保证金交易终极指南
保证金交易是指您只需支付一定比例的投资成本（或保证金），而其余资金部分则向经纪商借入的一种交易方式。
保证金交易允许您从原本无法负担的资产价格波动中获利。请注意，保证金交易可以提高盈利，但也会放大风险和潜在亏损的规模。
保证金交易意味着什么？在本指南中，我们将向您介绍什么是保证金交易、杠杆和追加保证金通知等关键术语和原则，以及保证金交易的好处和风险。
什么是保证金交易？
什么是交易中的保证金？交易者应了解两种类型的保证金。您在建仓时需要投入的资金为要求保证金。要求保证金的高低由您正在使用的杠杆比率决定。
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2:1 杠杆 = 50% 保证金
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5:1 杠杆 = 20% 保证金
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10:1 杠杆 = 10% 保证金
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20:1 杠杆 = 5% 保证金
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30:1 杠杆 = 3.3333% 保证金
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100:1 杠杆 = 1% 保证金
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200:1 杠杆 = 0.5% 保证金
维持保证金交易的运行也有限制，这取决于您的整体保证金水平，即需要用净值（账户总价值）来支付的金额。
经纪商要求您的账户净值始终覆盖保证金，以降低风险。如果您没有足够的资金来弥补潜在的亏损，您可能会收到追加保证金通知，即经纪商要求您补足账户资金或关闭亏损交易。如果您的交易头寸继续恶化，您将面临保证金强制平仓。
保证金交易示例
假设您存入 20 美元现金到账户，并准备将其用于股票差价合约交易。如果您正在使用的杠杆比例是 5:1，那么您就可以交易价值 100 美元的资产，每 1 美元要求保证金相当于交易总值的 20%。您的经纪商将每 1 美元垫资到 5 美元，这样 20 美元就变成了 100 美元。
如果您的杠杆率是 10:1，即 10% 的保证金，您只需投入 10 美元即可交易价值 200 美元的头寸。
如果杠杆率是 20:1，即 5% 的保证金，则投入 20 美元即可交易 400 美元。每种资产都有不同的杠杆比率或保证金百分比。
保证金交易是如何运作的？
保证金交易者利用杠杆，并希望最终盈利大于借款利息。使用杠杆时，盈利和亏损都可能被迅速大幅放大，因此这是一种高风险的策略。
假设您希望以每股 600 美元的价格交易特斯拉 (TSLA) 股票。要购买 10 股，您需要投入 6,000 美元，但您可能暂时没有这么多资金。在杠杆率为 5:1 的保证金交易中，您只需投入 1,200 美元作为开仓保证金，剩余金额将由您的经纪商借给您。
如果股价上涨至 615 美元，您将获利 150 美元。这是 10 股乘以新价格与您购买股票时 600 美元之间的差额。特斯拉的股价仅上涨了 2.5%，但保证金交易却将您的投资回报率 (ROI) 提高到了 12.5%。
然而，如果特斯拉的价格下跌 15 美元，跌至每股 585 美元，您将亏损 150 美元，相当于您初始投入金额的 12.5%，前提是您没有设置止损订单。*
*止损可能无法保证执行。
如果您有多笔交易未平仓，或者您正在交易价格波动很大的资产类别，您可能会突然发现自己累计遭受多笔巨额损失。
最低净值要求
开立交易所需的资金，又称为保证金、初始保证金、存款保证金或要求保证金。在 Capital.com，我们称之为要求保证金。
要求保证金水平取决于您选择投资的资产。它按资产价格的百分比计算，称为保证金比率。每个金融品种都有各自不同的要求保证金比率。
如果您同时开立多个仓位，则每笔交易的要求保证金累计总额被称为您的已用保证金。任何用于开立新交易的剩余资金都是您的可用保证金。
维持保证金
除了要求保证金（即开仓所需的可用资金）之外，您还需要资金来支付维持保证金以维持未平仓头寸。
您的整个保证金账户需要多少资金，取决于您正在进行交易的价值，以及这些交易目前处于盈利还是亏损状态。
您账户中的资金为您的资金或现金余额，而净值为您的资金，包括所有未实现盈亏。保证金是需要用净值支付的要求资金。计算方法是未平仓合约的当前收盘价乘以合约数量和杠杆率。您的保证金水平为净值除以保证金。
因此，您需要的总保证金金额会随着交易价值的涨跌而不断变化。您的保证金应始终至少有 100% 净值覆盖。
随时监控您的交易头寸，确保您始终 100% 覆盖保证金。 否则，您会被要求增加资金以提高净值，或平仓以降低总体保证金要求。
信用额度或维持保证金
除要求保证金外，您的账户中还需要有足够的总保证金余额。这些是您账户中未用于交易的资金。当市场不利于您时，它们为您提供风险保障。
您的整个保证金账户需要多少资金，取决于您正在进行交易的价值，以及这些交易目前处于盈利还是亏损状态。
您账户中的资金是您的资产净值，而亏损头寸可能产生的欠款则是您的保证金。您的总保证金水平（通常以百分比显示）为净值除以保证金。
因此，您需要的总保证金金额会随着交易价值的涨跌而不断变化。您的总保证金应始终至少能够弥补 100％ 的潜在亏损。
随时监控您的交易头寸，确保您始终 100% 覆盖保证金。 否则，您可能会收到追加保证金通知并被要求添加资金。
追加保证金通知：如何避免它？
追加保证金通知是一种警告，表明您的交易结果已对您不利，并且您不再有足够的资金来弥补亏损。当您的保证金账户中持有的净值金额过低且无法支持您的借款时，就会发生追加保证金的情况。
换言之，这意味着您的经纪商即将达到它能借给您的最大额度，您必须追加资金或平仓以阻止进一步亏损。
当您收到追加保证金通知时，您不应该忽视它而不采取任何行动。这可能会导致保证金强制平仓，即经纪商强制关闭您的交易，而您将面临失去一切的风险。
您可以借助风险管理工具来降低收到追加保证金通知的风险，例如使用止损单*、通过追加资金来提高净值或平仓以降低保证金要求等。市场瞬息万变且很难准确预测，为最坏的情况做好准备总是有帮助的。
*并非所有止损单都能保证执行。
为什么止损单很重要？
止损单是一种当未平仓头寸达到您设定的某个价位时自动平仓的机制。这意味着当交易对您不利时，止损单可以在亏损进一步扩大并可能造成追加保证金通知之前自动关闭订单。
止损单可以帮助您限制风险。 如果您以每股 100 美元的价格买入某项资产的差价合约，当价格跌至您设定的限价（例如低于 95 美元）时，止损单会自动触发卖出。
如果您持有空头仓位，您可以把止损单设置在较高的价格，例如 105 美元，以防交易对您不利，资产价格开始上涨。
但您应该注意，止损单仅在预设水平触发，但会在下一个可用的价格水平执行。例如，如果市场出现跳空，交易就会被止损，仓位关闭的价格可能低于预设价格。这被称为滑点。为了避免这种情况，您可以使用保证止损单。
保证止损的工作方式与基本止损单类似，但不会出现滑点，它们始终以预设的价格平仓。值得注意的是，保证止损单一旦触发需要支付小额费用。
如何进行保证金交易？
在传统投资领域，保证金交易意味着从经纪商那里借钱来购买股票。但您也可以使用保证金来交易衍生品，例如差价合约 (CFD)。差价合约让您能够交易股票、大宗商品、外汇、 指数和加密货币的价格变动。
您可以按照以下步骤进行保证金交易：
第 1 步：开立保证金账户
要进行保证金交易，您需要拥有一个称为保证金账户的特殊类型账户。
这是您在经纪商处开设的账户，经纪商同意借钱给您以增加您的交易价值并应用杠杆。使用保证金账户意味着您可以放大潜在盈利的规模，但同时也会放大潜在亏损。
第 2 步：根据经纪商要求存入资金
在 Capital.com，最低初始存款为 20 美元。
第 3 步：选择您想要使用保证金交易的资产
您可以在 Capital.com 上交易 3,000 多个差价合约市场，包括加密货币、股票、大宗商品、指数和外汇对等。
第 4 步：满足维持保证金要求
您的保证金账户中始终应有足够的资金来覆盖您的所有交易头寸。换句话说，您的净值需要始终覆盖 100％ 的保证金。
对不同资产类别使用保证金
通过 Capital.com，您可以使用保证金交易从股票到大宗商品等一系列不同的资产类别。
股票
如果您希望购买大型公司的股票，经纪商可能会要求 50% 的保证金。这意味着如果您存入 50,000 美元，您的经纪商可为您购买价值 100,000 美元的股票。
如果股价上涨 20%，您将赚得 20,000 美元的利润，之后减去利息和交易费用。
但是，如果股价下跌 20%，您将亏损 20,000 美元，还要支付 50,000 美元的利息和交易费用。这就是保证金交易的风险——您可能获得巨大的回报，但也可能面临同样大额的亏损。
差价合约
直接使用保证金交易股票适合经验丰富的投资者，他们已经通过经纪商的审查，并且拥有良好的信用记录。但是，差价合约等衍生品的保证金交易也适合散户投资者。
持有股票的投资者可能会交易差价合约，以对冲其持有的股票价格下跌的风险。
投资者可以使用差价合约建立空头仓位。卖空股票意味着您认为价格会下跌，因此借入您不拥有的股票并以当前价格卖出。
一旦股价下跌，您就可以买入所欠的股票并归还借入股票，保留所赚的差价。
差价合约允许投资者以较少的资金投入建立空头头寸，而不必借入或实际拥有标的资产。
如何使用差价合约进行对冲
某投资者持有 ABC 公司 1,000 股股票，因为担心股价下跌，他可以对同一家公司进行差价合约做空交易。
如果价格下跌，投资者在股票上亏损，但可以从差价合约交易的利润（减去借款利息和交易费用）中得到弥补。
投资者不仅仅只使用差价合约来对冲股价变动。您可以使用保证金来推测一种货币对另一种货币的走势。您还可以交易市场指数的涨跌。或者，通过推测大宗商品的价格涨跌变动来获利。
保证金并不局限于单一资产类别。
针对散户交易者的保证金交易
现在，散户投资者可以使用在线和移动应用程序上的自动保证金交易系统进行简化的保证金交易，通常基于差价合约。
您可能只需投入少量资金就可以开始交易，通常交易在交易日结束时平仓。由于存在隔夜仓息，差价合约通常被认为适合短期投资和日内交易。
这些系统受到严格监管，监管机构通常会设定杠杆上限。
使用保证金最好的情况是，您受益于保证金交易带来的巨大回报，同时避免潜在的放大损失。
您需要谨慎交易，使用限价单而不是市价单，或者设置止损单来限制个人亏损。随时监控交易表现并快速关闭亏损订单，以避免追加保证金通知和保证金强制平仓。
如果在您进行交易时市场突然对您不利，您可能会损失保证金账户中的所有资金，甚至欠债。
即使您的经纪商已尽力关闭您的所有仓位，也可能无法足够快地平仓以止损。
一些零售交易平台（如 Capital.com）提供保证，如果经纪商的平仓未能限制您的维持保证金损失，他们将注销任何额外债务。
在这种情况下，您只会损失存入经纪商的资金。
什么是保证金强制平仓？
保证金强制平仓是保护您免受进一步亏损的安全网。当您的亏损仓位发展到净值仅够弥补 50% 亏损时，就会发生保证金强制平仓。
如果您的经纪商担保您的亏损仅限于存入资金，则保证金强制平仓也会保护经纪商免受进一步损失。如果您的经纪人不提供此类担保，则在平仓后您仍然欠经纪人债务。然而，请务必记住，50% 强制平仓水平是无法保证的。强制平仓是通过根据当前市场价格和流动性关闭未平仓头寸来完成的。 如果市场出现跳空缺口，您的净值跌至要求保证金水平 50% 以下，则可能会在更低的水平上进行强制平仓。
每个保证金交易者都有一个保证金强制平仓水平。了解这些水平可以帮助您免受亏损。在交易平台上查找您的保证金水平并随时监控。强制平仓水平会随着您的交易和资产价格的波动而变化。
保证金强制平仓是如何计算的？
保证金强制平仓水平基于账户余额和任何未平仓头寸的未实现盈亏来计算，并使用当前的中间率确定。如果您的交易采用不同的货币，则它们都会转换为账户币种。
未实现盈亏 (UPL) 使用以下公式计算。
盈利仓位与亏损仓位互相抵消。 但是，如果汇总交易处于亏损状态，那么总额必须高于您账户中的资金所能覆盖的金额。换句话说，您的保证金水平需要达到 100%（即净值至少覆盖 100％ 要求保证金）。
您可以在 Capital.com 移动应用程序和网页交易平台上查看您的保证金百分比。当您注册账户时，您需要承诺积极监控资产净值，并将其保持在 100% 以上。
当您不再拥有足够的资金来维持交易头寸时，就会发生保证金强制平仓。在 Capital.com，我们会平仓您的头寸以保护您免受无限损失，并保护我们免于无限责任。
考虑以下参考水平：
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良好覆盖（超过 100%）：如果保证金水平超过 100%，那么您就有足够的资金来维持所有仓位，无需追加资金。
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不太好（75% - 100%）：当您的保证金水平跌至 100% 以下时，您将收到追加保证金通知要求您采取行动，平仓或向您的账户添加资金。
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自动关闭和警告（50% 及以下）：当您的保证金水平接近 50% 的门槛时，就会出现这种情况。在这个区间内，您可能会面临强制平仓。
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无警告强制关闭: 市场的突然变动会影响您的未平仓头寸，维持保证金可能会快速下降到 50%。由于没有足够的时间向您发送警告，您的交易将在没有提前警告的情况下被强制关闭。
在动荡的市场中，价格可能会出现剧烈波动。因此，您可能会在很短的时间内收到多封追加保证金通知和保证金平仓电子邮件。
保证金强制平仓是如何执行的
如果您在收到追加保证金通知后未能及时行动，或者尽管追加了保证金，但仓位继续恶化，总保证金水平下降到 50%，您的经纪商将开始强制平仓。
这就是为什么为突然的市场波动做好准备很重要。您无法控制价格变动，但可以通过添加止损工具避免强制平仓。
强制平仓一旦发生，您的经纪商将开始逐步关闭您的保证金头寸。平仓将按照以下顺序自动进行：
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关闭所有挂单
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如果保证金水平仍低于 50%，则公开市场上所有亏损的未平仓交易都将被关闭*
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如果保证金水平仍低于 50%，则公开市场上所有盈利的未平仓交易都将被关闭*
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如果保证金水平仍低于 50%，则所有其他仓位将在相应市场开盘后立即平仓
*请注意，并非所有市场都同时开市。因此，盈利订单可能先于亏损订单被关闭。
您的经纪商将尝试使用当时市场上的任何可用价格尽快平仓您的未平仓头寸。您可能错过价格反弹的机会。头寸将以亏损平仓。
如何从保证金强制平仓中恢复
保证金强制平仓从来都不是令人愉快的经历。但请记住，并不只有您可能经历这种情况。在 Capital.com 交易平台的客户中，有一半都曾经历过保证金强制平仓。这是为了确保客户安全所采取的措施。
如果您遭遇了保证金强制平仓，请记住这不是世界末日。回顾您的交易历史并分析您可以做出哪些改变以防止将来再次出现强制平仓。
也许您没有使用足够的风险管理工具，或者没有制定全面的交易策略，或者由于情绪因素而没有坚持计划？从错误中吸取教训很重要，可以帮助您恢复。
监控您的账户并关注任何未平仓头寸也很关键。使用高效、快速加载的应用程序来跟踪您的交易可以让您少走很多弯路。当您收到追加保证金通知时，您必须能够尽快做出反应并决定是否要追加资金以维持未平仓头寸。
了解什么是保证金强制平仓以及它如何运作是避免保证金强制平仓的第一步。
保证金交易的优势和风险
保证金交易是个好主意吗？
保证金交易相对于非保证金交易的优势在于能够利用杠杆放大您的交易能力。您只需投入相对较少的初始资金，就能显著提高交易能力，从而放大交易结果。
保证金是一把双刃剑，在放大盈利的同时也会放大亏损。保证金交易允许交易者建立规模较大的仓位，从而增加了风险和潜在回报。
顾名思义，杠杆交易意味着微小或中度的市场波动都可能导致巨大的盈利和损失。 您应始终密切关注自己的账户。在特别动荡的市场中，价格可能会随时发生剧烈波动。
保证金交易最佳实践
如果负责任地使用保证金交易，并辅以谨慎的研究和风险管理战略，保证金交易有机会放大您的回报。但是，它也可能导致重大亏损。在最坏的情况下，保证金交易会使您交易账户中的资金化为乌有。
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随时监控您的未平仓头寸
您需要密切关注交易，如果市场走势对您不利，则关闭交易或设置自动止损单以及时平仓。
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将维持保证金保持在 100% 或以上水平
请记住，许多交易者一开始存入保证金账户中的资金不足，在某些情况下，这会扩大他们的亏损。在您的账户中保留最低保证金会增加追加保证金的可能性。存入足够的资金，这样您的账户就能承受市场的小幅波动。
您肯定不希望经纪商不得不以非常不利的价格快速关闭您的仓位，且错失价格反弹的机会。没有人愿意看到自己的仓位被自动平仓，因此您应确保账户有足够的资金。
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制定周密的交易策略
拥有经过充分研究的周密交易策略将帮助您最大限度地减少交易决策中的情绪影响。交易前务必进行全面调查，查看技术面和基本面分析、最新消息和分析师评论。
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使用止损单
止损单可以自动执行交易，减少决策中的情绪影响。止损单可以限制市场抛售时的损失，并保护您免于追加保证金通知或保证金强制平仓。
通过 Capital.com 开始您的保证金交易之旅
在保证金交易中，当资产价格按照您希望的方向变动时，您可以利用杠杆放大盈利，而当交易对您不利时，您的亏损可能超过初始存款。Capital.com 提供负余额保护来保护您免受这种影响。
通过差价合约交易，如果您认为价格会上涨，您可以做多（买入）；如果您认为价格会下跌，则可以做空（卖出）。
详细了解差价合约交易的运作方式，并考虑您希望交易的资产。从可用于保证金交易的一系列股票、指数、大宗商品和外汇对中进行选择。
如果您刚刚开始接触保证金交易，则可以在 Capital.com 上通过模拟账户进行练习，避免亏损真实资金的风险。一旦您感到足够自信，就可以开设一个真实交易账户并建立第一个保证金仓位。
如果您已经操作过保证金交易，不要忘记使用风险管理工具来保护您的账户免受追加保证金通知和保证金强制平仓的影响。
常见问题解答
什么是保证金交易？
保证金交易是指利用杠杆使用借入资金进行交易。您只需投入交易价值的一小部分就可以开始交易，剩余金额则由您的经纪商借给您。请注意，杠杆可以放大您的盈利，也会放大亏损。
保证金和杠杆有什么区别？
保证金是您开仓所需的资金。杠杆是账户交易的净值敞口倍数。例如，2：1 的杠杆是指您只需支付资产价值的一半，并从经纪商那里借入另一半。保证金和杠杆率是相互关联的，这体现在杠杆率或保证金的百分比上。
能否举例说明保证金交易？
保证金是开仓所需的资金金额。例如，Capital.com 上的白银差价合约保证金比率为 10%。如果您想要交易 1000 美元的白银差价合约，您只需投入 100 美元即可建仓。
保证金交易是个好主意吗？
保证金交易有其好处也有风险。 它允许建立更大的仓位并交易您本来无法负担的资产。这也增加了蒙受更大损失的风险。保证金交易是否适合您，取决于您的风险承受能力和交易目标。
保证金交易能让您致富吗？
如果资产价格走势与您的头寸一致，保证金交易可以让您以较低的初始投资赚得更多的收益。然而，市场是波动的，如果方向相反，您可能会遭受更大的损失。
什么是追加保证金通知？
追加保证金通知是经纪商在您的保证金账户价值低于维持保证金要求时发出的警告。