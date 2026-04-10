Handel JD Sports Fashion PLC - JD. CFD
O firmie JD Sports Fashion PLC
JD Sports Fashion Plc to brytyjska firma zajmująca się modą sportową i wielokanałową sprzedażą detaliczną markowej odzieży sportowej i codziennej, łącząca światowe marki, takie jak Nike, adidas, Puma i The North Face, z markami własnymi, takimi jak Pink Soda i Supply & Demand. Segmenty działalności firmy to moda sportowa i outdoor. Do marek sportowych Spółki należą JD, Size?, Footpatrol, Finish Line, Shorpalaca, DTLR Villa, Livestock, Sprinter, Sports Zone, Chausport, Sizeer, JD Gyms, Tessuti, Scotts i Mainline. Jej marki outdoorowe to Blacks, Millets, Ultimate Outdoors, Tiso, Go Outdoors, Go Fishing i Naylors. Chausport prowadzi we Francji sprzedaż detaliczną obuwia międzynarodowych marek, takich jak Adidas, Nike i Timberland. Sprinter to hiszpański detalista sportowy, sprzedający obuwie, odzież, akcesoria i sprzęt do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, a także odzież codzienną i dziecięcą. Blacks jest sprzedawcą detalicznym specjalistycznej odzieży, obuwia i sprzętu outdoorowego.
Obecna cena akcji JD Sports Fashion PLC wynosi 0.74725 GBP.
