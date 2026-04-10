Handel Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD
O firmie Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG jest niemiecką firmą zajmującą się technologiami i urządzeniami medycznymi. Oferuje kompletne rozwiązania do diagnozowania i leczenia chorób okulistycznych, rozwiązania wizualizacyjne dla mikrochirurgii oraz inne technologie, takie jak radioterapia śródoperacyjna. Spółka działa w dwóch segmentach: Ophthalmic Devices (Urządzenia Okulistyczne) i Microsurgery (Mikrochirurgia). Segment Urządzeń Okulistycznych obejmuje działalność w dziedzinie okulistyki, taką jak soczewki wewnątrzgałkowe, rozwiązania w zakresie wizualizacji chirurgicznej oraz medyczne systemy laserowe i diagnostyczne. Segment Mikrochirurgii obejmuje działalność w zakresie neurochirurgii oraz chirurgii ucha, nosa i gardła, a także działalność w zakresie promieniowania śródoperacyjnego. Spółka posiada różne zakłady produkcyjne w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji.
Obecna cena akcji Carl Zeiss Meditec AG wynosi 26.17 EUR.
