首页所有平台网页平台

Capital.com 网页交易平台

在我们屡获殊荣、简便易用的平台上进行交易——该平台提供先进的工具、综合财经新闻以及个性化的关注列表等多种功能。

Capital.com 网页交易平台的优势

您可以通过智能、直观的界面访问所需的所有工具和资源。从超过 100 个技术指标到丰富的教育内容，我们的平台应有尽有。

界面清晰，易于导航

随时根据需要访问所有必备工具。探索图表、工具、关注列表、实时聊天等众多功能——所有功能均直观易用。

图表类型丰富多样

根据个人风格自定义调整图表，您可以选择使用K线图、柱状图、区域图、平均K线图或线形图来规划交易。轻松切换图表选项卡，市场行情一目了然。

创新型分析工具

利用超过 100 种直观的技术指标（包括布林带、平滑异同移动平均线等）和丰富的绘图工具，增强您的分析能力。

模拟交易模式

通过虚拟资金练习您的策略，熟悉实盘账户的工具和功能，零风险地探索我们直观易用的平台。

深度财经资讯

无需离开平台，即可获取所有感兴趣资产的最新技术分析和基本面信息，帮助您做出更明智的交易决策。

风险管理工具

您可以使用止损单1来限制市场走势不利时的亏损，同时使用止盈单来锁定利润。此外，您还可以试用我们最新的“追踪止损单”功能，让您随着有利价格变动调整止损位，确保既能锁定利润，又能限制亏损幅度。

毫不设限的关注列表

将您心仪的市场添加到关注列表中，登录平台后即可一目了然地查看这些市场的表现。

对冲模式

在同一市场开立相反头寸，以抵消交易中暂时的不利市场走势带来的影响。请注意，使用对冲模式时，您需要为两个头寸支付买卖点差和隔夜持仓费用。

阅读客户评价，进一步了解我们

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
4.7
4.6

为什么选择 Capital.com 交易差价合约？

公平透明的费用标准

您可以查看我们的服务费用页面，清楚了解我们收取的点差和费用。

TradingView 与 MT4

将我们的智能平台与高端第三方软件无缝连接

快速提款

根据我们 2024 年的内部服务器数据显示，98.62% 的提款请求会在 24 小时内得到处理。

全天候客户支持

我们经验丰富的专业团队全天候为您提供帮助，随时响应您的需求。

更喜欢使用移动设备进行交易吗？请下载我们的应用程序 (App)。

只要有网络连接，您就能在超过 3,000 个市场中进行交易。同时，您可以设置价格提醒，及时获取市场变动通知。

QR code
Scan to Download
Image

与 TradingView 无缝集成

您可借助 TradingView 的业界知名图表，直接在 Capital.com 上交易差价合约。

Image

了解更多

探索超过 3000 个市场

查看实时数据和历史数据，为交易决策提供合理依据。

浏览市场

查看服务费用信息

详细了解我们100%透明的收费标准。

前往我们的“服务费用”页面，

需要帮助？

前往支持中心查看常见问题 (FAQ) 和指南，或使用实时聊天服务与我们的团队成员沟通。

获得支持

1 - 止损单可能无法保证执行。

为什么选择 Capital.com？我们的数字说明了一切

Capital.com Group
857K+
全球交易者
110K+
月活跃客户
24/7
客户支持
100
技术指标
信赖合作伙伴
信赖合作伙伴
精选合作伙伴
精选合作伙伴