Van ons intuïtieve webplatform en onze responsieve app tot MT4 en TradingView. Kies uit diverse handelsplatforms voor de optimale handelservaring.

Ons desktopplatform

Handel op een gebruiksvriendelijk platform met geavanceerde tools en nog veel meer.

Overzichtelijke en intuïtieve interface

Profiteer van alle essentiële tools, wanneer u maar wilt.Schakel naadloos over van gebruiksvriendelijke grafieken naar onbeperkte volglijsten, live chat en meer.

Innovatieve tools voor analyse

Van Bollinger Bands® tot MACD, verfijn uw analyse met meer dan 75 intuïtieve indicatoren voor technische analyse en uitgebreide tekenfuncties voor zes soorten grafieken.

Onbeperkte volglijsten

Deel uw favoriete markten op in lijsten, en bekijk hun prestaties in één oogopslag zodra u inlogt op het platform.
Onze handelsapp

Ontdek onze responsieve app en ga meteen aan de slag, waar u ook bent.

Naadloze navigatie

U krijgt onmiddellijke toegang tot alle functies van ons platform, en met één enkele tik schakelt u tussen de handelstickets, activaprijzen en uw volglijsten.

Prijswaarschuwingen

Grijp elke kans om te handelen en ontvang onmiddellijk meldingen wanneer een bepaald actief uw gewenste prijs bereikt.

Slimme feeds

Of u nu thuis bent of onderweg, mis het belangrijkste nieuws op uw favoriete markten niet.
TradingView platform

Koppel uw account aan TradingView voor een weergaloze handelservaring.

Exclusieve grafieken

Verrijk uw handelservaring met interactieve, responsieve en mobielvriendelijke grafieken en meer dan 50 slimme tekenfuncties.

Financiële analyse:

Onderbouw uw posities met fundamentele gegevens en ratio's, financiële rapporten, waardeanalyses en historische bedrijfsinformatie.

Sluit u aan op een bruisend netwerk

Sluit u aan bij een interactieve gemeenschap van gelijkgestemden en deel uw handelsstrategieën via livestreams en realtime chat.
Het MT4-platform

Handel op MetaTrader 4 en geniet van professionele technische analyse.

Krijg toegang tot interessante marktgegevens

Profiteer van live koersen, historische koersgrafieken en actuele gegevens en verfijn uw analyse.

Kies uit diverse bijkomende tools

Verfijn uw technische analyse met de Smart Trader-tools, waaronder 30 populaire technische indicatoren en 24 analytische instrumenten.
Wat de sector over ons zegt 1

Onze intuïtieve producten, uitstekende klantenservice en aanhoudende innovatie worden keer op keer gewaardeerd door enkele van de meest toonaangevende autoriteiten in de sector.Hieronder vindt u enkele van onze meest recente onderscheidingen.
BrokerChooser
Beste CFD Broker (2026)
Trading.de
Beste handelsplatform (2025) *
Good Money Guide
Beste Handelsaccount: Publiekskeuze (2025)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Commissies & Vergoedingen (2025)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Gebruiksgemak (2025)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Cryptohandel (2025)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Educatie (2025)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: TradingView broker (2025)
Online Money Awards
Beste Algemene Handelsplatform (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Finder Forex Handelsplatform Award (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Beste Prijs-Kwaliteit Forex Handelsplatform (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - App (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - CFD-aanbieder (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - Selectief platform (2024)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Commissies & Tarieven (2024)
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Gebruiksgemak (2024)
ForexBrokers.com
Best in zijn Klasse: Onderwijs (2024)
ForexBrokers.com
Best in zijn Klasse: Beginners (2024)
Online Money Awards
Beste CFD-aanbieder (2023)
Good Money Guide
Beste Handelsapp (2023)
ForexBrokers.com
Snelst groeiende broker (2023)

Wij zijn er voor u

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

24/7 beschikbaar

U kunt 24 uur per dag contact opnemen met onze deskundige medewerkers.

Feedback en recensies van gebruikers

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

Veelgestelde vragen

Wat is een handelsplatform?

Een handelsplatform is een online interface waarmee u posities kunt innemen op financiële derivaten zoals CFD's. U kunt long of short gaan op instrumenten uit verschillende activaklassen, zoals cryptocurrencies, aandelen, forex, indexen en grondstoffen en speculeer op de koersschommelingen van duizenden markten.

Het platform biedt onder andere toegang tot financieel nieuws, diverse tools voor technische analyse en onbeperkte volglijsten, zodat u maximale controle hebt over de posities die u inneemt.

Wat is een handelsapp?

Een handelsapp is een mobiel programma waarmee u verschillende financiële activa, waaronder aandelen, forex en grondstoffen, kunt verhandelen op uw smartphone of tablet.

De app van Capital.com is zeer gemakkelijk te gebruiken en verschaft actuele marktgegevens, intuïtieve grafieken, eenvoudige orders, portefeuillebeheer en nog veel meer.Open of sluit uw posities op elke plek met een internetverbinding, zowel op iOS als Android, en geniet van inhoudelijk beursnieuws via onze slimme feed.

Wat is MT4?

MT4, ook bekend als MetaTrader 4, is een populair handelsplatform dat zowel door ervaren als beginnende handelaren gebruikt wordt.Het systeem heeft een gebruiksvriendelijke interface en wordt gebruikt om diverse financiële instrumenten te verhandelen, waaronder forex, indexen en aandelen.

MT4 biedt geavanceerde grafieken, diverse technische indicatoren, de mogelijkheid om automatisch te handelen en actuele marktinformatie.Koppel uw Capital.com-rekening aan MT4 en krijg toegang tot alle functies voor een optimale handelservaring.

Wat is TradingView?

TradingView is een populair grafieken- en analyseplatform met een sociale dimensie.De eenvoudige interface biedt handelaren toegang tot geavanceerde grafiektools, technische indicatoren en tekengereedschappen, en analyseert en visualiseert de gegevens van verschillende activaklassen.De sociale module van TradingView biedt u de mogelijkheid om handelsideeën, -strategieën en -analyses te delen met de internationale gemeenschap, waardoor handelaren wereldwijd elkaar kunnen inspireren.

Waarom Capital.com? Onze cijfers spreken voor zich.

Capital.com groep
857K+
Actieve accounts
Meer dan 5.000
instrumenten
24/7
Klantenservice
100
Technische indicatoren

De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.

* Vergelijking van de 20 beste Beleggingsplatforms (Top Lijst 2026)