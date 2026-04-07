本页面概述了 Capital.com 的主要交易费用与收费项目。如需查看不同资产类别的完整费用明细，请参阅我们的费用披露文件。
账户
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开立账户
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免费
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关闭账户
如果您决定结束与我们的交易旅程，我们不会为此向您收费。
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免费
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移动模拟账户
在模拟交易环境中使用虚拟资金练习您的策略。
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免费
存款和提款
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存款手续费
您无需为给账户存款支付任何手续费。
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免费
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最低充值限额
您存入账户以开始交易的最低金额。
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10 USD/EUR/GBP 适用于银行卡和 Apple Pay。*
*適用於所有付款方式，電匯除外，電匯最低金額為 50 歐元（或您交易賬戶幣種的等值貨幣）
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提款手续费
我们不会收取您从 Capital.com 帐户提取资金的任何手续费。
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免费
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最低提款额
您可以提取到银行卡或银行账户的最低金额。
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20 USD/GBP/EUR 银行卡提款*
*可提取的最低金额将根据您的付款方式而有所不同（请查看 这里了解详情）。如果您的账户余额低于最低提款金额，则只能提取全部余额。
交易
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点差
我们执行交易的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。了解更多
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点差是动态的，并根据相关市场环境而变化。点击这里查看具体交易品种的点差。
从您进行第一笔交易开始，您每个月都可以以返佣形式获得部分返还点差。
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交易佣金
我们不收取交易佣金。
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免费
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隔夜仓息*
当您隔夜持仓时适用的利息调整。
*您的股票和加密货币 1:1 杠杆（即无杠杆）差价合约持仓无需支付隔夜持仓费用，但在少数市场可能存在例外情况。
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取决于您是做多还是做空，您可能会支付或收取隔夜费用。点击这里了解每个交易品种的具体费用。
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货币转换
当您在以不同于您账户货币计价的市场上进行交易时，您需要支付货币转换费。
在不同币种的子账户之间转移资金时，您同样需要支付相同的外汇加价。
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即期汇率的 0.7%*
*（专业客户为0.5%），在您账户上发生外币现金交易时作为兑换率的一部分收取。例如，当您：
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保证止损
保证止损 (GSL) 会在您指定的确切价格水平上平仓，没有跳空或滑点的风险。 您的损失不会超过预估水平，但如果您的保障止损 （GSL）被触发，将需支付小量费用。了解更多
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保证止损（GSL）费用会根据您交易的市场、持仓开盘价和数量而有所不同。开始交易前，您可以在交易单中查看相关费用。点击这里了解 GSL 费用的计算方式。
查看具体交易品种的点差和隔夜仓息
什么是点差？
点差是差价合约 (CFD) 市场中买入价 (Buy) 与卖出价 (Sell) 之间的差额。
买入价始终高于卖出价。因此，为使您的交易实现盈利，市场价格必须朝您选择的方向波动，且波动幅度需超过点差。
点差会根据交易时段和市场状况的不同而发生变化，因此请始终在交易平台上查看最新信息。
差價合約範例
- 您持有 1 份美國科技 100 指數差價合約，買入/賣出報價為 12475/76。
- 因此，該市場的點差為 1 點。
- 若要開倉，您需要支付該點差的一半，平倉時也同樣如此。因此，總點差成本為 $1 x 1 = $1。
我可以获得部分点差返还吗？
可以。从您进行第一笔交易开始，您每个月都可以获得一定比例的点差返还作为返佣。您交易得越多，返还金额也就越高。 进一步了解 返佣的运作方式。
什么是隔夜仓息？
每次您隔夜持有加杠杆的未平仓交易时，您的头寸都将产生隔夜仓息费用。隔夜仓息的计算方式，以及您是支付还是收到费用，取决于多种因素。请查看以下计算详情。
如果您在大多数市场进行 1:1 杠杆（即无杠杆）的差价合约交易，通常无需支付或产生隔夜持仓费用。不过，也有一些例外情况：
- 天然气
- 美国可可
- 波动率指数 (VIX)
- 例如包含土耳其里拉 (TRY) 的外汇货币对
隔夜仓息是如何计算的？
公式
利率基准 +/- 我们的每日费用
自 1896 年创立以来，基准基于基础市场的货币，例如，美元市场采用 SOFR，英镑市场采用 SONIA。
我们的每日费用为每年 4%，根据货币的不同按 360 天或 365 天计算：
- 对于 GBP、CAD、SGD 等：4% ÷ 365 = 0.01096%
- 对于 USD、EUR、CHF、JPY 等：4% ÷ 360 = 0.01111%
我们根据市场货币的标准选择相应的除数。
差价合约示例：USD 指数
- 假设您持有 0.6 手的 US Tech 100 差价合约，其价格为 20140。您的持仓总价值为 12,084 美元。
- 由于 US Tech 100 以美元计价，适用基准利率 SOFR，当前年利率为 5.01448%，折算为日利率为 0.01393%。
- 我们的每日费率为 0.01111%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02504%（SOFR + 我们的费用) = $3.03。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00282%（SOFR - 我们的费用) = $0.34。
差价合约示例：GBP 指数
- 假设您持有 1 手的 UK 100 差价合约，其价格为 8175。您的持仓总价值为 8,175 英镑。
- 由于 UK 100 以英镑 (GBP) 计价，适用基准利率为 SONIA，当前年利率为 4.98260%，折算为日利率为 0.01365%。
- 我们的每日管理费为 0.01096%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02461%（SOFR + 我们的费用) = £2.01。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00269%（SOFR - 我们的费用) = £0.22。
我为什么被收取隔夜仓息？
您需支付隔夜融资调整费，以涵盖持仓过夜所产生的交易成本。
什么是保证止损费用？
保证止损 (GSL) 费用只有在保证止损被触发时才收取。GSL 完全按照您指定的价格水平平仓，没有跳空或滑点的风险。由于我们为您承担此风险，因此我们（和其他提供商）会对使用 GSL 收取费用。 选择保证止损（GSL）后，您可以在交易单上查看相关费用，并在下单前确认。
保证止损费用是如何计算的？
保证止损费用的计算方式为将三个组成部分相乘：保证止损溢价（百分比）、持仓开盘价和数量。计算公式如下：
公式
GSL 费用 = GSL 溢价 × 开仓价格 × 数量。
您可以在开仓并添加保证止损（GSL）时，于交易单上查看相关费用。
其它考量因素当然，我们的收费并不是影响您交易盈利的唯一因素。 您还应该考虑以下因素。
市场变动
市场变动的方向和幅度会显著影响您的交易价值。
保证金
开立和维持交易所需的金额。您应当在入场以及市场变动时考虑自己是否能够承担保证金，以及保证金金额是否需要根据市场情况作相应调整。
杠杆
您应该选择符合自己能力的杠杆。您的风险敞口可能是开仓成本的数倍，而且您可能会快速获得丰厚盈利或遭受巨额亏损。