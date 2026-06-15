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's Werelds meest verhandelde grondstof is ruwe olie, die bekend staat om zijn cruciale rol op de wereldwijde energiemarkten. Het grote handelsvolume van de grondstof wordt gedreven door het cruciale belang ervan voor het aandrijven van industrieën, transport en het opwekken van elektriciteit. De prijs van ruwe olie is dan ook zeer gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen, verstoringen in de toeleveringsketen en veranderingen in het energiebeleid. Handelaren en analisten houden de prijzen van ruwe olie nauwlettend in de gaten, aangezien deze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de wereldwijde economische sectoren.
Door gebruik te maken van CFD's op Capital.com kunt u handelen in zowel Amerikaanse ruwe olie (ook wel 'West Texas Intermediate' genoemd) als Brentolie (geboord uit de Noordzee). CFD's zijn derivaten en bieden u dus de mogelijkheid om zowel op stijgende als dalende olieprijzen te speculeren - u hoeft dus nooit zelf vaten olie te kopen of verkopen.
CFD's zijn dan ook een handig hulpmiddel om olie aan uw portefeuille toe te voegen. CFD's geven u bovendien toegang tot hefboomwerking, wat betekent dat u een positie kunt innemen die veel groter is dan uw initiële inleg (oftwel de 'marge'). Dit kan tot grote, snelle verliezen en winsten leiden, en daarom is het belangrijk om deze complexe, risicovolle producten eerst goed te leren kennen. Waarom begint u niet met onze handelsgids voor CFD's?
Hoewel de prijzen elke seconde veranderen, zijn de meest waardevolle grondstoffen gewoonlijk ruwe olie, goud en aardgas. Elk van deze grondstoffen is kostbaar vanwege zijn essentiële rol in de wereldeconomie.
Ruwe olie is van cruciaal belang voor energie en transport. De prijs van deze grondstof heeft namelijk niet alleen invloed op de auto- en technologiesector, maar ook op een heleboel andere sectoren.
Goud wordt algemeen beschouwd als een zogenaamd 'safe haven'-actief en blinkt vaak uit in tijden van economische onzekerheid - hoewel dit niet betekent dat de prijs onkwetsbaar is voor dalingen.
Aardgas wordt steeds belangrijker voor zowel elektriciteit als verwarming, en de vraag neemt wereldwijd almaar toe. Deze grondstoffen worden nauwlettend in de gaten gehouden op de financiële markten, waar eventuele schommelingen van invloed kunnen zijn op de wereldwijde economische trends en handelsstrategieën.
De meest interessante grondstoffen zullen variëren op basis van een aantal factoren.
Als u op zoek bent naar de populairste grondstoffen onder handelaren, dan vindt u onze meest verhandelde grondstoffen in de bovenstaande tabel.
Bent u eerder geïnteresseerd in volatiliteit, bekijk dan onze meest volatiele grondstoffen, of onze grootste stijgers in grondstoffen en grootste dalers in grondstoffen.
Als u wilt weten wat de meest interessante grondstof is om te verhandelen, moet u vooral kijken naar de factoren die de marktprijzen beïnvloeden en naar wat er in de wereld gebeurt.
Doorgaans zijn vooral de prijzen van ruwe olie zeer volatiel. De prijs van de grondstof wordt bepaald door geopolitieke spanningen die het evenwicht tussen vraag en aanbod kunnen verstoren.
Goud wordt daarentegen vooral beschouwd als een waardeopslag in tijden van economische onzekerheid, en kan in tegengestelde richting reageren op de olieprijzen.
Als u wilt beslissen over welke grondstof u het beste kunt verhandelen, denk dan goed na over uw doelen en strategie - en doe altijd eerst grondig onderzoek.