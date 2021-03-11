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成为 Capital.com 的合作伙伴

通过收入分成计划，推荐客户到 Capital.com，与我们共同成功，分享收益1

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成为合作伙伴的好处

成为 Capital.com 的介绍经纪人 (IB) 之后，您将享受以下权益：

丰厚的收入分成潜力，无上限的介绍经纪人收入

不受限制的推荐客户数量

从推荐的交易者中赚取终身佣金

个人经理

介绍经纪人如何赚取佣金

收入分成模式

支付给介绍经纪人合作伙伴的佣金基于收入分成模式，且佣金根据推荐客户产生的点差计算。介绍经纪人最高可获得点差收入的 40% 作为佣金。2

 

具体佣金率根据被推荐客户的预期交易量逐一确定。 我们采用个性化的佣金设定机制，确保为合作伙伴提供公平的报酬，并根据合作期间的交易量与业绩表现动态调整佣金比例。

佣金计算示例

若某介绍经纪人介绍的客户产生了100 美元一定的点差收入，且该合作伙伴注册的是 30% 的佣金计划，

 

100$x30%=30$

 

则该介绍经纪人将获得 $30 的佣金。

如何成为介绍经纪人

居住在受支持国家/地区的个人可以按照以下步骤申请加入合作伙伴计划。

第一步

如果尚未注册，首先注册 Capital.com 账户。

建立賬戶

第二步

请使用您注册账户时的电子邮箱，填写一份简单的申请表，并选择您希望加入的介绍经纪人 (IB) 佣金计划。

填写申请表

第三步

一旦您提交了所需的文件并且 IB 经理批准了您的身份，您将收到一个专属推荐链接。现在就可以开始享受佣金了。

业界对我们的评价

我们直观易用的产品、专业的客户服务以及不断推出的创新技术，多次获得业界领先权威机构的高度认可。以下是我们近期获得的一些重要奖项：
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常见问题

介绍经纪人计划的好处是什么？

介绍经纪人计划提供极具吸引力的收益分成潜力，且对介绍经纪人的收入不设上限。您可以介绍无限数量的客户，而佣金将根据所介绍客户的整个交易生命周期持续支付。此外，您还将获得一位专属客户经理，作为您的固定联系人，为您提供平台功能、账户设置等方面的建议和支持。

成为介绍经纪人需要满足哪些条件？

若要成为介绍经纪人 (IB)，您必须是 Capital Com Online Investments Ltd 可提供服务的国家/地区的居民（完整国家/地区名单见下方）。该公司已获得巴哈马证券委员会 (SCB) 的授权并受其监管。所有 IB 合作伙伴亦必须符合该居住地要求，方可获得佣金奖励。您还需完成介绍经纪人申请，提交所有必要文件（详见下方完整清单），并通过所有相关背景审核。

佣金多久结算一次？

我们按月支付佣金。

哪些支付方式可以用于提取介绍经纪人佣金？

佣金可以通过电汇或直接存入交易账户的方式支付。

参与佣金计划是否需要支付费用？

不需要，参加此项计划不收取任何费用。

如果我已经是其他券商平台的介绍经纪人，我还可以申请加入吗？

当然，您可以申请加入。

我如何确认自己是否符合领取介绍经纪人佣金的资格？

仅当客户居住于 Capital Com Online Investments Ltd（受巴哈马证券委员会 (SCB) 监管）获授权提供服务的国家/地区时，方可参与本合作伙伴计划并领取佣金。此外，所有 IB 合作伙伴亦须为 Capital Com Online Investments Ltd 合法提供服务的国家/地区的居民，方可获得佣金奖励。

符合条件的国家/地区完整清单：
安道尔、阿拉伯联合酋长国、安提瓜和巴布达、安圭拉、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、安哥拉、南极洲、阿根廷、阿鲁巴、奥兰群岛、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴巴多斯、孟加拉国、布基纳法索、巴林、布隆迪、贝宁、圣巴泰勒米、百慕大、文莱达鲁萨兰国、玻利维亚、博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛、巴西、巴哈马、不丹、布韦岛、博茨瓦纳、伯利兹、科科斯（基林）群岛、刚果民主共和国、中非共和国、刚果、瑞士、科特迪瓦、库克群岛、智利、喀麦隆、哥伦比亚、哥斯达黎加、佛得角、库拉索、圣诞岛、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、埃及、西撒哈拉、埃塞俄比亚、斐济、福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）、法罗群岛、加蓬、格林纳达、格鲁吉亚、法属圭亚那、根西岛、加纳、格陵兰、冈比亚、几内亚、瓜德罗普岛、赤道几内亚、南乔治亚和南桑威奇群岛、危地马拉、几内亚比绍、圭亚那、香港、赫德岛和麦克唐纳群岛、洪都拉斯、海地、印度尼西亚、马恩岛、印度、英属印度洋领地、冰岛、泽西岛、牙买加、约旦、日本、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、基里巴斯、科摩罗、圣基茨和尼维斯、大韩民国、科威特、开曼群岛哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、圣卢西亚、列支敦士登、斯里兰卡、利比里亚、莱索托、摩洛哥、摩纳哥、摩尔多瓦、黑山、圣马丁（法属部分）、马达加斯加、前南斯拉夫的马其顿共和国、马里、蒙古、澳门、马提尼克岛、毛里塔尼亚、蒙特塞拉特、毛里求斯、马尔代夫、马拉维、墨西哥、莫桑比克、纳米比亚、新喀里多尼亚、尼日尔、诺福克岛、尼日利亚、尼加拉瓜、尼泊尔、瑙鲁、纽埃、阿曼、巴拿马、秘鲁、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、巴基斯坦、圣皮埃尔和密克隆、皮特凯恩、巴拉圭、卡塔尔、留尼汪、塞尔维亚、卢旺达、沙特阿拉伯、所罗门群岛、塞舌尔、圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦-达库尼亚群岛、斯瓦尔巴特群岛和扬马延岛、塞拉利昂、圣马力诺、塞内加尔、新加坡、苏里南、圣多美和普林西比、萨尔瓦多、荷属圣马丁、斯威士兰、特克斯和凯科斯群岛、乍得、法属南部领地、多哥、泰国、塔吉克斯坦、托克劳、东帝汶、土库曼斯坦、突尼斯、汤加、土耳其、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、台湾、坦桑尼亚联合共和国、乌克兰、乌干达、乌拉圭、乌兹别克斯坦、梵蒂冈城、圣文森特和格林纳丁斯、英属维尔京群岛、越南、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳、马约特岛、南非、赞比亚、津巴布韦。

我需要提供哪些文件和/或信息，才能获得介绍经纪人 (IB) 的资格批准？

为了获准加入 IB 计划，IB 需要提供以下文件和信息：

个人申请者：

1 政府签发的带有照片的有效身份证明文件（例如护照、身份证 (ID) 或驾照）副本
2. 全名
3. 联系方式（电话、电子邮箱等）
4. IB 申请者使用的网站或其他媒体渠道
5. 用于接收 IB 佣金汇款的银行详细信息，包括：银行账户名称、银行账号和分类代码或 IBAN、银行名称和地址
6. 地址证明，例如水电费账单、银行对账单、居住证、信用卡/借记卡银行对账单、税务报表或地方当局税单（出具日期须在提交 IB 申请之日前的 6 个月以内，且应显示申请人的姓名和地址）。

法人实体申请者：

1 法定全名
2 公司注册号
3 注册国家
4 公司注册证书或成立证明
5 公司章程和组织大纲
6 最新的股东名单
7 注册办公地址和实际营业地址（如不同）
8 用于接收 IB 佣金汇款的银行详细信息，包括：银行账户的持有人姓名、银行账号和分类代码或 IBAN、银行名称和地址
9 董事及拥有公司 25％ 或以上股本的受益所有人的姓名及带照片的有效身份证明文件副本。

1 该计划仅适用于居住在由巴哈马证券委员会 (SCB) 授权的 Capital Com Online Investments Ltd 提供服务的国家/地区（参见常见问题解答 (FAQ)）的个人。

2 佣金支付仅适用于在 Capital Com Online Investments Ltd（该公司受巴哈马证券委员会 (SCB) 监管）旗下注册账户的客户。如需符合成为介绍经纪人的要求，合作伙伴亦须为本公司提供服务的国家/地区的居民。

阅读客户评价，进一步了解我们

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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