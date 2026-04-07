什么是点差？

点差是差价合约 (CFD) 市场中买入价 (Buy) 与卖出价 (Sell) 之间的差额。

买入价始终高于卖出价。因此，为使您的交易实现盈利，市场价格必须朝您选择的方向波动，且波动幅度需超过点差。

点差会根据交易时段和市场状况的不同而发生变化，因此请始终在交易平台上查看最新信息。

差價合約範例

您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。

因此，該市場的點差為 1 點。

若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。

我可以获得部分点差返还吗？

可以。从您进行第一笔交易开始，您每个月都可以获得一定比例的点差返还作为返佣。您交易得越多，返还金额也就越高。 进一步了解 返佣的运作方式。

什么是隔夜仓息？

每次您隔夜持有加杠杆的未平仓交易时，您的头寸都将产生隔夜仓息费用。隔夜仓息的计算方式，以及您是支付还是收到费用，取决于多种因素。请查看以下计算详情。

如果您在大多数市场进行 1:1 杠杆（即无杠杆）的差价合约交易，通常无需支付或产生隔夜持仓费用。不过，也有一些例外情况：