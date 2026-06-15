首页市场股票最常交易的股票
浏览今日最常交易的股票——这些是我们的客户使用差价合约 (CFD) 进行交易时最受欢迎的股票。
“全球热门股票”通常指那些业绩表现出色且备受关注的公司。具体而言，这些公司具备稳健的财务基本面、持续的股东回报以及较高的市值。
全球热门股票的排名会根据多种影响市值的因素随时发生变化。这些因素可能包括公司内部因素（例如高管层变动或新产品发布），也可能是外部因素，如地缘政治事件或原材料短缺。因此，任何固定的“全球热门股票”列表都可能很快失效。
您可以在上方的表格中查看我们的客户最常交易的股票。一些知名大型公司通常也会出现在全球主要股指中，例如 US 500、UK 100 或 Japan 225。
上市股票是代表公司所有权单位的股份。它们可供公众在证券交易所（例如纽约证券交易所或伦敦证券交易所）买卖。
这使得个人投资者和机构投资者都能投资并持有公司股份。人们进行此类投资的目的包括通过投票权参与公司治理、获得股息分红，或单纯基于股价变动进行投机。另一方面，公司发行上市股票，是为了从更广泛的投资者群体中筹集资金，以支持企业的增长、创新和运营调整。
成交量最高的股票是那些在证券交易所交易最频繁的股票，反映出交易者的高度关注和兴趣。这类股票通常是知名大型公司的股票，并且在新闻报道中经常频繁出现，例如 Apple、Tesla 或 Amazon。