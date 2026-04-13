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日元走势预测：第三方价格目标
2025年截至目前，美元兑日元（USD/JPY）汇率年内下跌约9.41%。 2025年4月25日，日元兑美元收于142.8790，创下自2024年9月以来的最强水平之一，较2024年7月的高点161.942下跌约11.77%。
14:34, 19 六月 2025
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