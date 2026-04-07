De Average True Range indicator verklaard

De ATR werd in 1978 ontwikkeld door technisch analist J. Welles Wilder, Jr. en gepubliceerd in zijn boek “New Concepts In Technical Trading Systems”.

Wie de Average True Range wil berekenen, moet de volgende drie componenten in acht nemen:

Het verschil tussen het huidige hoogtepunt en de vorige slotkoers

Het verschil tussen het huidige dieptepunt en de vorige slotkoers

Het verschil tussen het huidige hoogtepunt en het huidige dieptepunt

Nadat u deze cijfers hebt berekend, kiest u het hoogste.Dit is de True Range, of TR.

(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)

Zodra u de True Range hebt gevonden, bepaalt u het aantal tijdsperioden.Dit kunnen uren, dagen, weken, maanden of zelfs jaren zijn.Wilder stelt in zijn boek 14 tijdsperioden voor.Dit is het meest gebruikte aantal, hoewel handelaren er desgewenst meer of minder kunnen gebruiken.

Vervolgens berekent u de True Range van deze tijdsperioden (bijvoorbeeld 14 perioden) en bepaalt u het gemiddelde daarvan.Het resultaat is de Average True Range en toont de gemiddelde koersbeweging voor de gekozen tijdsperiode.

ATR-formule

De ATR kan ook worden berekend aan de hand van de volgende formule:

ATR = (Vorige ATR * (n - 1) + TR) / n] Waarbij n = aantal tijdsperioden TR = True Range

Voorbeeld van handelen met de Average True Range

Laten we nu kort een praktijkvoorbeeld bekijken van de Average True Range.De indicator is beschikbaar op de meeste handelsplatformen en wordt doorgaans afgebeeld in een afzonderlijk paneel onder de koersgrafiek.

(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)

Zoals u aan de afbeelding kunt zien, is de ATR geen afspiegeling van de koers.Het laat echter wel zien wanneer de koers het meest volatiel was.Als we naar de grafiek kijken, kunnen we inderdaad zien dat, toen het actief zijn hoogste koers bereikte, de volatiliteit in het midden lag.

Merk op dat de Average True Range als een absolute waarde wordt aangegeven, en niet als een percentage.Dit betekent dat een actief dat ongeveer $1.000 waard is, een hogere ATR zal hebben dan een actief dat ongeveer $10 waard is.

Hierdoor is het mogelijk dat het eerste actief met een stijging van $100 een meer opmerkelijke verschuiving in de ATR vertoont dan het tweede actief met een stijging van $5, ondanks het feit dat het eerste actief met 10% stijgt en het tweede met 50%.Handelaren moeten zich hiervan bewust zijn en mogen niet uitsluitend vertrouwen op de ATR.