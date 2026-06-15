股票代表公司所有权的单位。公司经常向投资者发行股票，作为在不增加债务的情况下筹集资金的一种方式。通过购买股票，投资者入股公司并获得股东身份。
股票通常在证券交易所交易。作为股东，您可以通过股息（从公司利润中支付给股东的收益）享受分红。然而，股票的价值并不是一成不变的。它会根据公司业绩和当前股价而波动，导致您的投资价值上升或下跌。
股票包括两种类型：普通股和优先股。
思考一下“股票”一词对您来说意味着什么（当然是在金融背景下）。您很可能想到的是普通股——最广为人知的股票类型。
如果您投资的公司业绩良好，那么持有普通股将使您有机会获得股息。作为普通股股东，您还拥有投票权，可以对影响业务方向的决策发表意见。
但是，如果企业破产，您通常是最后一个获得赔偿的人。
优先股有几个不同的名称。它有时被称为特别股或混合证券。虽然优先股仍然代表公司的所有权单位，但其功能更像是股票和债券的结合，和普通股有所区别。
优先股有几种不同的类型——其中包括“累积型”、“参与型”和“可转换型”。但一般来说，它们比普通股拥有更大的潜在股息支付能力，而且通常不赋予持有人投票权。
股价受到多种因素的影响，从公司特定事件到更广泛的经济环境。
公司的盈利能力和收入增长直接影响投资者对公司的估值。 同样，季度和年度财报也会因公司是否达到预期而导致价格大幅波动。
投资者对公司未来前景的看法也会影响到股价，有时甚至与公司的实际财务指标无关。因此，成功的产品发布或有利的法律判决等正面消息可以推高股价，而负面消息则可能导致股价下跌。
更广泛的经济指标也起到一定的作用。更高的利率会增加公司的借贷成本，且与政府证券的无风险回报相比降低了股票投资的吸引力，因此往往会压低股价。高通胀会削弱购买力并影响公司成本，可能导致股价下跌。
特定行业（例如技术或能源）内的趋势可能会根据公司在行业中的地位及其未来增长前景而推动价格上涨或下跌。
交易者还需要考虑新法规或税收政策变化等因素。这些会对公司利润产生重大影响，进而影响其股价。更广泛的地缘政治事件、战争和自然灾害也会影响投资者信心并左右市场情绪。
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