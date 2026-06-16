了解SpaceX的IPO详情，包括其商业模式、估值、股价关键驱动因素，以及如何在Capital.com交易SpaceX差价合约。差价合约（CFD）采用保证金交易方式，杠杆效应可同时放大盈利与亏损。

本文为营销传播内容，不构成投资建议。IPO股票可能具有高度波动性。早期交易可能涉及快速的价格波动、有限的交易历史及重大风险。

核心要点 SpaceX在2026年6月12日于纳斯达克以股票代码SPCX上市前，将IPO定价确定为每股135美元。

此次IPO通过出售5.5556亿股，募集750亿美元，对SpaceX的估值约为1.77万亿美元。

SPCX于2026年6月12日开盘报150美元，收盘报160.95美元，首日涨幅达19.2%。盘中最高触及176.52美元，交易量超过5亿股。

首日收盘令SpaceX市值攀升至约2.1万亿至2.2万亿美元，跻身美股市值最大上市公司之列。

Starlink的用户增长、火箭发射活动、Starship的研发进展及未来资本支出，是市场评估SpaceX的核心指标。

此次IPO在估值、公司治理、投资者保护、散户参与比例及指数纳入影响等方面受到广泛关注。

SpaceX为散户分配了约22.5%的IPO股份，远高于大型美股上市通常的5%至10%，带动首日散户需求强劲。

SpaceX股票差价合约现已在Capital.com上线，让交易者无需持有实际股份即可对SPCX的价格走势进行投机。

IPO股票可能具有波动性，而差价合约为杠杆产品，盈利与亏损均可能被放大。

SPCX期权预计于2026年6月16日开始交易；早期期权活动可能较为活跃且波动剧烈。

SpaceX IPO最新动态：2026年6月15日

SpaceX股票于2026年6月12日以150美元开盘，高于135美元的IPO发行价，收盘报160.95美元，首日涨幅19.2%，使公司收盘时市值达到约2.1万亿至2.2万亿美元（CBS News，2026年6月12日）。盘中SPCX一度触及176.52美元的高位后回落（CNN Business，2026年6月12日）。IPO认购预计于2026年6月15日完成，但须满足惯例交割条件；承销商持有一份30天期的超额配售选择权（绿鞋期权），可在135美元的价格额外购入最多8333万股（路透社，2026年6月12日）。若全数行使，绿鞋期权可为总募资额额外增加最多112.5亿美元。

此次上市被广泛视为测试投资者对大型科技及人工智能相关股票热情的试金石。首日交易量超过5亿股，充分反映了机构与散户的强劲需求。部分市场人士将强劲的开盘表现，视为2026年大型科技IPO供应渠道需求旺盛的信号（纽约时报，2026年6月14日）。

最终散户配售比例确认为约22.5%，低于此前讨论的30%，但仍远高于大型美股上市通常的5%至10%。异常高的散户配售比例带动了首日强劲的散户参与度，尤其是那些未能以IPO发行价获得股份的投资者（CNBC，2026年6月12日）。

估值问题可能持续成为市场焦点。SPCX首日以160.95美元收盘，意味着股票以约其2025年营收的112倍成交，显著高于可比较的大型科技股估值倍数（Ion Analytics，2026年4月9日）。晨星（Morningstar）在上市后重申其7800亿美元（即每股63美元）的公允价值估算，理由是发射及卫星业务的护城河较窄，且xAI部门存在较大不确定性（Morningstar UK，2026年6月11日；Morningstar.com，2026年6月9日）。

SPCX期权预计于2026年6月16日（星期二）开始交易（SpotGamma，2026年6月10日）。鉴于流通股规模、散户配售比例及市场对此次上市的高度关注，早期期权活动可能相当活跃且波动明显。期权交易也可能通过对冲活动影响标的股价格，尤其在价格发现的早期阶段（路透社，2026年6月12日）。

SpaceX何时完成IPO？

SpaceX在美股市场收盘后的2026年6月11日完成IPO定价，并于2026年6月12日在纳斯达克全球精选市场及纳斯达克德克萨斯交易所以股票代码SPCX开始交易（CNBC，2026年6月12日）。SpaceX早于2026年4月1日已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交申请（CNBC，2026年4月1日；彭博社，2026年4月1日），并于2026年5月20日公开提交S-1招股说明书，让投资者首次得以了解公司内部财务状况及风险因素（Yahoo Finance，2026年5月20日）。公司定价公告确认了每股135美元的发行价、5.5556亿股的销售规模，以及预计于2026年6月15日完成（须满足惯例交割条件）的认购截止日（路透社，2026年6月3日）。

SpaceX的路演于2026年6月4日启动，早于此前报道的6月8日当周，因为SEC的审核推进速度超出预期（路透社，2026年5月16日）。最终定价于2026年6月11日美股收盘后以每股135美元确认，股票于6月12日以150美元开盘交易（CBS News，2026年6月12日）。此次公司共出售5.5556亿股，以1.77万亿美元估值募资750亿美元，成为史上规模最大的IPO（洛杉矶时报，2026年6月11日）。

IPO时间轴的关键因素如下：

SpaceX此前曾被讨论作为Starlink分拆上市的潜在候选对象，但目前的报道指向的是更广泛的SpaceX整体上市，而非已确认的Starlink独立IPO。

SpaceX是一家什么样的公司？

SpaceX，全名Space Exploration Technologies Corp.，是一家在美股上市的航空航天及卫星通信公司，由埃隆·马斯克（Elon Musk）于2002年创立。公司研发火箭、飞船及卫星网络，用于商业发射、政府任务、宽带通信及未来太空运输项目。

其主要业务涵盖猎鹰（Falcon）火箭发射服务、龙（Dragon）飞船任务、星舰（Starship）研发，以及Starlink卫星宽带网络服务。

SpaceX发展历程重要里程碑

2002年 ——马斯克创立SpaceX。

——马斯克创立SpaceX。 2008年 ——猎鹰1号成为史上首枚由私人企业研发、成功进入轨道的液体燃料火箭。

——猎鹰1号成为史上首枚由私人企业研发、成功进入轨道的液体燃料火箭。 2012年 ——龙飞船成为首艘向国际空间站运送货物的商业飞船。

——龙飞船成为首艘向国际空间站运送货物的商业飞船。 2020年 ——SpaceX将NASA宇航员送往国际空间站，成为首家完成载人入轨任务的私人公司。

——SpaceX将NASA宇航员送往国际空间站，成为首家完成载人入轨任务的私人公司。 2025年 ——Starlink进一步拓展至消费者、企业、海事及航空等宽带市场。

——Starlink进一步拓展至消费者、企业、海事及航空等宽带市场。 2026年——SpaceX完成史上最大规模IPO，于2026年6月11日以每股135美元发行，募资750亿美元；股票于6月12日在纳斯达克以股票代码SPCX开盘150美元，收盘160.95美元（+19.2%）（CNBC，2026年6月12日）；据相关报道推算，马斯克的个人净资产在上市当天突破1万亿美元（路透社，2026年6月11日）。

SpaceX如何盈利？

SpaceX的收入来自发射服务、政府合同、卫星宽带订阅及新兴科技项目等多元业务。

收入来源 说明 发射服务 向商业企业、NASA及国防机构收取的卫星、货物及载人发射费用。 Starlink订阅 向住宅、企业、海事、航空及其他用户收取的月费宽带服务费。 政府合同 与民用、国防及太空探索计划挂钩的长期合同及任务款项。 卫星部署 向企业及机构收取的卫星入轨发射费用。 新兴业务 包括直连手机服务、以星舰为平台的任务及太空基础设施概念等新兴领域。

据路透社2026年1月的报道，SpaceX在2024年营收约达150亿至160亿美元，净利润约80亿美元。The Information于2026年4月报道，SpaceX的2025年营收超过185亿美元，但当年录得近50亿美元的亏损（Outlook Business，2026年4月10日）。报道将这一业绩逆转主要归因于整合xAI——马斯克旗下的人工智能公司，SpaceX于2026年2月完成对xAI的收购（路透社，2026年2月4日）。Starlink被普遍视为SpaceX商业增长的主要引擎，估计在2025年贡献了约100亿美元的总营收，而其核心发射及卫星业务的EBITDA约达60亿美元。

哪些因素可能影响SpaceX的实时股价？

SpaceX上市后，其股价走势可能受到业务表现、财务披露、投资者需求、监管政策及整体市场环境等多方面因素影响。同样的主题也可能左右市场对其他太空、卫星及航空航天公司的情绪。Capital.com的SpaceX股票差价合约追踪SPCX标的股的价格走势，交易者无需持有实际股份。

上市后影响股价的主要因素包括：

指数纳入

指数资格是SPCX近期潜在的重要催化剂。纳斯达克在此次上市前修订了规则，允许大型IPO股票在交易满15天后即可加入纳斯达克100指数，前提是市值跻身前40大持仓——以SpaceX首日市值衡量，这一门槛似乎可以达到。一旦符合资格，追踪纳斯达克100指数的指数基金及ETF（包括QQQ）可能需要按比例购入SPCX股份，从而形成结构性的买盘需求。

纳斯达克修订规则，允许符合市值要求的大型IPO股票在交易15天后快速纳入纳斯达克100指数（金融时报，2026年4月30日）。富时罗素（FTSE Russell）亦修订了相关规则，允许超大市值公司在上市仅5天后即可纳入罗素指数系列（华尔街日报，2026年5月27日）。若SPCX被纳入主要指数，这些规则调整可能为被动型基金带来可观的买盘（Business Insider，2026年5月24日）。

期权市场启动

SPCX期权于2026年6月16日开始交易。早期期权活动或增加标的股的波动性及对冲交易活跃程度（路透社，2026年6月12日）。

超额配售选择权的稳定机制

由高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）牵头的承销商持有一份30天期选择权，可在135美元的价格额外购入最多8333万股，总价值高达112.5亿美元（路透社，2026年6月12日）。若股价接近或跌破发行价，此机制可作为IPO后的股价稳定工具（华尔街日报，2026年6月12日）。

Starlink用户增长与盈利能力

Starlink预计将是SpaceX投资逻辑的核心所在。这项卫星网络服务的订户数于2026年2月突破1000万，2025年用户基础从450万翻倍增长至900万。

潜在的股价驱动因素包括：

在现有及新兴市场的订户增长

每用户平均收入

定价调整及硬件成本

企业、航空及海事市场的采用率

直连手机服务的研发进展

网络可靠性及容量

Starlink的收入规模，以及维护和替换其卫星星座的成本，可能对公开市场如何为SpaceX定值至关重要。

发射节奏、成本效益与可重复使用性

SpaceX的可重复使用火箭模式已从根本上改变了航空航天行业的发射经济学。更高的发射频率有助支撑营收，但若出现延误、发射失败或监管中断，则可能影响市场情绪。

潜在的股价影响因素包括：

年度发射量

猎鹰9号及猎鹰重型火箭的可靠性

发射利润率

新增政府或商业合同

因安全问题、监管要求或技术故障造成的延误

稳定的发射计划可能影响市场人士对SpaceX运营模式的评估，而业务中断则可能加剧短期波动。

星舰（Starship）研发进展

星舰是SpaceX的全可重复使用重型运载火箭计划，与未来卫星部署、月球任务及长期太空运输计划密切相关。

市场人士可能密切关注：

入轨测试的进展

监管审批情况

在轨加注里程碑

NASA及其他政府合同的最新动态

星舰在降低卫星部署成本方面的作用

星舰可能影响市场对长期增长的预期，但同时也承载着技术、财务及监管等多方面风险。

IPO估值与资本募集

SpaceX以每股135美元的发行价完成IPO，通过出售5.5556亿股募资750亿美元。此次交易以约1.77万亿美元的发行价对公司进行估值，创下有史以来最大规模IPO纪录，使SpaceX在上市首日即跻身美股市值最大上市公司之列（路透社，2026年6月12日）。以首日收盘价160.95美元计算，SpaceX市值升至约2.1万亿至2.2万亿美元（金融时报，2026年6月13日）。

估值走势可能受以下因素影响：

已披露的营收及利润数据

Starlink占总营收的比重

未来资本支出需求

投资者对大型科技股上市的热情

S-1招股说明书中的治理披露

上市后的指数纳入预期

早期交易流动性，以及股价能否维持在135美元发行价以上

估值规模本身也可能持续受到市场审视。晨星将SpaceX估值定于7800亿美元，理由是其发射及卫星通信业务的护城河较窄，并指出新兴人工智能业务的结果存在较大不确定性（晨星，2026年6月5日）。以160.95美元的首日收盘价计算，SpaceX的估值约相当于其2025年185亿美元营收的112倍，这一溢价或反映了市场的增长预期，但也凸显了分析师在公允价值判断上的巨大分歧。晨星在上市后重申了其7800亿美元的公允价值估算。

监管及地缘政治因素

SpaceX业务横跨电信、航空航天、国防及卫星频谱等多个受监管行业，使得监管动态及地缘政治发展对公开市场估值尤为重要。

潜在影响因素包括：

美国联邦通信委员会（FCC）的频谱决策

美国联邦航空管理局（FAA）的发射审批

国防合同的监管审查

出口管制措施

轨道碎片问题及环保关切

卫星通信及发射服务领域的国际竞争

任何监管延误或政府采购优先项目的调整，均可能影响市场情绪。

交易SpaceX股票差价合约涉及哪些内容？

SpaceX股票差价合约现已在Capital.com以股票代码SPCX上线供交易。差价合约让你在不持有标的股的情况下，对股价的涨跌进行交易。交易SpaceX差价合约与直接投资SpaceX股票截然不同：差价合约交易者不持有标的股、没有股东投票权，也不会在股票账户中持有资产，而是通过保证金交易追踪标的股的价格走势。

若考虑交易SpaceX股票差价合约，以下几点值得关注：

产品可用性 SpaceX股票差价合约已在Capital.com上线。具体可用性因司法管辖区、账户类型、市场准入及交易时段而有所不同。 不涉及股份所有权 交易SpaceX股票差价合约不赋予你投票权、股息收取权，亦不代表你持有相关股份。 IPO期间的波动性 SPCX在首个交易日开盘150美元后，盘中一度攀升至176.52美元的高位，充分体现了IPO早期交易中典型的价格发现波动特征。 杠杆与保证金 差价合约采用保证金交易，这意味着盈利与亏损均可能超过开仓所需的初始本金。 风险管理工具 止损及止盈等工具有助管理风险敞口，但并非所有止损单均能获得保证执行。 市场信息 官方申报文件、IPO定价、首日流动性、公司披露及上市后新闻，均可能影响股价走势。

差价合约为杠杆产品，杠杆效应可同时放大盈利与亏损，因此在交易前充分了解相关风险至关重要。本节内容仅供参考，不构成对SpaceX、任何IPO股票或差价合约的交易邀请或建议。

了解更多，请阅览我们的差价合约交易指南。

我可以交易哪些太空及航空航天类股差价合约？

SpaceX已于2026年6月12日开始公开交易，其股票差价合约现已在Capital.com上线。交易者亦可通过差价合约，接触多家在航空航天、卫星技术、国防承包或太空相关业务方面具有风险敞口的上市公司。

上述公司在业务结构、商业模式及风险状况上均与SpaceX存在差异。交易者在决定任何相关产品是否适合自身之前，应详细评估各公司的财务状况、行业风险敞口及市场环境。差价合约以保证金交易，杠杆效应可同时放大盈利与亏损。

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