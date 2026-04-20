StartpaginaHandelsplatformsMT4

Handel met MetaTrader 4

Profiteer van een personaliseerbaar handelsplatform met handige tools voor geavanceerde technische analyse.Koppel vandaag nog uw Capital.com en MT4-accounts.

Meer info

Geavanceerde grafieken

Profiteer vandaag nog van de technologie van MetaTrader 4 met Capital.com

Diepgaande inzichten

Verrijk uw technische analyse met een uitgebreid aanbod van speciale indicatoren, van kantelpunten tot specifieke oscillatoren en variaties van voortschrijdende gemiddelden.

Personaliseer uw handelsplatform

Creëer uw eigen indicatoren en scripts - en personaliseer uw dashboard, grafieken, werkbalken en nog veel meer.

Neem beter geïnformeerde beslissingen

Optimaliseer uw analyses met Smart Trader tools, waaronder 30 populaire technische indicatoren en 24 analytische objecten.

Beheer uw posities onmiddellijk

Krijg toegang tot meerdere grafieken en stem uw lay-outs, sjablonen en profielen af op uw persoonlijke stijl.

Verfijn uw handelsstrategieën

Creëer uw eigen strategie met real-time feedback en inzichten van de Guardian Angel tool.

Koppel uw account aan MT4 in drie stappen

Profiteer van de nieuwste technologische innovaties.

Stap 1

Open uw rekening bij Capital.com om MT4 in te schakelen (zorg ervoor dat u al geverifieerd bent).

Stap 2

Volg de instructies in onze handleiding en maak uw MT4-account aan in onze app of via ons webplatform.
Hoe u een MetaTrader4-account aanmaakt

Stap 3

Download MT4 voor mobiele besturingssystemen, internet of laptops. Voer uw MT4-logingegevens in in de MT4-client. U bent nu klaar om te handelen met MT4.
Waar u uw MT4-logingegevens vindt

Download MT4

Voor Mac

Downloaden

Voor Windows

Downloaden

Google Play

Downloaden

App Store

Downloaden

Webterminal

Downloaden

Waarom zou u kiezen voor Capital.com?

Gebruiksvriendelijk platform

Verhandel meer dan 5,500 markten op een overzichtelijk platform en app - speciaal ontwikkeld voor de weergave van alle belangrijkste informatie, zonder overbodige extra's.
Ontdek onze platformen

Een betrouwbare internationale broker

Sluit u aan bij de meer dan 857,000+ handelaren van over de hele wereld. Het vertrouwen bij onze klanten is zo groot dat ze reeds meer dan $1 biljoen bij ons verhandeld hebben.1
Meer informatie over Capital.com

Transparante en aantrekkelijke tarieven

0% commissie, altijd. 0% overnight financiering op aandelen zonder hefboomwerking en crypto-CFD's. Bekijk de andere kosten die in rekening worden gebracht in onze overzichtelijke tariefstructuur.
Bekijk de tarieven

Alles wat u nodig hebt om uw handelsavontuur te beginnen

Vergelijk verschillende markten op razendsnelle grafieken. Zoek verhandelbare patronen met meer dan 100 indicatoren. Handel onmiddellijk op basis van het nieuws op het platform. Naadloze integratie met TradingView en MT4. Er is nog veel meer, maar we hebben niet genoeg tekstruimte!
Andere manieren waarop wij u bijstaan in uw handelsavontuur

Uw markten, uw leverage

Handel in CFD's op de Frankrijk 40, EUR/USD, goud, aandelen en duizenden andere effecten, en kies de gewenste hefboomwerking.
Ontdek de verhandelbare activa

Word een betere handelaar

Ontdek ons uitgebreide aanbod aan gratis educatief materiaal waarmee u uw handelskennis kunt verruimen - marktgidsen, handelsstrategieën en nog veel meer.
Meer info

Klaar om bij een toonaangevende makelaar te werken?

1. Maak een account aan2. Maak uw eerste storting3. Ga aan de slag

Veelgestelde vragen

Wat is een MT4-broker?

Elke gereguleerde broker die de MT4-software aanbiedt, wordt beschouwd als een MT4-broker - net als Capital.com!

Is MT4 een broker?

Nee, MT4 is zelf geen broker, maar een softwarepakket dat aan een broker - zoals Capital.com - kan gekoppeld worden om te handelen.

Waarom gebruikt men MetaTrader 4?

MetaTrader 4 verrijkt uw handelsroutine met actuele grafieken, live koersen, diepgaande analyses en een breed assortiment aan tools voor orderbeheer en indicatoren. Het platform kan bovendien volledig naar wens worden aangepast en u kunt zelf alle dashboards, grafieken en werkbalken aanpassen.

Is MetaTrader 4 geschikt voor beginners?

MetaTrader 4 kan erg handig zijn voor beginners vanwege de instelbare en gebruiksvriendelijke interface. Het systeem biedt bovendien een breed assortiment Smart Trader-tools, add-ons en indicatoren die u kunnen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Kan ik MT4 gebruiken in mijn demorekening?

Ja.Klanten in landen die geregistreerd zijn onder onze ASIC, CySEC, FSA, FCA en SCB-licenties kunnen hun live- of demorekening bij Capital.com koppelen aan MetaTrader 4.Deze integratie is nog niet beschikbaar voor inwoners van Frankrijk.

Hoeveel kost MetaTrader 4?

MetaTrader 4 is helemaal gratis.Er kunnen echter bepaalde kosten in rekening worden gebracht door uw broker. Het gaat dan vooral om spreads of commissies (of andere kosten).

Hoe maak je een MetaTrader4 account aan?

Koppel Capital.com aan uw MetaTrader 4-account en geniet van een gepersonaliseerd handelsplatform en handige functies voor geavanceerde technische analyse. Volg gewoon de onderstaande instructies:

 

  1. Maak een geverifieerde account aan bij Capital.com;

  2. Om een MT4-rekening toe te voegen via onze app:

    • Ga naar Rekening

    • Tik op ‘Mijn rekeningen’

    • Tik op 'Live (of demo) rekening toevoegen'

    • Kies een Capital.com MT4-rekening en tik op 'Doorgaan'

  3. Om een MT4-rekening toe te voegen via de webversie:

    • Ga naar Instellingen

    • Tik op 'Mijn rekeningen'

    • Klik op 'Live (of demo) rekening toevoegen'

    • klik op 'Capital.com MT4-rekening' en klik vervolgens op 'Doorgaan'

  4. Uw MT4-rekening is nu klaar voor gebruik.

Waar vind ik mijn inloggegevens voor MetaTrader 4?

Om uw gegevens voor de MT4-rekening te controleren

In de Capital.com app:

  1. Ga naar 'Account' en tik op 'Mijn rekeningen'

  2. Tik naast de MT4-rekening op de logingegevens.

 

Op het webplatform van Capital.com:

  1. Ga naar 'Instellingen' en klik op 'Mijn rekeningen'

  2. Klik naast de MT4-rekening op de logingegevens.

 

Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen op het Capital.com platform.

De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.