Wat is handelspsychologie?

Handelspsychologie verwijst naar de emotionele en cognitieve factoren die de besluitvormingsprocessen van handelaren op de financiële markten kunnen beïnvloeden.

Waar u zich ook bevindt in uw handelsreis, leren hoe u betere beslissingen kunt nemen op de markten gaat veel verder dan het analyseren van grafieken en het begrijpen van de markt trends; het houdt ook in dat u uw emoties leert beheersen.

Dit komt allemaal neer op het leren beheersen van de handelspsychologie. In brede zin omvat handelspsychologie de emotionele en mentale factoren - waaronder angst, hebzucht, ongeduld en overmoed - die de besluitvormingsprocessen van handelaren kunnen beïnvloeden.

Het begrijpen van handelspsychologie en hoe het de manier waarop u handelt kan beïnvloeden, omvat het ontwikkelen van emotionele veerkracht, discipline en een strategische mindset.