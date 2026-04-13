Handel Coeur Mining, Inc. - CDE CFD
O firmie Coeur Mining, Inc.
Coeur Mining, Inc. jest producentem metali szlachetnych, posiadającym aktywa zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Spółka prowadzi działalność w pięciu segmentach: Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf oraz kopalnie Silvertip. Kompleks złoto-srebro Palmarejo znajduje się w stanie Chihuahua w północnym Meksyku. Spółka prowadzi również prace poszukiwawcze na terenie pakietu nieruchomości Palmarejo. Odkrywkowa kopalnia srebra i złota z ługiem zwałowym Rochester, położona w północno-zachodniej Nevadzie. Podziemna kopalnia złota Kensington, położona na północ od Juneau na Alasce. Wharf - odkrywkowa kopalnia złota z ługiem zwałowym, położona w pobliżu Lead w Południowej Dakocie. podziemny projekt rozwojowy Silvertip, obejmujący złoża srebra, cynku i ołowiu, zlokalizowany w północnej części Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Ponadto Spółka posiada udziały w kilku projektach poszukiwawczych metali szlachetnych na terenie Ameryki Północnej, w tym w należących do niej w całości projektach Crown i Sterling w południowej Nevadzie.
Obecna cena akcji Coeur Mining, Inc. wynosi 20.06 USD.
