交易 Lockheed Martin Corp - LMT

关于 Lockheed Martin Corporation

洛克希德-马丁公司是一家安全和航空航天公司。 它通过四个部分进行运营。 航空部门从事军用飞机的研究、设计、开发、制造、支持和升级，包括作战和空中机动飞机、无人驾驶航空器和相关技术。 导弹和火控分部提供空中和导弹防御系统；火控系统；有人和无人地面车辆，以及能源管理解决方案。 旋转和任务系统分部为各种军用和商用直升机、水面舰艇、海基和陆基导弹防御系统、雷达系统、海基和空基任务和作战系统、指挥和控制任务解决方案、网络解决方案以及模拟和训练解决方案提供设计、制造、服务和支持。 空间部门从事卫星、空间运输系统、打击和防御系统的研究和开发、设计、工程和生产。