Grondstoffen en de VIX-index

U kunt bij ons handelen in zowel spotprijzen van grondstoffen (ook wel ‘onbepaalde grondstoffen’ genoemd) als grondstoffenfutures.

Hoe bepalen wij de prijzen van grondstoffenfuturesmarkten?

Wij bepalen de prijzen van onze grondstoffenfutures door onze spread op te tellen bij de onderliggende marktprijs. De spread is al inbegrepen in de prijs waartegen u handelt.

De spreads kunnen variëren. Raadpleeg de app of het webplatform voor de meest recente cijfers per markt.

De beurzen waar wij onze grondstoffenfuturesprijzen op baseren zijn:

Brent-olie: ICE Futures Europe

ICE Futures Europe Koolstofemissies: ICE Futures Europe

Ruwe olie: New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Cacao VS: ICE Futures US

Aardgas: New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Alle contracten vervallen op vooraf bepaalde data in de toekomst en worden contant afgewikkeld, zodat u nooit de fysieke grondstof in bezit hoeft te nemen.

Hoe bepalen wij de spotprijzen op grondstoffenmarkten?

Wij bepalen de spotprijzen voor onze grondstoffenmarkten aan de hand van de twee dichtstbijzijnde futurescontracten voor een grondstof, aangezien deze doorgaans het meest worden verhandeld.

Na verloop van tijd verschuift onze ongedateerde prijs geleidelijk van de prijs van het dichtstbijzijnde contract naar het volgende contract, om de behoefte aan een vervaldatum (ook wel rolloverdatum genoemd) te vermijden.

het ‘nabije maandcontract' (het contract dat het eerste afloopt) aangeduid met 'A'.

Het 'verre maandcontract' (het contract dat als tweede afloopt) wordt aangeduid met 'B'.

Onze prijs (P0 en P1 in het onderstaande diagram) verschuift tussen deze twee vervaldata geleidelijk van de prijs van 'A' naar de prijs van 'B'.

De prijs van ‘B’ kan hoger of lager zijn dan de prijs van ‘A’, hoewel deze in het onderstaande voorbeeld hoger is.

Wanneer het nabije maandcontract ‘A’ verloopt, schakelen we over naar de volgende set contracten. Dit betekent dat ‘B’ het nieuwe ‘A’ wordt en dat het contract dat afloopt nadat het nieuwe ‘A’ het nieuwe ‘B’ wordt. Dit proces wordt steeds voortgezet, zodat er altijd een naadloze overgang is van het ene contract naar het volgende.

Dit betekent dat bij de overgang onze prijzen volledig gebaseerd zullen zijn op het nabije maandcontract, waarna ze lineair zullen evolueren naar het verre maandcontract.

Wanneer u deze producten verhandelt (net als bij andere markten), betaalt u overnachtingskostenbestaande uit twee delen:

Administratieve kosten: Dit is een vast bedrag van 0,01096% dat dagelijks in rekening wordt gebracht. Dagelijkse premieaanpassing: Dit weerspiegelt de dagelijkse beweging van onze prijs van de nabije maand (A) naar de verre maand (B). U betaalt of ontvangt deze aanpassing, al naargelang van de richting van uw positie.

Hoe groter het prijsverschil tussen A en B, hoe groter de dagelijkse aanpassing.

Het prijsverschil tussen de twee contracten kan sterk variëren en is afhankelijk van de marktomstandigheden, vooral bij grondstoffen die onderhevig zijn aan seizoensgebonden vraag (bijvoorbeeld aardgas).

Dagelijkse premieaanpassing

De dagelijkse premieaanpassing die van toepassing is op spotposities in grondstoffen heeft een neutraal effect op uw winst en verlies. Het betreft geen handelskosten of -vergoeding. Het doel ervan is om het effect van seizoensgebonden schommelingen in grondstofprijzen te elimineren, zodat de spotprijs waarop u handelt constant blijft en nooit verloopt.

Hierna volgt een voorbeeld met reële prijzen voor aardgas, een grondstof met verschillende prijzen voor contracten die elke maand in de toekomst aflopen. In de tweede grafiek ziet u een relatieve verandering in de waarde van elk maandelijks contract. Deze veranderingen zijn het gevolg van de seizoensgebonden vraag en aanbod, niet van de marktverwachtingen voor de toekomstige prijzen. Met andere woorden, aardgas is in de winter doorgaans duurder dan in de zomer.

Als we maand 2 en maand 3 vergelijken, zien we een aanzienlijk verschil in de prijzen (ook wel ‘reële waarde’ genoemd):

Vervaldatum Periode Prijs 30 dagen 2M 3,938 64 dagen 3M 4,221 Verschil 0,283

Als we kijken naar de manier waarop deze prijs per dag tussen deze twee punten verandert, kunnen we de reële waardeaanpassing berekenen die zou worden toegepast als een dagelijkse premieaanpassing. Aangezien maand 2 lager is dan maand 3, zal de waarderingsprijs van de spotgrondstof natuurlijk elke dag stijgen in overeenstemming met de verandering in de reële waarde.

Om dit effect op de open posities te compenseren, wordt een gelijkwaardige aanpassing afgetrokken van rekeningen met longposities. Voor shortposities wordt hetzelfde bedrag bijgeschreven. Het uiteindelijke effect van de reëlewaardeaanpassing op zowel de waarderingsprijs als het rekeningsaldo is nul.

Aantal dagen Verandering per dag 34 0,00832

Long-resultaat Bedrag Winst/verlies 0,00832 Aanpassing -0,00832 Netto-effect

Short-resultaat Bedrag Winst/verlies -0,00832 Aanpassing 0,00832 Netto-effect

De dagelijkse premieaanpassing wordt toegepast om de veranderingen in de reële waarde weer te geven, en wij passen de bijgewerkte reële waarde elke dag vlak voor sluitingstijd toe voor elke grondstof. U ziet het effect van de nieuwe reële waarde die op een spotgrondstof wordt toegepast meteen in de grafieken op het platform, zoals weergegeven in het onderstaande voorbeeld.

De dagelijkse premieaanpassing is geen kost of vergoeding, maar een aanpassing die ervoor zorgt dat uw winst- en verliesrekening niet wordt beïnvloed door dagelijkse veranderingen in de reële waarde van spotposities in grondstoffen.