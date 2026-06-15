Wat is de meest verhandelde grondstof ter wereld?

's Werelds meest verhandelde grondstof is ruwe olie, die bekend staat om zijn cruciale rol op de wereldwijde energiemarkten. Het grote handelsvolume van de grondstof wordt gedreven door het cruciale belang ervan voor het aandrijven van industrieën, transport en het opwekken van elektriciteit. De prijs van ruwe olie is dan ook zeer gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen, verstoringen in de toeleveringsketen en veranderingen in het energiebeleid. Handelaren en analisten houden de prijzen van ruwe olie nauwlettend in de gaten, aangezien deze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de wereldwijde economische sectoren.

Door gebruik te maken van CFD's op Capital.com kunt u handelen in zowel Amerikaanse ruwe olie (ook wel 'West Texas Intermediate' genoemd) als Brentolie (geboord uit de Noordzee). CFD's zijn derivaten en bieden u dus de mogelijkheid om zowel op stijgende als dalende olieprijzen te speculeren - u hoeft dus nooit zelf vaten olie te kopen of verkopen.

CFD's zijn dan ook een handig hulpmiddel om olie aan uw portefeuille toe te voegen. CFD's geven u bovendien toegang tot hefboomwerking, wat betekent dat u een positie kunt innemen die veel groter is dan uw initiële inleg (oftwel de 'marge'). Dit kan tot grote, snelle verliezen en winsten leiden, en daarom is het belangrijk om deze complexe, risicovolle producten eerst goed te leren kennen. Waarom begint u niet met onze handelsgids voor CFD's?