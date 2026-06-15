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最常交易的股票

浏览今日最常交易的股票——这些是我们的客户使用差价合约 (CFD) 进行交易时最受欢迎的股票。

股票：最常交易

了解今日最常交易的股票。它们是否符合您的交易策略？
概览页面最常交易波幅最大涨幅最高跌幅最高
卖出买入点差1日变动，1日图表
卖方买方
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。

最常交易的股票指南

什么是全球热门股票？

“全球热门股票”通常指那些业绩表现出色且备受关注的公司。具体而言，这些公司具备稳健的财务基本面、持续的股东回报以及较高的市值。

全球热门股票的排名会根据多种影响市值的因素随时发生变化。这些因素可能包括公司内部因素（例如高管层变动或新产品发布），也可能是外部因素，如地缘政治事件或原材料短缺。因此，任何固定的“全球热门股票”列表都可能很快失效。

您可以在上方的表格中查看我们的客户最常交易的股票。一些知名大型公司通常也会出现在全球主要股指中，例如 US 500UK 100Japan 225

什么是上市股票？

上市股票是代表公司所有权单位的股份。它们可供公众在证券交易所（例如纽约证券交易所或伦敦证券交易所）买卖。

这使得个人投资者和机构投资者都能投资并持有公司股份。人们进行此类投资的目的包括通过投票权参与公司治理、获得股息分红，或单纯基于股价变动进行投机。另一方面，公司发行上市股票，是为了从更广泛的投资者群体中筹集资金，以支持企业的增长、创新和运营调整。

什么是成交量最高的股票？

成交量最高的股票是那些在证券交易所交易最频繁的股票，反映出交易者的高度关注和兴趣。这类股票通常是知名大型公司的股票，并且在新闻报道中经常频繁出现，例如 Apple、Tesla 或 Amazon