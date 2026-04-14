交易 Keyence Corporation - 6861 差价合约
关于 Keyence Corporation
基恩士公司是一家总部设在日本的制造公司，主要从事开发、制造和销售自动控制设备、测量仪器、信息设备和其他电子应用设备以及相关系统。 其产品包括传感器、仪表、投影仪、图像处理设备、可编程逻辑控制器和触摸板等。 此外，该公司还通过其子公司从事房地产、广告和营销业务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025