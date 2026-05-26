Compliance en wetgeving

Bij Capital.com garanderen we volledige transparantie van ons bedrijfsmodel. We geven alle gerelateerde informatie vrij en informeren gebruikers over kosten die in rekening worden gebracht wanneer ze met ons platform handelen.

Handelen met hefboomeffect

Capital.com staat gebruikers toe te handelen met fondsen met hefboomfinanciering. Dit betekent dat u met grotere bedragen kunt beleggen dan u heeft gestort, bijvoorbeeld door te beleggen op de marge.

Voorbeeld

Stel, u stort $ 1000 op uw account van Capital.com. De hefboom is 30:1. Dat betekent dat u kunt beleggen met een bedrag tot $ 30.000. De vereiste minimumwaarde die altijd voor uw account moet worden behouden (bijv. de margevereiste), bedraagt één dertigste (1/30) of 2% van uw investeringswaarde.

Houd er rekening mee dat handelen op de marge zowel het potentiële rendement als het potentiële verlies vergroot. Capital.com biedt gebruikers een effectieve manier om risico's te beheren en een negatief saldo te vermijden.

Bescherming tegen een negatief saldo

De functie Bescherming tegen een negatief saldo in de Capital.com-app zorgt ervoor dat gebruikers niet meer kunnen verliezen dan ze op hun account hebben gestort.

Spread

De spread is het verschil tussen de laatprijs (waarvoor u effecten koopt) en de biedprijs (waarvoor u optiecontracten verkoopt) van een bepaald optiecontract. Wanneer gebruikers van Capital.com een positie openen of sluiten, betalen ze een spread die gelijk is aan dit verschil.

Rollover Kosten

Als gebruikers willen handelen met Capital.com, moeten ze eerst geld storten. Aangezien gebruikers met Capital.com met grotere bedragen kunnen handelen dan ze aanvankelijk hebben gestort, worden er financieringskosten in rekening gebracht. Deze financieringskosten, de 'rollover kost', wordt alleen in rekening gebracht als een positie 's nachts openblijft.

Dat betekent dat u deze kost niet betaalt als u de positie op dezelfde dag sluit.

De orollover kost tarieven zijn gebaseerd op standaard maandelijkse interbancaire tarieven.

U kunt tarieven en deadlines voor het in rekening brengen van rollover kosten raadplegen in de sectie met instrumentendetails.

U kunt de feitelijke tarieven voor rollover kosten voor elk instrument terugvinden op de pagina van het instrument.