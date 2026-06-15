世界上最常交易的大宗商品是原油，它在全球能源市场中发挥着至关重要的作用。 原油的高交易量主要来源于其在工业、交通和发电中的核心地位， 这也使得原油价格对地缘政治事件、供应链中断以及能源政策变化非常敏感。 交易者和分析师密切关注着原油价格波动，因为它们可能对全球经济的各个领域产生深远影响。
通过 Capital.com 提供的差价合约 (CFD) 服务，您可以交易 美国原油（又称为“西德克萨斯中质原油”）和 布伦特原油（产自于北海）。 差价合约作为一种衍生产品，允许您对原油价格的涨跌进行投机，而无需实际购买或卖出原油。
这使得差价合约成为将原油纳入投资组合的一个有力工具。 此外，差价合约还提供杠杆交易，这意味着您只需投入少量初始保证金，即可建立更大的头寸。 虽然杠杆交易可能带来更高的收益，但也伴随更大的快速损失风险。 因此，在交易之前，充分理解这些高风险工具至关重要。 若您是新手，可以通过我们的 差价合约交易指南开始了解如何操作。
尽管大宗商品的价格会不断波动，但最具价值的通常是原油、黄金和天然气， 它们在全球经济中占据着重要地位。
原油是能源和交通行业的核心要素， 其价格不仅影响汽车和科技行业，还波及其他多个行业。
黄金被视为“避风港”资产， 尤其在经济不确定性增强时，通常表现良好，尽管也有价格回调风险。
天然气在全球发电和供暖中的作用日益突出， 全球对其需求正在持续增长。这些大宗商品在金融市场上备受关注， 其价格波动直接影响全球经济走向和交易策略。
选择最适合交易的大宗商品取决于多种因素。
如果您看重交易热度，可查看我们平台上最常交易的热门商品。
若关注波动性，可参考我们整理的 波动性最高的大宗商品、 涨幅最大 或 跌幅最大 的商品列表。
然而，总体而言，在决定交易哪种大宗商品时， 您应综合考虑价格驱动因素和全球时事动态。
例如，原油价格往往高度波动， 会受到地缘政治紧张局势的直接影响，可能导致市场供需失衡。
相比之下，黄金常在市场不稳时表现强劲， 价格走势有时与原油相反，适合用作对冲工具。
因此，决定最佳交易商品时，请根据自身的目标和策略审慎选择， 并始终进行充分的市场调研。