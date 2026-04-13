Handel Drax Group PLC - DRX CFD
O firmie Drax Group PLC
Drax Group PLC jest brytyjską firmą zajmującą się wytwarzaniem energii odnawialnej. Spółka zarządza portfelem odnawialnych aktywów biomasowych i wodnych w celu zapewnienia odnawialnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii oraz usług wsparcia systemowego. Prowadzi działalność w trzech segmentach: Wytwarzanie, Klienci i Produkcja Pelletu. Segment Wytwarzanie obejmuje działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii (UK). Segment Klientów zajmuje się dostawą energii elektrycznej i gazu dla klientów biznesowych w Wielkiej Brytanii. Segment produkcji pelletu zajmuje się produkcją ekologicznego sprężonego pelletu drzewnego w swoich zakładach przetwórczych w Stanach Zjednoczonych (USA). Segment Klienci zajmuje się dostawą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla przedsiębiorstw za pośrednictwem spółek Haven Power i Opus Energy. Haven Power dostarcza i zarządza energią elektryczną dla dużych klientów z sektora przemysłowego i handlowego, a także dla małych przedsiębiorstw. Opus Energy zapewnia rynek nadwyżek energii ze źródeł takich jak wiatr, słońce, woda i fermentacja beztlenowa.
Obecna cena akcji Drax Group PLC wynosi 8.826 GBP.
