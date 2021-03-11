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指数及指数期货交易

通过差价合约基于全球指数及指数期货的价格波动进行交易，例如 US 500、UK 100 和 Germany 40。

指数及指数期货市场

最常交易波幅最大涨幅最高跌幅最高
卖出买入点差1日变动，1日图表
卖方买方
US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
NQM2026US Tech 100 Future
FR40France 40
所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。

主要指数提供24小时交易

了解更多 24 小时指数交易

香港 50 指数

香港 50 指数

由多元产业的香港上市龙头企业组成，支持 恒指夜盘 / 恒指黑盘 / 全天候交易。
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日本 225 指数

日本 225 指数

追踪东京上市顶尖企业的主要日本股市指数。
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美国科技 100 指数

美国科技 100 指数

由纳斯达克交易所上市的美国科技领导企业组成，支持 实时报价 与 全天候交易。
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欧洲 50 指数

欧洲 50 指数

欧元区市值最高的 50 家龙头企业。
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英国 100 指数

英国 100 指数

由伦敦证交所上市的最大型英国企业组成。
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美国 500 指数

美国 500 指数

涵盖 500 家美国主要上市公司的基准指数，支持 24小时指数交易。
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美国罗素 2000 指数

美国罗素 2000 指数

涵盖美国中小型市值企业。
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德国 40 指数

德国 40 指数

涵盖多个经济领域的德国领先企业。
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指数洞察

深入了解指数交易——包括今日全球市场中涨幅最大的指数、跌幅最大的指数，以及波动性最高的指数。

波动性最高的指数

查看今日涨幅领先的指数，重点关注表现出显著上涨趋势的指数。
了解更多关于今日涨幅最大的指数

指数最大跌幅榜

追踪今日跌幅最大的指数，识别出呈现明显下跌趋势的指数。
了解更多关于今日跌幅最大的指数

指数最大涨幅榜

发现波动性最高的指数，包括每日的价格变动和市场波动情况。
了解更多关于今日涨幅最大的指数

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2025-06-30
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好，杠杆自由

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不错！页面简洁实用，用起来顺畅

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一个好喜欢平台，操作方便

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不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

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简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

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点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

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2021-07-29
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客服很好，解决了问题。简单好用

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指数及指数期货交易基础知识

刚开始接触指数交易？以下这些重要问题和解答可以帮助您快速入门。

什么是指数及指数期货交易？

指数是一种追踪一组资产（如股票）表现的金融工具。因此，交易指数意味着您只需进行一笔交易，就能参与一整组资产的价格波动。

通过追踪大量股票的表现，股票指数旨在反映更广泛市场的整体状况。有些股票指数代表整个国家股票市场的表现，例如标普 500 指数 (US 500)；也有些指数代表特定行业，例如纳斯达克生物科技指数，该指数由大约 200 家生物科技公司组成。

这意味着指数通常具有分散化特征，您只需进行一笔交易，实际上就能够布局整个行业或整个经济体。许多刚接触金融市场的人，往往会先从指数交易开始，而不是从某一只个股或其他资产开始。

在 Capital.com，您既可以交易现货指数差价合约，也可以交易指数期货。这些产品追踪主要指数的未来价格，通常用于围绕市场方向、波动性或宏观经济事件预期进行交易或对冲。

为什么交易指数？

指数是一种衡量指标，而不是实物资产，因此无法被直接买入：例如，您不能直接买入 UK 100 指数的一部分股票。相反，您需要按照相应权重，买入其所有成分公司的股票。

而通过交易，您无需持有任何成分股，也能参与指数价格波动，这让指数交易变得更加便捷。这意味着，您只需进行一笔交易，就能布局整个行业或整个经济体，并立即实现投资组合的多元化。

指数期货则为您提供了另一种参与更广泛市场波动的方式，而且其交易时段和合约结构通常与现货指数差价合约不同。期货合约被广泛用于希望围绕财报季、经济数据发布或地缘政治风险采取交易行动的交易者。

由于您并不实际持有标的资产，因此既可以做空，也可以做多。此外，许多交易服务商在市场收盘后仍会继续为指数报价，这意味着指数通常可以每周 7 天、每天 24 小时交易。

为什么通过 Capital.com 交易指数？

我们提供多种全球指数和指数期货的差价合约交易，并提供盘后报价，因此其中许多市场都可以每周 5 天、每天 24 小时交易。

您可以借助我们的智能工具和全面的教育资源，按照自己的节奏交易主要现货指数或基于期货的指数市场；同时，也可以接入 TradingView 和 MT4 等领先的第三方技术平台。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。借助我们的一系列风险管理工具，帮助您应对不利的市场波动，其中包括追踪止损，可在锁定有利行情的同时帮助控制亏损。*

及时掌握最新指数及指数期货市场新闻、洞见与分析。

进一步了解如何交易指数。

*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。

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