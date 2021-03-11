成为 Capital.com 的合作伙伴

仅当客户居住于 Capital Com Online Investments Ltd（受巴哈马证券委员会 (SCB) 监管）获授权提供服务的国家/地区时，方可参与本合作伙伴计划并领取佣金。此外，所有 IB 合作伙伴亦须为 Capital Com Online Investments Ltd 合法提供服务的国家/地区的居民，方可获得佣金奖励。

符合条件的国家/地区完整清单：

安道尔、阿拉伯联合酋长国、安提瓜和巴布达、安圭拉、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、安哥拉、南极洲、阿根廷、阿鲁巴、奥兰群岛、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴巴多斯、孟加拉国、布基纳法索、巴林、布隆迪、贝宁、圣巴泰勒米、百慕大、文莱达鲁萨兰国、玻利维亚、博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛、巴西、巴哈马、不丹、布韦岛、博茨瓦纳、伯利兹、科科斯（基林）群岛、刚果民主共和国、中非共和国、刚果、瑞士、科特迪瓦、库克群岛、智利、喀麦隆、哥伦比亚、哥斯达黎加、佛得角、库拉索、圣诞岛、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、埃及、西撒哈拉、埃塞俄比亚、斐济、福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）、法罗群岛、加蓬、格林纳达、格鲁吉亚、法属圭亚那、根西岛、加纳、格陵兰、冈比亚、几内亚、瓜德罗普岛、赤道几内亚、南乔治亚和南桑威奇群岛、危地马拉、几内亚比绍、圭亚那、香港、赫德岛和麦克唐纳群岛、洪都拉斯、海地、印度尼西亚、马恩岛、印度、英属印度洋领地、冰岛、泽西岛、牙买加、约旦、日本、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、基里巴斯、科摩罗、圣基茨和尼维斯、大韩民国、科威特、开曼群岛哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、圣卢西亚、列支敦士登、斯里兰卡、利比里亚、莱索托、摩洛哥、摩纳哥、摩尔多瓦、黑山、圣马丁（法属部分）、马达加斯加、前南斯拉夫的马其顿共和国、马里、蒙古、澳门、马提尼克岛、毛里塔尼亚、蒙特塞拉特、毛里求斯、马尔代夫、马拉维、墨西哥、莫桑比克、纳米比亚、新喀里多尼亚、尼日尔、诺福克岛、尼日利亚、尼加拉瓜、尼泊尔、瑙鲁、纽埃、阿曼、巴拿马、秘鲁、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、巴基斯坦、圣皮埃尔和密克隆、皮特凯恩、巴拉圭、卡塔尔、留尼汪、塞尔维亚、卢旺达、沙特阿拉伯、所罗门群岛、塞舌尔、圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚群岛、斯瓦尔巴特群岛和扬马延岛、塞拉利昂、圣马力诺、塞内加尔、新加坡、苏里南、圣多美和普林西比、萨尔瓦多、荷属圣马丁、斯威士兰、特克斯和凯科斯群岛、乍得、法属南部领地、多哥、泰国、塔吉克斯坦、托克劳、东帝汶、土库曼斯坦、突尼斯、汤加、土耳其、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、台湾、坦桑尼亚联合共和国、乌克兰、乌干达、乌拉圭、乌兹别克斯坦、梵蒂冈城、圣文森特和格林纳丁斯、英属维尔京群岛、越南、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳、马约特岛、南非、赞比亚、津巴布韦。