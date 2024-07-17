De essentie van grondstoffenhandel

Wilt u meer weten over grondstoffen? Hier is een overzicht om de oudste vorm van handelen ter wereld te verduidelijken.

Wat is grondstoffenhandel?

Grondstoffenhandel is het kopen en verkopen van grondstoffen of primaire landbouwproducten. Er zijn harde grondstoffen, die over het algemeen mijnbouwgrondstoffen zijn zoals goud of olie, en zachte grondstoffen, die vee of landbouwgoederen zijn.

Grondstoffenhandel is ouder dan alle andere vormen van handel, aangezien opkomende beschavingen zouden ruilen voor voedsel en voorraden. In de moderne tijd is de fysieke grondstoffenmarkt sterk afhankelijk van termijnprijzen, waardoor producenten (zoals boeren) een prijs van kopers vooraf kunnen vastleggen.

Echter, het geavanceerde netwerk van grondstoffenbeurzen dat tegenwoordig bestaat, stelt speculatieve handelaren in staat om de prijsbewegingen van deze activa op korte termijn te benutten.

Waarom handelen in grondstoffen?

Handelen in grondstoffen biedt u blootstelling aan de prijzen van olie, gas, metalen en meer, zonder dat u ooit de fysieke levering van het activum hoeft te aanvaarden of u zorgen hoeft te maken over de opslag ervan. In tegenstelling tot futurescontracten hebben CFD's geen vaste vervaldatum, waardoor u uw positie op elk gewenst moment kunt sluiten. Knock-outs vervallen een jaar na de openingsdatum, zodat u voldoende tijd hebt om uw positie te laten uitspelen.

Veel investeerders beschouwen grondstoffen als een potentiële hedge tegen inflatie, aangezien hun prijzen niet sterk gecorreleerd zijn met andere activa. Goud wordt in het bijzonder historisch gezien als een veilige haven beschouwd, aangezien het de neiging heeft zijn waarde te behouden tijdens tijden van economische onzekerheid.

De handel in CFD's op grondstoffen biedt u ook de mogelijkheid om uw blootstelling te vergroten door gebruik te maken van hefboomwerking. Dit kan uw winsten vergroten, maar ook uw verliezen, aangezien beide gebaseerd zijn op de totale waarde van de positie.

Knock-outs bieden u de mogelijkheid om te bepalen hoeveel het u kost om uw positie te openen in verhouding tot uw blootstelling. Dit doet u door het knock-outniveau te verplaatsen.

