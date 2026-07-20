新手交易入门知识
什么是交易？
与实际拥有资产的投资不同，交易是在不拥有资产所有权的情况下对资产价格进行投机操作。例如，当您交易衍生品（例如差价合约）时，您并不是在购买资产本身，而是期望从其价格随时间变化的差异中获利。
在交易中，您通常会使用杠杆，又称为保证金交易。这使得您能够以较少的初始资本投入建立较大规模的头寸。例如，如果杠杆为 10:1，您只需要存入 100 美元即可建立 1000 美元的头寸，剩余金额实际上由您的券商借给您。
杠杆可以放大潜在盈利，您的回报将基于 1000 美元交易额的价格变动计算，而不仅仅是 100 美元。然而，另一方面，它也会放大潜在的亏损，使得风险管理在交易中变得尤为重要。交易者可以采用不同的策略，基于宏观经济趋势或技术分析（例如支撑位和阻力位）等工具来预测资产价格的涨跌。
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关键交易术语
刚开始接触衍生品时，了解关键交易术语对于做出明智决策和有效管理交易至关重要。熟悉基础知识将帮助您更自信地驾驭市场并减少困惑。在本节中，我们将介绍每位新手都应该了解的基本交易术语，为您的交易之旅打好坚实的基础。
CFD
- 差价合约 (CFD) 是一种无需实际拥有标的资产即可交易股票、指数、商品和外汇价格的热门方式。交易者不是在购买资产（就像投资一样），而是交易资产价格的涨跌变动，通常持仓时间较短。
- 从本质上讲，差价合约是交易者与交易对手（有时是券商，有时是市场）之间达成的一种合约，用于交换开仓与平仓之间标的资产的价值差额。
- 您可以使用差价合约通过投机市场价格上涨（做多）或价格下跌（做空）来获利。此外，差价合约允许您仅投入头寸价值的一小部分（即保证金交易或杠杆交易），因此您可以开立比初始投入资金更大的头寸。
- 我们的差价合约计算器可以帮助您了解交易中的盈利或亏损。调整您的交易规模和杠杆，了解保证金、投入资金和潜在回报是如何相互影响的。
- 了解更多关于差价合约交易的信息。
杠杆
- 应用杠杆或保证金交易通过从券商借入资金，允许您以相对较少的资金投入创建更大的头寸。
- 例如，假设杠杆率为 10:1，您只需投入 1000 美元自有资金即可建立 10000 美元的头寸。这可以放大潜在盈利，即使微小的价格变动也可能为您带来可观的回报。
- 然而，值得注意的是，杠杆也会增加风险，它同样放大了亏损。使用杠杆时，适当的风险管理对于避免重大亏损至关重要。
- 了解更多有关保证金交易的信息。
做多/做空
- 在衍生品交易中，您可以灵活地做多或做空，取决于您预期资产价格是上涨还是下跌。做多是指您预测资产价格会上涨并买入差价合约，期望之后以更高的价格卖出以获利。
- 反之，做空是指在您认为价格会下跌并卖出差价合约，目的是以更低的价格买回差价合约并从中获利。
- 这种交易上涨和下跌市场的能力是差价合约的主要优势之一，让交易者有机会从不同的市场情况中获利。
- 了解更多有关买入和卖出的信息。
风险
- 风险是差价合约交易中的一个关键概念，尤其对于新手而言。它指的是当市场走势与您的头寸相反时，您可能遭受的经济损失。在差价合约交易中，一些因素会放大风险，例如同时放大潜在盈利和亏损的杠杆。
- 市场波动、意外新闻事件以及风险管理不善也可能造成重大损失。为了管理风险，交易者经常使用止损单等工具，当市场朝着不利的方向发展时，止损单会自动平仓。了解和管理风险对于避免过高损失和保护您的资本至关重要。
- 了解更多有关交易中的风险管理的信息。
适合交易新手的金融市场
对于刚进入差价合约领域的交易新手而言，有多种形式的金融市场可供选择。差价合约交易的主要市场包括股票、商品、外汇（货币）和指数。每个市场都具有独特的机会和风险。
- 股票市场允许交易者通过股票交易基于单个上市公司的价格变动进行投机操作。了解更多关于股票交易的信息。
- 大宗商品市场专注于受全球供求影响的实物商品，例如黄金、石油或农产品。了解更多关于大宗商品交易的信息。
- 自 1896 年创立以来，外汇市场是货币对交易的场所，以其高流动性和 24 小时（周末除外）交易时间而闻名。了解更多关于外汇交易的信息。
- 指数允许交易者交易一组股票的表现，例如 US 500 指数，它包括在美国主要交易所上市的 500 只领先股票 。了解更多关于指数交易的信息。
对于新手而言，首先专注于一到两个市场可能是一个不错的策略。这可以让您在进入其他市场之前积累知识和信心。了解这些市场的运作原理将为您的差价合约交易奠定坚实的基础。
应用您的交易策略
一旦您了解了交易的基础知识、可供交易的资产以及市场运作方式，就该开始制定交易策略了。交易策略是做出交易决策和管理头寸的计划。广义上讲，策略分为两类：技术面策略和基本面策略。
技术面策略关注图表形态、价格变动以及移动平均线或支撑位和阻力位等技术指标。使用技术分析的交易者相信过去的市场行为可以帮助预测未来的价格走势。
另一方面，基本面策略基于评估可能影响资产价格的潜在因素，例如公司财报、经济数据或地缘政治事件等。基本面交易者会从大局出发来决定何时买入或卖出。
关键是找到适合您的风格和风险承受能力的策略，然后随着您在市场中积累经验而不断完善它。
了解有关交易策略的更多信息，并在我们的学习交易版块找到广泛的教育内容，同时学习如何开设经纪账户。
详细了解外汇手数的运作方式以及它们在交易中的重要性。
如何完成您的首次交易
通过用户友好的界面，您可以在我们的实时平台上轻松下达第一笔订单。您可以通过开设账户或使用模拟账户进行交易，并按照以下步骤操作：
- 1 根据您的交易目标选择要交易的资产
- 2 选择是否使用差价合约进行交易
- 3 决定您的交易规模
- 4 考虑使用止损来管理风险
- 5 建立多头或空头仓位
- 6 管理您的仓位，监控基本面和/或技术面影响因素
- 7 平仓
交易的风险和好处
交易既带来令人兴奋的机会，又伴随巨大的风险。理解这两点对于成为一名成功的交易者至关重要。
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好处
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风险
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盈利潜力：您可以利用价格变动快速获得回报。
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可能放大亏损：杠杆虽然可以提高盈利，但亏损也被同时放大。
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杠杆：您可以用较少的资金建立较大规模的仓位。
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市场波动性：突然的价格波动可能会造成意外亏损，尤其是在缺乏风险管理策略的情况下。
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灵活性：无论市场上涨或下跌，您都有获利机会。
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情绪压力：冲动而非理性的决定可能会导致糟糕的结果。
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分散投资：您可以交易从股票、大宗商品到外汇等一系列资产。
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过度交易的风险：近乎不间断的市场准入可能意味着过度交易。
关键是找到适合您的风格和风险承受能力的策略，然后随着您在市场中积累经验而不断完善它。
常见问题
新手如何开始交易
作为新手开始交易，您首先需要了解市场运作的基本原理以及可以交易的资产。开设一个模拟账户进行练习而不冒损失真实资金的风险、选择一个可靠的在线券商以及了解适合您风险承受能力的策略非常重要。从小额交易开始，逐步建立信心和累积经验。
哪种交易最适合新手
对于新手而言，最好的交易通常涉及波动性较低的资产，例如蓝筹股或外汇中的主要货币对。这些市场通常（但并非总是）走势更加可预测，因此分析起来更容易且交易风险更小。新手应该专注于他们能够轻松掌握的简单策略。
新手应该投入多少资金用于交易
新手应该投入多少资金取决于他们的财务状况和风险承受能力。
如何选择在线券商
在选择在线券商时，新手应该寻找一个提供有竞争力的费用、用户友好的界面以及全面教育资源的平台。检查券商是否受到监管、提供模拟账户以及全天候响应的客户支持也很重要。
交易有哪些风险
交易的风险包括亏损超过初始投资的资金，尤其是在使用杠杆的情况下。市场波动、价格突然变化以及情绪化决策都可能导致重大损失。有效的风险管理，例如使用止损单，可以帮助限制这些风险。
我可以在哪里了解有关交易市场的更多信息？
您可以通过参加在线课程、阅读信誉良好的券商提供的教育材料以及使用模拟账户进行练习来了解更多有关交易市场的知识。此外，关注财经新闻、订阅市场分析简报以及加入交易社区可以帮助您随时了解市场趋势和策略。