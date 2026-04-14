交易 Northrop Grumman - NOC 差价合约

关于 Northrop Grumman Corporation

诺斯罗普-格鲁曼公司是一家全球性的航空航天和国防公司。 公司通过四个部门运营。 航空系统、防御系统、任务系统和空间系统。 其航空系统部门从事设计、开发、生产、集成和生产用于战斗管理、打击和情报、监视和侦察（ISR）的自主和载人飞机系统。 其国防系统部门从事为军事和民用机构客户设计、开发、生产、集成、维持和现代化武器和任务系统。 其任务系统部门从事提供机载多功能传感器；海洋/陆地系统和传感器；导航、目标定位和生存能力，以及网络信息解决方案。 其空间系统部门从事空间、导弹防御、发射和战略导弹系统的设计、开发、集成、生产和运营。