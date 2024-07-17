Het handelsplatform van Capital.com

Handel op een gerenommeerd en gebruiksvriendelijk platform en profiteer van geavanceerde tools, financieel nieuws, gepersonaliseerde volglijsten en nog veel meer.

De voordelen van het Capital.com handelsplatform

Van meer dan 100 technische indicatoren tot gedetailleerde cursussen en nog veel meer, geniet van de intuïtieve interface en krijg toegang tot alle essentiële tools en hulpmiddelen.

Overzichtelijke interface

Profiteer van alle essentiële tools, wanneer u maar wilt. Ontdek de grafieken, tools, watchlists, live chat en meer.

Meerdere grafiektypes

Personaliseer de grafieken en plan uw posities met kaarsgrafieken, staafgrafieken, vlakgrafieken, Heikin-Ashi-grafieken of lijngrafieken. Schakel moeiteloos tussen verschillende tabbladen om optimaal zicht op de markt te krijgen.

Innovatieve tools voor analyse

Van Bollinger Bands® tot MACD, verfijn uw analyse met meer dan 100 intuïtieve indicatoren voor technische analyse en uitgebreide tekenfuncties.

Demomodus

Verfijn uw strategie met virtuele fondsen en verken ons gebruiksvriendelijke platform zonder risico, terwijl u kennis maakt met alle tools en functies van de live rekening.

Financieel nieuws

Ontvang de laatste technische en fundamentele updates over al uw favoriete activa, en onderbouw uw handelsbeslissingen zonder het platform te verlaten.

Tools voor risicobeheer

Gebruik stop-losses 2om uw verliezen te beperken wanneer de markt zich tegen u keert, en stel uw winsten veilig met take-profit orders.Probeer ook onze nieuwe trailing stops en gebruik een stopniveau dat meebeweegt met gunstige koersbewegingen, zodat uw winsten worden vastgezet en uw verliezen worden beperkt.

Onbeperkte volglijsten

Deel uw favoriete markten op in lijsten, en bekijk hun prestaties in één oogopslag zodra u inlogt op het platform.

Hedging-modus

Compenseer tijdelijke negatieve marktbewegingen door een tegenovergestelde positie op dezelfde markt te openen.Merk op dat u in de hedgingmodus de bied-laatspread en nachtpremie voor beide posities moet betalen.

Lees onze beoordelingen om meer te weten te komen

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

Waarom handelen in CFD's met Capital.com?

Eerlijke en transparante tarieven

Meer informatie over de spreads en kosten die wij in rekening brengen vindt u op onze pagina met de kosten en tarieven.

TradingView en MT4

Integreer ons intelligente platform met de beste third-party software.

Snelle geldopnames

99% van de opnameverzoeken van onze beleggers werd in 2024 binnen de 24 uur verwerkt.3

24/7 ondersteuning

Vraag op elk moment om hulp, ons team van experts staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

Handelt u liever mobiel? Download dan de app.

Handel overal op meer dan 3.000 markten en stel prijsalarmen in om op de hoogte te blijven van belangrijke schommelingen.

Integreer met TradingView

Handel in CFD's met Capital.com en gebruik de toonaangevende grafieken van TradingView.

Ontdek meer dan 3000 markten

Bekijk actuele en historische gegevens ter ondersteuning van uw handelsbeslissingen.

Bekijk onze tarieven

Om meer te weten te komen over onze transparante tarieven.

Hulp nodig?

Bezoek ons hulpcentrum voor veelgestelde vragen en handleidingen, of gebruik onze live chat om met een medewerker te spreken.

Waarom Capital.com? Onze cijfers spreken voor zich.

Capital.com groep
857K+
Handelaren wereldwijd
110K+
Actieve klanten per maand
24/7
Klantenservice
100
Technische indicatoren
De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.

2 Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.

3 Source: Servergegevens van Capital.com Group, 2023.