股票有哪些不同类型？

股票包括两种类型：普通股和优先股。

思考一下“股票”一词对您来说意味着什么（当然是在金融背景下）。您很可能想到的是普通股——最广为人知的股票类型。

如果您投资的公司业绩良好，那么持有普通股将使您有机会获得股息。作为普通股股东，您还拥有投票权，可以对影响业务方向的决策发表意见。

但是，如果企业破产，您通常是最后一个获得赔偿的人。

优先股有几个不同的名称。它有时被称为特别股或混合证券。虽然优先股仍然代表公司的所有权单位，但其功能更像是股票和债券的结合，和普通股有所区别。

优先股有几种不同的类型——其中包括“累积型”、“参与型”和“可转换型”。但一般来说，它们比普通股拥有更大的潜在股息支付能力，而且通常不赋予持有人投票权。