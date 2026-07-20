什么是交易？

与实际拥有资产的投资不同，交易是在不拥有资产所有权的情况下对资产价格进行投机操作。例如，当您交易衍生品（例如差价合约）时，您并不是在购买资产本身，而是期望从其价格随时间变化的差异中获利。

在交易中，您通常会使用杠杆，又称为保证金交易。这使得您能够以较少的初始资本投入建立较大规模的头寸。例如，如果杠杆为 10:1，您只需要存入 100 美元即可建立 1000 美元的头寸，剩余金额实际上由您的券商借给您。

杠杆可以放大潜在盈利，您的回报将基于 1000 美元交易额的价格变动计算，而不仅仅是 100 美元。然而，另一方面，它也会放大潜在的亏损，使得风险管理在交易中变得尤为重要。交易者可以采用不同的策略，基于宏观经济趋势或技术分析（例如支撑位和阻力位）等工具来预测资产价格的涨跌。

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