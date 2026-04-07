保证金交易是如何运作的？

保证金交易者利用杠杆，并希望最终盈利大于借款利息。使用杠杆时，盈利和亏损都可能被迅速大幅放大，因此这是一种高风险的策略。

假设您希望以每股 600 美元的价格交易特斯拉 (TSLA) 股票。要购买 10 股，您需要投入 6,000 美元，但您可能暂时没有这么多资金。在杠杆率为 5:1 的保证金交易中，您只需投入 1,200 美元作为开仓保证金，剩余金额将由您的经纪商借给您。

如果股价上涨至 615 美元，您将获利 150 美元。这是 10 股乘以新价格与您购买股票时 600 美元之间的差额。特斯拉的股价仅上涨了 2.5%，但保证金交易却将您的投资回报率 (ROI) 提高到了 12.5%。

然而，如果特斯拉的价格下跌 15 美元，跌至每股 585 美元，您将亏损 150 美元，相当于您初始投入金额的 12.5%，前提是您没有设置止损订单。*

*止损可能无法保证执行。

如果您有多笔交易未平仓，或者您正在交易价格波动很大的资产类别，您可能会突然发现自己累计遭受多笔巨额损失。

最低净值要求

开立交易所需的资金，又称为保证金、初始保证金、存款保证金或要求保证金。在 Capital.com，我们称之为要求保证金。

要求保证金水平取决于您选择投资的资产。它按资产价格的百分比计算，称为保证金比率。每个金融品种都有各自不同的要求保证金比率。

如果您同时开立多个仓位，则每笔交易的要求保证金累计总额被称为您的已用保证金。任何用于开立新交易的剩余资金都是您的可用保证金。

维持保证金

除了要求保证金（即开仓所需的可用资金）之外，您还需要资金来支付维持保证金以维持未平仓头寸。

您的整个保证金账户需要多少资金，取决于您正在进行交易的价值，以及这些交易目前处于盈利还是亏损状态。

您账户中的资金为您的资金或现金余额，而净值为您的资金，包括所有未实现盈亏。保证金是需要用净值支付的要求资金。计算方法是未平仓合约的当前收盘价乘以合约数量和杠杆率。您的保证金水平为净值除以保证金。

因此，您需要的总保证金金额会随着交易价值的涨跌而不断变化。您的保证金应始终至少有 100% 净值覆盖。

随时监控您的交易头寸，确保您始终 100% 覆盖保证金。 否则，您会被要求增加资金以提高净值，或平仓以降低总体保证金要求。

信用额度或维持保证金

除要求保证金外，您的账户中还需要有足够的总保证金余额。这些是您账户中未用于交易的资金。当市场不利于您时，它们为您提供风险保障。

您的整个保证金账户需要多少资金，取决于您正在进行交易的价值，以及这些交易目前处于盈利还是亏损状态。

您账户中的资金是您的资产净值，而亏损头寸可能产生的欠款则是您的保证金。您的总保证金水平（通常以百分比显示）为净值除以保证金。

因此，您需要的总保证金金额会随着交易价值的涨跌而不断变化。您的总保证金应始终至少能够弥补 100％ 的潜在亏损。

随时监控您的交易头寸，确保您始终 100% 覆盖保证金。 否则，您可能会收到追加保证金通知并被要求添加资金。

追加保证金通知：如何避免它？

追加保证金通知是一种警告，表明您的交易结果已对您不利，并且您不再有足够的资金来弥补亏损。当您的保证金账户中持有的净值金额过低且无法支持您的借款时，就会发生追加保证金的情况。

换言之，这意味着您的经纪商即将达到它能借给您的最大额度，您必须追加资金或平仓以阻止进一步亏损。

当您收到追加保证金通知时，您不应该忽视它而不采取任何行动。这可能会导致保证金强制平仓，即经纪商强制关闭您的交易，而您将面临失去一切的风险。

您可以借助风险管理工具来降低收到追加保证金通知的风险，例如使用止损单*、通过追加资金来提高净值或平仓以降低保证金要求等。市场瞬息万变且很难准确预测，为最坏的情况做好准备总是有帮助的。

*并非所有止损单都能保证执行。

为什么止损单很重要？

止损单是一种当未平仓头寸达到您设定的某个价位时自动平仓的机制。这意味着当交易对您不利时，止损单可以在亏损进一步扩大并可能造成追加保证金通知之前自动关闭订单。

止损单可以帮助您限制风险。 如果您以每股 100 美元的价格买入某项资产的差价合约，当价格跌至您设定的限价（例如低于 95 美元）时，止损单会自动触发卖出。

如果您持有空头仓位，您可以把止损单设置在较高的价格，例如 105 美元，以防交易对您不利，资产价格开始上涨。

但您应该注意，止损单仅在预设水平触发，但会在下一个可用的价格水平执行。例如，如果市场出现跳空，交易就会被止损，仓位关闭的价格可能低于预设价格。这被称为滑点。为了避免这种情况，您可以使用保证止损单。

保证止损的工作方式与基本止损单类似，但不会出现滑点，它们始终以预设的价格平仓。值得注意的是，保证止损单一旦触发需要支付小额费用。