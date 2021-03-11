指数及指数期货交易基础知识 刚开始接触指数交易？以下这些重要问题和解答可以帮助您快速入门。

什么是指数及指数期货交易？

指数是一种追踪一组资产（如股票）表现的金融工具。因此，交易指数意味着您只需进行一笔交易，就能参与一整组资产的价格波动。

通过追踪大量股票的表现，股票指数旨在反映更广泛市场的整体状况。有些股票指数代表整个国家股票市场的表现，例如标普 500 指数 (US 500)；也有些指数代表特定行业，例如纳斯达克生物科技指数，该指数由大约 200 家生物科技公司组成。

这意味着指数通常具有分散化特征，您只需进行一笔交易，实际上就能够布局整个行业或整个经济体。许多刚接触金融市场的人，往往会先从指数交易开始，而不是从某一只个股或其他资产开始。

在 Capital.com，您既可以交易现货指数差价合约，也可以交易指数期货。这些产品追踪主要指数的未来价格，通常用于围绕市场方向、波动性或宏观经济事件预期进行交易或对冲。

为什么交易指数？

指数是一种衡量指标，而不是实物资产，因此无法被直接买入：例如，您不能直接买入 UK 100 指数的一部分股票。相反，您需要按照相应权重，买入其所有成分公司的股票。

而通过交易，您无需持有任何成分股，也能参与指数价格波动，这让指数交易变得更加便捷。这意味着，您只需进行一笔交易，就能布局整个行业或整个经济体，并立即实现投资组合的多元化。

指数期货则为您提供了另一种参与更广泛市场波动的方式，而且其交易时段和合约结构通常与现货指数差价合约不同。期货合约被广泛用于希望围绕财报季、经济数据发布或地缘政治风险采取交易行动的交易者。

由于您并不实际持有标的资产，因此既可以做空，也可以做多。此外，许多交易服务商在市场收盘后仍会继续为指数报价，这意味着指数通常可以每周 7 天、每天 24 小时交易。

为什么通过 Capital.com 交易指数？

我们提供多种全球指数和指数期货的差价合约交易，并提供盘后报价，因此其中许多市场都可以每周 5 天、每天 24 小时交易。

您可以借助我们的智能工具和全面的教育资源，按照自己的节奏交易主要现货指数或基于期货的指数市场；同时，也可以接入 TradingView 和 MT4 等领先的第三方技术平台。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。借助我们的一系列风险管理工具，帮助您应对不利的市场波动，其中包括追踪止损，可在锁定有利行情的同时帮助控制亏损。*

及时掌握最新指数及指数期货市场新闻、洞见与分析。

进一步了解如何交易指数。

*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。