交易指数意味着什么？

交易指数指的是对某个市场指数（例如 US Tech 100 或 UK 100）的价格走势进行判断，并尝试从其上涨或下跌中获取收益。这种交易方式通常通过金融衍生工具进行，例如差价合约 (CFD)。

差价合约 (CFD) 允许您通过杠杆机制交易指数价格，也就是说，您可以以相对较低的初始投入控制较大规模的交易头寸。不过，杠杆机制在放大收益潜力的同时，也会加剧潜在亏损，因此在交易前务必充分理解其复杂性与相关风险。建议您阅读我们的差价合约 (CFD) 交易指南，开始您的交易之旅。

这种指数交易方式使您无需直接持有个股、大宗商品或货币资产，即可实现广泛的市场参与。它还能帮助您丰富市场的参与方式，并更有效地管理风险。但与其他交易方式一样，指数交易也存在投入资金亏损的风险。