇货币对

隔夜仓息是如何计算的？

公式

利率基准 +/- 我们的每日费用

自 1896 年创立以来，基准基于基础市场的货币，例如，美元市场采用 SOFR，英镑市场采用 SONIA。

我们的每日费用为每年 4%，根据货币的不同按 360 天或 365 天计算：

  • 对于 GBP、CAD、SGD 等：4% ÷ 365 = 0.01096%
  • 对于 USD、EUR、CHF、JPY 等：4% ÷ 360 = 0.01111%

我们根据市场货币的标准选择相应的除数。

差价合约示例：USD 指数

  • 假设您持有 0.6 手的 US Tech 100 差价合约，其价格为 20140。您的持仓总价值为 12,084 美元。
  • 由于 US Tech 100 以美元计价，适用基准利率 SOFR，当前年利率为 5.01448%，折算为日利率为 0.01393%。
  • 我们的每日费率为 0.01111%。
  • 对于多头仓位，您需支付 0.02504%（SOFR + 我们的费用) = $3.03。
  • 对于空头仓位，您可获得 0.00282%（SOFR - 我们的费用) = $0.34。

差价合约示例：GBP 指数

  • 假设您持有 1 手的 UK 100 差价合约，其价格为 8175。您的持仓总价值为 8,175 英镑。
  • 由于 UK 100 以英镑 (GBP) 计价，适用基准利率为 SONIA，当前年利率为 4.98260%，折算为日利率为 0.01365%。
  • 我们的每日管理费为 0.01096%。
  • 对于多头仓位，您需支付 0.02461%（SOFR + 我们的费用) = £2.01。
  • 对于空头仓位，您可获得 0.00269%（SOFR - 我们的费用) = £0.22。

我为什么被收取隔夜仓息？

您需支付隔夜融资调整费，以涵盖持仓过夜所产生的交易成本。

什么是保证止损费用？

保证止损 (GSL) 费用只有在保证止损被触发时才收取。GSL 完全按照您指定的价格水平平仓，没有跳空或滑点的风险。由于我们为您承担此风险，因此我们（和其他提供商）会对使用 GSL 收取费用。 选择保证止损（GSL）后，您可以在交易单上查看相关费用，并在下单前确认。

保证止损费用是如何计算的？

保证止损费用的计算方式为将三个组成部分相乘：保证止损溢价（百分比）、持仓开盘价和数量。计算公式如下：

公式

GSL 费用 = GSL 溢价 × 开仓价格 × 数量。

您可以在开仓并添加保证止损（GSL）时，于交易单上查看相关费用。

其它考量因素

当然，我们的收费并不是影响您交易盈利的唯一因素。 您还应该考虑以下因素。

市场变动

市场变动的方向和幅度会显著影响您的交易价值。

保证金

开立和维持交易所需的金额。您应当在入场以及市场变动时考虑自己是否能够承担保证金，以及保证金金额是否需要根据市场情况作相应调整。

杠杆

您应该选择符合自己能力的杠杆。您的风险敞口可能是开仓成本的数倍，而且您可能会快速获得丰厚盈利或遭受巨额亏损。