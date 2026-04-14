交易 FUJIFILM Holdings Corporation - 4901 差价合约
关于 FUJIFILM Holdings Corporation
富士胶片控股有限公司是一家总部设在日本的控股公司，从事与摄影、医疗&印刷&液晶显示材料和复印机有关的业务。 该公司在三个业务部门运营。 影像解决方案部门主要为普通消费者开发、制造和销售彩色胶片、数码相机、用于摄影打印的彩色纸张服务、即时打印设备和光学设备。 医疗保健和材料解决方案分部提供医疗系统设备、化妆品和保健品、医药产品、生物制药生产开发合同、再生医学产品、化工产品、图形系统设备、喷墨设备、显示材料、记录媒体和电子材料，供商业使用。 文件解决方案分部提供主要用于商业用途的数字多功能外围设备、出版系统、文件管理软件和相关解决方案服务。
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