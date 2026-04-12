交易 Australian Dollar / US Dollar 差价合约
最新货币文章
日元走势预测：第三方价格目标
2025年截至目前，美元兑日元（USD/JPY）汇率年内下跌约9.41%。 2025年4月25日，日元兑美元收于142.8790，创下自2024年9月以来的最强水平之一，较2024年7月的高点161.942下跌约11.77%。
14:34, 19 六月 2025
《全球汇市》和谈触礁后美元全面走强，美军准备封锁伊朗港口
Reuters News•Europe
重温-《全球汇市》停火将美元推向周线下跌，投资者关注美伊和谈
Reuters News•Europe
《汇市短评》一周前瞻：美伊局势发展、美联储提名听证会
Reuters News•Europe
《全球汇市》停火将美元推向周线下跌，投资者关注美伊和谈
Reuters News•Europe19:46 (UTC), 10 undefined 2026
《全球汇市》美元受美伊停火协议影响周线重挫，关注周末和谈进展
Reuters News•Europe09:08 (UTC), 10 undefined 2026
《汇市简讯》在美国CPI公布前，澳元兑美元守在0.71下方
Reuters News•Europe07:12 (UTC), 10 undefined 2026
《全球汇市》美元周线料下跌；美伊谈判成市场关注焦点
Reuters News•Europe06:20 (UTC), 10 undefined 2026
《汇市简讯》澳元/美元在亚洲时段小幅走低，等待美伊和平谈判
Reuters News•Europe03:09 (UTC), 10 undefined 2026
澳新汇市：澳元及新西兰元守住本周涨幅，但战争风险阴云笼罩
Reuters News•Europe02:35 (UTC), 10 undefined 2026
《全球汇市》美元料录得1月以来最大单周跌幅，关注周末美伊会谈
Reuters News•Europe01:57 (UTC), 10 undefined 2026