Handel met MetaTrader 4

Verrijk uw technische analyse met een uitgebreid aanbod van speciale indicatoren, van kantelpunten tot specifieke oscillatoren en variaties van voortschrijdende gemiddelden.
Creëer uw eigen indicatoren en scripts - en personaliseer uw dashboard, grafieken, werkbalken en nog veel meer.
Optimaliseer uw analyses met Smart Trader tools, waaronder 30 populaire technische indicatoren en 24 analytische objecten.
Krijg toegang tot meerdere grafieken en stem uw lay-outs, sjablonen en profielen af op uw persoonlijke stijl.
Creëer uw eigen strategie met real-time feedback en inzichten van de Guardian Angel tool.
Profiteer van de nieuwste technologische innovaties.
Elke gereguleerde broker die de MT4-software aanbiedt, wordt beschouwd als een MT4-broker - net als Capital.com!
Nee, MT4 is zelf geen broker, maar een softwarepakket dat aan een broker - zoals Capital.com - kan gekoppeld worden om te handelen.
MetaTrader 4 verrijkt uw handelsroutine met actuele grafieken, live koersen, diepgaande analyses en een breed assortiment aan tools voor orderbeheer en indicatoren. Het platform kan bovendien volledig naar wens worden aangepast en u kunt zelf alle dashboards, grafieken en werkbalken aanpassen.
MetaTrader 4 kan erg handig zijn voor beginners vanwege de instelbare en gebruiksvriendelijke interface. Het systeem biedt bovendien een breed assortiment Smart Trader-tools, add-ons en indicatoren die u kunnen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
Ja.Klanten in landen die geregistreerd zijn onder onze ASIC, CySEC, FSA, FCA en SCB-licenties kunnen hun live- of demorekening bij Capital.com koppelen aan MetaTrader 4.Deze integratie is nog niet beschikbaar voor inwoners van Frankrijk.
MetaTrader 4 is helemaal gratis.Er kunnen echter bepaalde kosten in rekening worden gebracht door uw broker. Het gaat dan vooral om spreads of commissies (of andere kosten).
Koppel Capital.com aan uw MetaTrader 4-account en geniet van een gepersonaliseerd handelsplatform en handige functies voor geavanceerde technische analyse. Volg gewoon de onderstaande instructies:
Maak een geverifieerde account aan bij Capital.com;
Om een MT4-rekening toe te voegen via onze app:
Ga naar Rekening
Tik op ‘Mijn rekeningen’
Tik op 'Live (of demo) rekening toevoegen'
Kies een Capital.com MT4-rekening en tik op 'Doorgaan'
Om een MT4-rekening toe te voegen via de webversie:
Ga naar Instellingen
Tik op 'Mijn rekeningen'
Klik op 'Live (of demo) rekening toevoegen'
klik op 'Capital.com MT4-rekening' en klik vervolgens op 'Doorgaan'
Uw MT4-rekening is nu klaar voor gebruik.
Om uw gegevens voor de MT4-rekening te controleren
In de Capital.com app:
Ga naar 'Account' en tik op 'Mijn rekeningen'
Tik naast de MT4-rekening op de logingegevens.
Op het webplatform van Capital.com:
Ga naar 'Instellingen' en klik op 'Mijn rekeningen'
Klik naast de MT4-rekening op de logingegevens.
Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen op het Capital.com platform.
1 De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.