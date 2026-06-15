De grootste dalers onder de grondstoffen

StartpaginaMarktenGrondstoffenDe grootste dalers onder de grondstoffen
Grondstoffen zijn basismaterialen of landbouwproducten die fysiek of via derivaten zoals CFD's worden verhandeld. Onder de metalen worden vooral goud, koper en zilver verhandeld, terwijl de meest verhandelde energiebronnen aardgas en ruwe olie zijn. De grondstoffenprijzen worden vooral bepaald door vraag- en aanbodfactoren, zoals de industriële interesse, geopolitieke ontwikkelingenen verstoringen in de toeleveringsketen. Handelaren die deze markten verhandelen moeten dergelijke factoren dus goed in de gaten houden.
Grondstoffen kunnen worden ingedeeld in de categorieën voedsel, metalen en energie. Enkele belangrijke landbouwgrondstoffen zijn tarwe, maïs, koffie en suiker. Onder de internationaal verhandelde metalen vinden we vooral goud, zilver en koper. Energiebronnen zoals aardgas, ruwe olie en stookolie worden op grote schaal verhandeld via derivaten vanwege hun liquiditeit, potentiële volatiliteit en mogelijke prijscorrelatie met een aantal andere markten.
U kunt in grondstoffen beleggen door fysieke activa zoals goud te kopen en in uw bezit te houden met de hoop dat het in waarde stijgt en u winst maakt. Dit kan via traditionele middelen zoals een effectenmakelaar, of via een online platform waarop u beleggingen kunt kopen en verkopen. U kunt de grondstoffenmarkten echter ook verhandelen door een positie in te nemen op een derivaat zoals een CFD. Hierbij kunt u met een hefboom handelen op zowel stijgende als dalende grondstoffenprijzen. Dit houdt in dat u het actief niet fysiek in bezit neemt en dat u op marge kunt handelen, waardoor u een grote positie kunt innemen met slechts een kleine investering. De handel met hefboomwerking vergroot echter zowel de winsten als de verliezen, waardoor het van nature zeer riskant is.
De drie belangrijkste internationale grondstoffenbeurzen zijn onder meer de CME Group, die grondstoffen zoals maïs, sojabonen en tarwe, en energiebronnen zoals ruwe olie en aardgas aanbiedt. De Intercontinental Exchange is een wereldwijde beheerder van beurzen en clearinghouses en de London Metal Exchange is vooral bekend om een assortiment basismetalen zoals aluminium, koper, lood en nikkel. Al deze instellingen spelen een belangrijke rol in de toegankelijkheid van de handel in fysieke grondstoffen en derivatencontracten, en bieden de mogelijkheid tot hedging en speculatie op een groot aantal grondstoffenmarkten.